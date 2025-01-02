Российские миллиардеры увеличили состояние на 18,5 млрд долларов в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Состояние российских миллиардеров в 2024 году значительно увеличилось, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Общий прирост составил 18,465 млрд долларов, где наибольшую выгоду получил Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, увеличивший свое состояние на 5,05 млрд долларов. Рейтинг BBI включает 500 самых богатых людей мира и насчитывает 25 россиян с совокупным капиталом 347,62 млрд долларов на 2 января.

На вершине списка остается Владимир Потанин, основатель «Норникеля», чье состояние выросло на 736 млн долларов и достигло 31,8 млрд долларов. Вторую позицию занимает Лисин с 29 млрд долларов, а третью – Вагит Алекперов из «Лукойла», чье состояние увеличилось на 2,59 млрд долларов до 27,2 млрд долларов.

Четвертое место занял Леонид Михельсон из «Новатэка», потерявший 2,67 млрд долларов, что оставило его с 24,8 млрд долларов. Алексей Мордашов, бенефициар «Северстали», увеличил свое состояние на 3,3 млрд долларов до 24,2 млрд долларов, заняв пятое место.

Андрей Мельниченко, бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК, попавший под санкции ЕС в 2022 году, поднял свое состояние на 1,47 млрд долларов, до 20,3 млрд долларов, заняв шестое место. Михаил Прохоров из группы «Онэксим» и Михаил Фридман из «Альфа-групп» следуют за ним, увеличив свои состояния на 2,68 млрд и 2,66 млрд долларов соответственно.

На девятом месте находится Алишер Усманов, сокращение состояния которого оказалось самым значительным – он потерял 6,34 млрд долларов, оставшись с 14,7 млрд долларов. Замыкает десятку российских миллиардеров Дмитрий Рыболовлев, чье состояние выросло на 1,39 млрд долларов, до 13 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов, российские миллиардеры с начала года стали богаче на 8 млрд долларов, а состояние богатейших россиян с начала года выросло на 26 млрд долларов.