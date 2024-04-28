Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

Tекст: Вера Басилая

Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

«Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.