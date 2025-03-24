Беременным орловским школьницам назначили выплату в 100 тыс. рублей

Губернатор Орловской области назначил выплату в 100 тыс. рублей беременным школьницам

Tекст: Вера Басилая

В Орловской области школьницы, которые становятся на учет по беременности, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, следует из указа губернатора Андрея Клычкова, опубликованном на сайте публикации правовых актов.

Это изменение вносится в прежний указ от 12 декабря 2024 года, где выплаты были предусмотрены только для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях.

Теперь право на выплаты распространено и на беременных школьниц, обучающихся на очной форме в общеобразовательных организациях. Как уточняет пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области, данная мера направлена на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации в регионе.

Выплаты в аналогичном размере уже введены в ряде других регионов, таких как Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также в Чувашии.

Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению назначения единого пособия на детей и беременных.

Путин также поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума.

В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком.

Напомним, в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми, размер которых зависит от возраста ребенка и доходов семьи.