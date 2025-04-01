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Суд в Москве оштрафовал Екатерину Шульман за работу с нежелательной организацией
Мещанский суд Москвы наложил штраф на политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией в России.
Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который признан нежелательной организацией в России.
Как сообщает ТАСС, Шульман признали виновной по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.
Судья, зачитавшая решение, постановила назначить Екатерине Шульман наказание в виде штрафа. Отмечается, что политолог ранее была признана в России иностранным агентом. Данный вердикт суда стал очередным шагом в отношении лиц и организаций, связанных с деятельностью, которую российские власти считают нежелательной.
Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии вошел в список нежелательных организаций, деятельность которых в России ограничена. Сотрудничество с такими организациями может повлечь за собой административную и уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств дела.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей политолога Екатерину Шульман за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах в ее соцсетях. В марте сообщалось, что Шульман объявили в розыск, соответствующая запись появилась в базе Министерства внутренних дел России.