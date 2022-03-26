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Байден с ошибками и оговорками выступил на завершении европейского турне
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Президент США Джо Байден во время речи в Польше, где завершает европейское турне, не смог выговорить «Мариуполь» и ошибся в оценке курса рубля.
«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь... Извините... Не в Мариуполь», – сказал Байден в речи, которую транслировал Белый дом.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тыс. человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Затем президент США вновь допустил оговорку, на сей раз заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться «200 российским рублям», отмечает РИА «Новости».
«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble – щебель, булыжник – Прим. ВЗГЛЯД). Российская экономика – и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден.
Между тем российский рубль на протяжении последних пяти рабочих дней укреплялся к доллару, к концу недели курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.
По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал.
Ранее в ходе пресс-конференции Байден заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс».
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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Антонов объяснил отличие действий России от американских вооруженных интервенций
Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в якобы причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных, Антонов заявил, что «подобная циничная риторика представителя госдепартамента является неприемлемой».
«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – подчеркнул российский посол.
Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что начатая спецоперация ВС России не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения.
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Военный США рассказал о «секретных тренировках украинцев» с 2014 года
Военные Соединенных Штатов проводили «незаметные» тренировки украинских солдат начиная с 2014 года, рассказал на канале Fox News сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур.
Американский военный заявил, что подготовкой армии Украины занимались именно «зеленые береты». Он заявил, что «американские учителя» регулярно помогают военным по всему миру готовиться к конфликтам и при этом «специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине», передает «Вечерняя Москва» его слова.
«Зеленые береты» учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок», – рассказал Мур.
Ранее боец ВСУ Дмитрий Платов, сдавшийся России, заявил, что канадские военные инструкторы осенью 2021 года занимались подготовкой украинских военнослужащих в поселке Десна Черниговской области.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
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Байден: Россияне не враги США
Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США, добавив, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это «сугубо оборонительный альянс».
«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который завершает свое европейское турне, передает РИА «Новости».
Байден также отметил, что Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России. «Ничто из этого не является правдой. НАТО – сугубо оборонительный альянс», – добавил он.
По его словам, силы США в Европе не для конфликта с Россией, а для защиты НАТО.
«Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статье 5 (устава НАТО – прим. ВЗГЛЯД), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей», – уточнил Байден.
Трансляцию его выступления вел Белый дом.
Ранее сообщалось, что Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств и принципы коллективной безопасности НАТО.
В субботу стало известно, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Байден: Экономика России сократится вдвое из-за западных санкций
Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире.
«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы... Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», – сказал он, выступая с речью в Варшаве в завершении своего европейского турне, передает РИА «Новости».
Байден добавил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.
По его словам, Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь. «Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь», – уточнил Байден.
Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Стало известно о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными России предприятий
Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным России, сообщила The Wall Steet Journal.
По сведениям газеты, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели.
В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, передает ТАСС.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
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Байден в Польше встретился с главами МИД и Минобороны Украины
Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
«Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем (Энтони) Блинкеном и министром обороны (Ллойдом) Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова», – говорится в сообщении журналистского пула, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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США включили «Лабораторию Касперского» в список угрожающих их нацбезопасности компаний
Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.
Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США». Кроме того, как утверждается, данная продукция «способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа».
В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой тезис следует из текста письма бюро лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру.
В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.
«Технически это возможно, но это большая угроза для бизнеса разработчика. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут проблемы», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
В Госдуме пообещали представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине
Результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, инициированного Следственным комитетом России, представят в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Поручение председателя СК исполняется. Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи. Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, все-таки должен быть в отношении руководства Украины, которое разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США, которое финансировало эти лаборатории», – передает ТАСС слова Водолацкого.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Байден назвал священным принцип коллективной обороны НАТО
США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора, подразумевающей принцип коллективной безопасности стран НАТО, на что могут рассчитывать союзники, заявил президент США Джо Байден на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.
«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», – передает его слова ТАСС, трансляцию вела телекомпания СNN.
Напомним, президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Сейчас американский лидер находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Байден обсудил с Дудой сокращение зависимости Европы от российского газа
Президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств, сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Лидеры обсудили продолжающиеся международные усилия, направленные на введение мощных санкций против России», – приводит ТАСС заявление.
В пресс-службе добавили, что Байден «подчеркнул прочную приверженность США пятой статье» Североатлантического договора, подразумевающей принцип коллективной безопасности стран НАТО.
«Кроме того, лидеры обсудили активное двустороннее оборонное сотрудничество, поддержку Соединенными Штатами усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей», – отметили в Белом доме.
Ранее Байден на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора, подразумевающей принцип коллективной безопасности стран НАТО, на что могут рассчитывать союзники.
В субботу стало известно, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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