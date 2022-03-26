Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России

Белый дом заверяет, что президент США Джо Байден не призывал к смене власти в России в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины.

«Президент имел в виду, что [российскому лидеру Владимиру] Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», – передает ТАСС слова официального представителя Белого дома.

Ранее Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», – передает РИА «Новости» слова Байдена, который в этот день завершает свое европейское турне.

Напомним, ранее в субботу Байден во время речи в Польше, где завершает европейское турне, не смог выговорить «Мариуполь» и ошибся в оценке курса рубля.

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