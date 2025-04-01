  • Новость часаФон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
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    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    За приготовление еды на Вечном огне предложили ввести уголовное наказание
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Bloomberg: Приговор Ле Пен усилил напряженность во Франции
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    В России собрали рекордный урожай винограда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиций силы

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США, Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

    Коментарии (3)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (5)
    1 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.

    Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

    Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

    Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

    Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

    Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.

    Коментарии (5)
    1 апреля 2025, 02:27 • Новости дня
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр никогда не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментируя сообщения о том, что Украина хочет пойти на сделку только при условии вступления в НАТО, президент США заявил: «Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до (российского президента Владимира) Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО».

    Президент США также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления украинских властей стать частью альянса, передает ТАСС.

    Он также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается пересмотреть договор о редкоземельных металлах. По его словам, предыдущей администрации США нужно было «попросить» у Киева «редкоземельные металлы или попросить, чтобы кредиты были обеспечены гарантиями в той или иной форме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится. Киев отказывается признавать помощь США кредитами, а не грантами.

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    31 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    Белый дом заявил о недовольстве Трампа высказываниями властей России и Украины

    Белый дом отметил недовольство Трампа заявлениями обеих сторон украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп остался недоволен высказываниями руководителей обеих сторон конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что глава американского государства упорно работает над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. «И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    Ливитт добавила, что команды продолжат активное взаимодействие для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США, по заявлениям СМИ, сказал, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщения СМИ об этом не содержат прямых цитат и являются пересказом.

    Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» президента США, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам. Вашингтон также пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».

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    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский Союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (2)
    31 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из всех стран мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Трамп сообщил, что новые пошлины, которые его администрация намерена ввести 2 апреля, затронут все страны, передает ТАСС.

    Он отметил, что не слышал никаких слухов о конкретном списке из 10-15 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют наиболее выраженный торговый дисбаланс. «Мы должны начать со всех стран и посмотреть, что из этого выйдет. Пошлины затронут все страны, о которых мы говорим», – заявил американский лидер на борту президентского самолета.

    Президент США подчеркнул, что эти пошлины будут намного мягче, чем тарифы, которые были введены ранее другими странами на американский экспорт. «Эти пошлины будут намного более щедрыми, чем были [пошлины] тех стран по отношению к нам», – добавил он, отвечая на вопрос о возможности введения более высоких пошлин. Он указал, что несмотря на то что США подвергались несправедливым торговым условиям, они будут действовать более доброжелательно.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    31 марта 2025, 22:35 • Новости дня
    Лондон объявил о встрече военного руководства Британии, Франции и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Представители военных ведомств Великобритании, Франции и Украины соберутся для обсуждения украинского конфликта и разработки детального плана урегулирования в ближайшие дни.

    Британское правительство сообщило, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Объявление о планируемой встрече было сделано после разговора британского премьера Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, встреча будет посвящена продвижению следующего этапа детального планирования.

    Ранее СМИ писали, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению.

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    1 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи на 130 млн евро

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    @ Jorg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС.

    В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия выделяет дополнительную помощь на сумму 130 млн евро для Украины.

    Эти средства предназначены для гуманитарной помощи и стабилизационных инициатив в стране.

    Это уже 11-й визит Бербок на Украину с момента ее назначения министром. С начала специальной военной операции в Украине она посетила страну девять раз.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить 3,5 млрд евро в 2026 году для поддержки Украины.

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    1 апреля 2025, 04:56 • Новости дня
    Поставки бурбона и черных ящиков из США в ЕС оказались под угрозой

    Планы ЕС ввести пошлины на товары из США поставили под угрозу импорт бурбона и черных ящиков в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в середине апреля намерен ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, что может привести к проблемам с поставками черных ящиков для самолетов и бурбона из США, следует из данных Евростата.

    По данным Евростата, 99% импорта бурбона (американского виски) в сосудах объемом более 2 л и 97% бурбона в сосудах до 2 л зависят от США. Импорт других видов виски составляет 69% от общего объема. В прошлом году ЕС потратил 129 млн евро на крупные емкости бурбона и 217,9 млн евро на меньшие объемы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, 88% закупаемых черных ящиков для самолетов идут из США (32,2 млн евро в 2024 году). Импорт самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн из США составил 73% (10,9 млрд евро). При этом именно у Штатов ЕС покупали только истребители.

    На США приходится 68% импорта прутков из легированной стали, 67% яхт и байдарок, 67% водки в емкостях до 2 л, 65% одноковшовых погрузчиков на гусеничном ходу и 62% некоторых видов рома. Среди товаров, которые могут попасть под пошлины, также оказались зеркала заднего вида для транспортных средств (60%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%.

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    1 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил администрацию Владимира Зеленского в усложнении процесса достижения мира на Украине.

    На своей странице соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) он указал, что офис Зеленского играет деструктивную роль в мирном процессе на Украине.

    По его словам, действия администрации Зеленского и НАТО делают достижение мира на Украине гораздо сложнее.

    Аналитик считает, что признание поражения Украиной и Североатлантическим альянсом могло бы изменить ситуацию и приблизить стороны к мирному решению. Таким образом, профессор подчеркнул необходимость изменений в текущей политике для установления мира. 

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

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    1 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп захотел побороться за третий срок президентства в США с Обамой

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждая возможность выдвижения на третий срок, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже два раза становился главой американского государства.

    На вопрос о возможном третьем сроке Трамп заявил: «Говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их». Республиканца спросили, мог бы его противником стать Обама; действующий президент США ответил, что «хотел бы этого». «Люди просят меня выдвинуться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, он заявил, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок президента, несмотря на запрет по конституции страны. Один из возможных вариантов – выдвижение на пост главы государства нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса, который затем передаст должность Трампу.


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    31 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков заявил, что в расписании Путина нет запланированного звонка Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет запланированного телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, однако отметил, что при необходимости созвон может быть оперативно согласован.

    Песков сообщил журналистам, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем возможность такого общения остается: «Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора. Но еще раз повторяю: президент Путин остается открытым для такого общения», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также отметил, что при необходимости такой разговор может быть быстро согласован. Песков подчеркнул, что оперативность в этом вопросе возможна благодаря открытому и гибкому подходу российского лидера к международным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопрос о введении внешнего управления на Украине не поднимался.

    Песков также допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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