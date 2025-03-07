США решили ввести пошлины на швартовку связанных с Китаем судов

Reuters: США планируют взимать плату за швартовку судов, связанных с КНР

Tекст: Вера Басилая

Власти США решили ввести пошлины на швартовку судов в американских портах, если те связаны с КНР. Планируется, что плата будет взиматься с любого судна, входящего в состав флота, где присутствуют корабли китайского производства или под китайским флагом. При этом само судно может не иметь никакого непосредственного отношения к КНР, передает ТАСС.

Проект исполнительного указа президента США также содержит призыв к союзникам Соединенных Штатов ввести аналогичные меры. В противном случае Вашингтон может применить ответные меры. Кроме того, администрация рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайское погрузочно-разгрузочное оборудование.

Согласно данным агентства, китайские верфи занимают доминирующее положение в судостроении, имея рыночную долю более 50%. Их усиление происходило на фоне сокращения доли японских, южнокорейских и американских производителей.

Ранее в США спрогнозировали рост цен на лекарства из-за введенных Дональдом Трампом пошлин, направленных против Китая.

Президент США подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

Посольство КНР в США заявило о готовности Китая «стоять до конца» в торговой и любой войне с Америкой. Кроме того, Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.

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