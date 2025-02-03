Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов

Состояние богатейших россиян с начала 2025 года увеличилось на 14,2 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным Bloomberg, которое регулярно публикует «Индекс миллиардеров», состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 14,2 млрд долларов с начала 2025 года. Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Наиболее заметный рост наблюдался у акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишера Усманова. Он заработал 2,75 млрд долларов, увеличив свое состояние до 17,5 млрд долларов. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов также показал значительный рост: его состояние увеличилось на 2,52 млрд долларов и достигло 26,7 млрд долларов.

В то же время сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко получил 1,71 млрд долларов, доведя свое состояние до 22 млрд долларов.

Однако не все миллиардеры оказались в выигрыше. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин понес убытки в размере 2,36 млрд долларов, его состояние уменьшилось до 26,6 млрд долларов.

Bloomberg публикует «Индекс миллиардеров» с марта 2012 года, предоставляя сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

В начле этого года сообщалось что совокупное состояние российских миллиардеров в 2024 году увеличилось на 18,465 млрд долларов благодаря росту акций компаний, в которых они владеют долями.

А в конце 2024 года стало известно, что совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 7,915 млрд долларов с начала года, больше всех прибавил бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.