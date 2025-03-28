Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
МИД сообщил о переговорах Лаврова и Ван И по Украине 1 апреля
Глава МИД Китая Ван И посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры с Сергеем Лавровым 1 апреля в Москве.
Ван И, министр иностранных дел КНР и член Политбюро ЦК КПК, посетит Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению Лаврова. Визит будет носить официальный характер, передает ТАСС.
В рамках визита, 1 апреля, в Москве состоятся переговоры между Лавровым и Ван И. Основной темой обсуждения станет ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Соответствующая информация была представлена в сообщении российского дипломатического ведомства.
Кроме этого, стороны затронут наиболее актуальные международные вопросы. Ожидается, что визит Ван И станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь, о чем заявили в посольстве Китайской Народной Республики в США. США намерены ввести пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с Китаем, и призывают союзников к аналогичным мерам.