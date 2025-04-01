Беременным школьницам Кузбасса пообещали 100 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беременные школьницы в Кузбассе начнут получать единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива следует примеру Орловской и Брянской областей и была утверждена постановлением правительства региона.

Выплаты начнут предоставляться с 1 января 2025 года и будут доступны в течение переходного периода, который продлится до официального опубликования постановления.

Выплаты предназначены для беременных, которые обучаются в общеобразовательных школах, профессиональных образовательных организациях и вузах, но только на очной форме. Для получения выплаты срок беременности должен составлять 22 недели и более. Деньги могут получить как школьницы, так и студентки ссузов и вузов.

Законные представители несовершеннолетних беременных имеют право получить выплату на основании доверенности. В пресс-службе министерства социальной защиты населения подтвердили, что сумма выплаты составит 100 тыс. рублей и предоставляется независимо от условий на дату обращения, кроме случая, когда подобная выплата уже была получена в другом регионе России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беременным орловским школьницам назначили выплату в 100 тыс. рублей.

Между тем родившая ребенка 15-летняя школьница из Железногорска сообщила о новой беременности, в то время как школьница из Красноярска выбросила младенца в мусоропровод.