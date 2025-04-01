Состояние богатейших россиян выросло на 11,5 млрд долларов

С начала 2025 года состояние богатейших россиян увеличилось на 11,572 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года увеличилось на значительную сумму – 11,572 млрд долларов, согласно данным Bloomberg. Данные основаны на «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний, передает ТАСС.

Среди наиболее успешных за этот период оказался акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов. Он заработал 3,91 млрд долларов, и его общее состояние теперь составляет 17,1 млрд долларов. Также увеличилось состояние российского сенатора Сулеймана Керимова – на 2,3 млрд долларов, достигнув отметки в 9,34 млрд долларов.

Несмотря на общее увеличение состояния российских миллиардеров, некоторые из них понесли убытки. Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял 2,38 млрд долларов, и его состояние сейчас оценивается в 23,4 млрд долларов.

Bloomberg регулярно публикует данный индекс с марта 2012 года, отражая изменения в состоянии 500 богатейших людей планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупное состояние российских миллиардеров в 2025 году выросло на 14,2 млрд долларов благодаря успешным вложениям в компании, а в 2024 году увеличилось на 18,465 млрд долларов в результате роста акций компаний, в которых они владеют долями.