Суд в Москве оштрафовал Екатерину Шульман за работу с нежелательной организацией

Tекст: Мария Иванова

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который признан нежелательной организацией в России.

Как сообщает ТАСС, Шульман признали виновной по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

Судья, зачитавшая решение, постановила назначить Екатерине Шульман наказание в виде штрафа. Отмечается, что политолог ранее была признана в России иностранным агентом. Данный вердикт суда стал очередным шагом в отношении лиц и организаций, связанных с деятельностью, которую российские власти считают нежелательной.

Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии вошел в список нежелательных организаций, деятельность которых в России ограничена. Сотрудничество с такими организациями может повлечь за собой административную и уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств дела.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей политолога Екатерину Шульман за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах в ее соцсетях. В марте сообщалось, что Шульман объявили в розыск, соответствующая запись появилась в базе Министерства внутренних дел России.