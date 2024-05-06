Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово
Главком ВСУ Сырский заявил о вынужденном вводе резервов из-за ситуации у Курахово и Покровского
Ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной Украине части территории ДНР сложная для украинских подразделений и требует задействования резервов особенно у Курахово и Покровского, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Главком ВСУ заявил, что двое суток работать на покровском и кураховском направлениях, где ведутся оборонительные действия. По его словам, пришлось усилить оборону резервами, выделить ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и беспилотники, передает ТАСС.
Он отметил, что подразделения ВСУ на этих направлениях должны выиграть время, пока сформируются и подготовятся резервы.
Ранее Сырский заявил, что подразделения ВСУ «переместились» на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ нацгвардии у Курахово.