Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.

«Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости».

Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.



«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».



«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.

По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ.

Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.

Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.