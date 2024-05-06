Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й и 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

За сутки отражены три контратаки бригад ВСУ около Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника – до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две американские гаубицы М777, гаубица «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, подразделения группировки «Центр» в ДНР нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Отражены семь контратак противника рядом с Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычами ДНР. Потери ВСУ – до 370 военнослужащих, бронемашина, а также 122-мм гаубица Д-30.

В это же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР.

Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

Кроме того, поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 105 мм американское орудие М119, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщает Минобороны, группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери ВСУ – до 160 военнослужащих, два танка, 155 мм американская гаубица М198 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Группировка войск «Днепр» нанесла огневое живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству беспилотников, и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

Средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, также уничтожены 23 беспилотника и семь РСЗО HIMARS производства США.