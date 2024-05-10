Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы
Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.
Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать , потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы. По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.