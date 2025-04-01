В Общественной палате призвали «перестать покупать детей» выплатами беременным школьницам

Эксперт: Выплаты по 100 тыс. рублей беременным школьницам не решат проблему жилья

Tекст: Татьяна Косолапова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому школьницам, вставшим на учет по беременности, будет положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Данная мера касается девушек, обучающихся на очной форме в общеобразовательных организациях. Ранее подобные выплаты были предусмотрены лишь для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях.

Во вторник администрация Кемеровской области опубликовала постановление, согласно которому беременные школьницы и студентки Кузбасса смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей.

«Данная мера «совершенно непонятная. Ни в коем случае эту меру нельзя копировать ни на другие регионы, ни на всю страну. Стимулирование беременности школьниц, а по сути несовершеннолетних, выплатами – абсурдный шаг. Нужно перестать покупать детей. Это не политика», – говорит Рыбальченко.

К тому же, напоминает он, существует уголовная ответственность за растление несовершеннолетних, поэтому косвенно эта мера побуждает к совершению преступления. Более того, существуют разные семьи и родители, и есть немало случаев, когда ради денег родители готовы пожертвовать ребенком, об этом нужно помнить.

Рождаемость первых детей материально и так сегодня хорошо обеспечена мерами на федеральном уровне, заверяет эксперт. Однако у выплат по 100 тыс. рублей беременным школьницам и студенткам есть и другие риски.

«Одна из главнейших на сегодняшний день проблем – аборты среди первобеременных. Если за последние десять лет аборты по стране в целом снизились в два раза, то среди первобеременных – только на 25%. По данным за 2023 год 47 тыс. первых абортов, только учтенных», – рассказывает член ОП.

По его словам, необходимо принимать и реализовывать те меры, которые, снижают барьеры для семей, а не школьниц, иметь желаемое число детей. Одним из главных таких барьеров – жилье, вопрос которого единовременные выплаты решить не могут, объясняет собеседник. Соответственно, в стране должны быть доступны разные формы улучшения жилищных условий. Еще один инструмент для повышения рождаемости и снижения материальных барьеров – доходы семьи от заработка. Пособиями по бедности нельзя обеспечить устойчивое благополучие. Должно быть универсальное пособие на ребенка, без учета доходов семьи, начиная с многодетных семей. Также немаловажно развивать услуги по уходу за детьми в возрасте до трех лет, ясли и няни должны быть в шаговой доступности.

«У нас должны быть востребованные на рынке программы профессионального обучения, рассчитанные на среднее общее образование, на тех вчерашних школьниц, которые так и не смогли получить среднее полное или среднее профессиональное образование. А сейчас, в основном требуется среднее полное образование. С такими случаями мы постоянно сталкиваемся. Это житейские трагедии, когда есть ребенок, а прокормить его от заработка сложно, потому что доходной профессии нет. Вот этот вопрос нужно решать в первоочередном порядке. Предложения есть, мы готовы направить их в Министерство труда и социальной защиты», – заключил Рыбальченко.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.