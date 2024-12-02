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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 8 млрд долларов
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 8 млрд долларов
Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 7,915 млрд долларов с начала года, больше всех прибавил бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4 млрд долларов.
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России увеличилось на 7,915 млрд долларов с начала года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов прибавил к своему состоянию более 4 млрд долларов, достигнув 25,3 млрд долларов.
Индекс Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Он включает 500 богатейших людей мира, среди которых 13 граждан России. Общее состояние российских миллиардеров на 2 декабря составляет 167,96 млрд долларов.
Самым богатым россиянином стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который поднялся на первое место, увеличив свое состояние на 2,81 млн долларов – до 27,5 млрд долларов. На второе место вышел Алексей Мордашов. На третье место поднялся Михаил Прохоров, увеличив свое состояние до 18,7 млрд долларов.
Алишер Усманов переместился на четвертое место, хотя его состояние сократилось на 7,44 млрд долларов. Следом за ним – Геннадий Тимченко и Леонид Федун, чьи состояния также изменились. Павел Дуров поднялся на девятое место, его состояние увеличилось на 25 млн долларов.
Напомним, 1 ноября сообщалось, что с начала года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 26,274 млрд долларов.
А по состоянию на 1 октября совокупное состояние богатейших россиян выросло на 30,2 млрд долларов за девять месяцев года, лидером роста стал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.