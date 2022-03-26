Байден с ошибками и оговорками выступил на завершении европейского турне

Президент США Джо Байден во время речи в Польше, где завершает европейское турне, не смог выговорить «Мариуполь» и ошибся в оценке курса рубля.

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь... Извините... Не в Мариуполь», – сказал Байден в речи, которую транслировал Белый дом.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тыс. человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

Затем президент США вновь допустил оговорку, на сей раз заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться «200 российским рублям», отмечает РИА «Новости».

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble – щебель, булыжник – Прим. ВЗГЛЯД). Российская экономика – и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден.

Между тем российский рубль на протяжении последних пяти рабочих дней укреплялся к доллару, к концу недели курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.

По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал.

Ранее в ходе пресс-конференции Байден заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс».