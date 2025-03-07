Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
США решили ввести пошлины на швартовку связанных с Китаем судов
Reuters: США планируют взимать плату за швартовку судов, связанных с КНР
США намерены ввести пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с Китаем, и призывают союзников к аналогичным мерам, сообщает Reuters.
Власти США решили ввести пошлины на швартовку судов в американских портах, если те связаны с КНР. Планируется, что плата будет взиматься с любого судна, входящего в состав флота, где присутствуют корабли китайского производства или под китайским флагом. При этом само судно может не иметь никакого непосредственного отношения к КНР, передает ТАСС.
Проект исполнительного указа президента США также содержит призыв к союзникам Соединенных Штатов ввести аналогичные меры. В противном случае Вашингтон может применить ответные меры. Кроме того, администрация рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайское погрузочно-разгрузочное оборудование.
Согласно данным агентства, китайские верфи занимают доминирующее положение в судостроении, имея рыночную долю более 50%. Их усиление происходило на фоне сокращения доли японских, южнокорейских и американских производителей.
Ранее в США спрогнозировали рост цен на лекарства из-за введенных Дональдом Трампом пошлин, направленных против Китая.
Президент США подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.
Посольство КНР в США заявило о готовности Китая «стоять до конца» в торговой и любой войне с Америкой. Кроме того, Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.
Газета ВЗГЛЯД также писала, чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая.