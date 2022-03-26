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Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России
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Белый дом заверяет, что президент США Джо Байден не призывал к смене власти в России в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины.
«Президент имел в виду, что [российскому лидеру Владимиру] Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», – передает ТАСС слова официального представителя Белого дома.
Ранее Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».
«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», – передает РИА «Новости» слова Байдена, который в этот день завершает свое европейское турне.
Напомним, ранее в субботу Байден во время речи в Польше, где завершает европейское турне, не смог выговорить «Мариуполь» и ошибся в оценке курса рубля.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Эксперт: Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы
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Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы.
«Если и был политик, олицетворявший собой процесс расширения НАТО, то это Мадлен Олбрайт, госсекретарь на втором сроке Билла Клинтона. Не только потому что вступление в альянс бывших соцстран началось именно при ней. Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента». Ее не стало сегодня в возрасте 84 лет. Она дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Накануне в возрасте 84 лет умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Напомним, в июне 2018 года экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне.
Стало известно о создании США группы по разработке плана на случай применения Россией ядерного оружия
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Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом чиновники из группы такую вероятность развития событий оценивают как малую.
Согласно утверждениям должностных лиц, пишет газета, так называемая группа «Тигр» изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО. Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев, передает РИА «Новости».
Документ о создании группы был подписан помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном через четыре дня после начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что «Тигр» уже сыграл «центральную роль» в разработке «методичек» по введению санкций против РФ, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Однако чиновники полагают, что вероятность применения РФ ядерного оружия мала.
По данным газеты, «Тигр» также пытается определить грань, пересечение которой может побудить альянс применить военную силу на Украине. Однако, как отмечает издание, между Белым домом и Пентагоном возникла напряженность по поводу того, каким объемом подробностей о военном планировании минобороны готово поделиться с чиновниками из группы.
Салливан также сформировал команду должностных лиц, которая занимается рассмотрением «долгосрочных возможностей», которыми могут воспользоваться США для «улучшения своего геополитического положения». Ряд чиновников предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, как скажется спецоперация на позициях Москвы в мире.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала CNN, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.
Напомним, в понедельник российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия. Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны.
В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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Ядерный центр в Лос-Аламосе заподозрили в курировании биологической программы США на Украине
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Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, являлся одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов заявил, что «масштабы программы впечатляют». Так, «непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, «научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».
«Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – добавил Кириллов.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, в частности, что необходимо прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане. Он также допускал намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные об этих биолабораториях.
Однако президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Китай потребовал от США объяснений по биолабораториям на Украине
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Соединенным Штатам необходимо объяснить цели своих военно-биологических проектов и пояснить, почему о них нет детальной информации, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.
«Мы не можем не спросить, какова реальная цель этих проектов США? Почему американская сторона не обнародовала подробную информацию об этих проектах? Какая связь между биологическими лабораториями США за границей и министерством обороны США?» – цитирует У Цяня РИА «Новости».
Он также спросил, почему Пентагон вовлечен в проект биолабораторий на Украине так глубоко, если в рамках проекта предусмотрены только научные исследования и мониторинг заболеваний.
«По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение», – сказал представитель китайского оборонного ведомства.
Пекин всегда выступал за полный запрет и уничтожение всех видов оружия массового уничтожения, в том числе биологического оружия. Китай выступает и против разработки, обладания или применения биологического оружия любой страной при каких бы то ни было обстоятельствах, отметил он.
«Мы призываем США открыто, прозрачно и ответственно отреагировать на обеспокоенность международного сообщества, добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции, предоставить всестороннее объяснение своей военно-биологической деятельности внутри страны и за границей, а также дать согласие на многостороннюю проверку», – заключил У Цянь.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов ранее заявлял, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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