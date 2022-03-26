Байден: Россияне не враги США

Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США, добавив, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это «сугубо оборонительный альянс».

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который завершает свое европейское турне, передает РИА «Новости».

Байден также отметил, что Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России. «Ничто из этого не является правдой. НАТО – сугубо оборонительный альянс», – добавил он.

По его словам, силы США в Европе не для конфликта с Россией, а для защиты НАТО.

«Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статье 5 (устава НАТО – прим. ВЗГЛЯД), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей», – уточнил Байден.

Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Ранее сообщалось, что Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств и принципы коллективной безопасности НАТО.

В субботу стало известно, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».

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