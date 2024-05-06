Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово

Главком ВСУ Сырский заявил о вынужденном вводе резервов из-за ситуации у Курахово и Покровского

Tекст: Вера Басилая

Главком ВСУ заявил, что двое суток работать на покровском и кураховском направлениях, где ведутся оборонительные действия. По его словам, пришлось усилить оборону резервами, выделить ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и беспилотники, передает ТАСС.

Он отметил, что подразделения ВСУ на этих направлениях должны выиграть время, пока сформируются и подготовятся резервы.

Ранее Сырский заявил, что подразделения ВСУ «переместились» на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ нацгвардии у Курахово.