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Беременным орловским школьницам назначили выплату в 100 тыс. рублей
Губернатор Орловской области назначил выплату в 100 тыс. рублей беременным школьницам
В Орловской области ввели единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам, обучающимся по очной форме, чтобы поддержать рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в регионе, следует из указа губернатора Андрея Клычкова.
В Орловской области школьницы, которые становятся на учет по беременности, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, следует из указа губернатора Андрея Клычкова, опубликованном на сайте публикации правовых актов.
Это изменение вносится в прежний указ от 12 декабря 2024 года, где выплаты были предусмотрены только для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях.
Теперь право на выплаты распространено и на беременных школьниц, обучающихся на очной форме в общеобразовательных организациях. Как уточняет пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области, данная мера направлена на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации в регионе.
Выплаты в аналогичном размере уже введены в ряде других регионов, таких как Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также в Чувашии.
Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению назначения единого пособия на детей и беременных.
Путин также поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума.
В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком.
Напомним, в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми, размер которых зависит от возраста ребенка и доходов семьи.