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Состояние богатейших россиян выросло на 11,5 млрд долларов
С начала 2025 года состояние богатейших россиян увеличилось на 11,572 млрд долларов
С начала 2025 года состояние богатейших россиян, по данным Bloomberg, поднялось на 11,572 млрд долларов, при этом наибольшую прибыль получил Алишер Усманов.
Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года увеличилось на значительную сумму – 11,572 млрд долларов, согласно данным Bloomberg. Данные основаны на «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний, передает ТАСС.
Среди наиболее успешных за этот период оказался акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов. Он заработал 3,91 млрд долларов, и его общее состояние теперь составляет 17,1 млрд долларов. Также увеличилось состояние российского сенатора Сулеймана Керимова – на 2,3 млрд долларов, достигнув отметки в 9,34 млрд долларов.
Несмотря на общее увеличение состояния российских миллиардеров, некоторые из них понесли убытки. Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял 2,38 млрд долларов, и его состояние сейчас оценивается в 23,4 млрд долларов.
Bloomberg регулярно публикует данный индекс с марта 2012 года, отражая изменения в состоянии 500 богатейших людей планеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупное состояние российских миллиардеров в 2025 году выросло на 14,2 млрд долларов благодаря успешным вложениям в компании, а в 2024 году увеличилось на 18,465 млрд долларов в результате роста акций компаний, в которых они владеют долями.