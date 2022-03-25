В деле разоружения Украины достигнут важный этап

Взгляд
26 марта, суббота  |  Последнее обновление — 00:28  |  vz.ru
Разделы

Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
Перейти в раздел…

Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны

США пытались изолировать Россию, но не смогли остановить ее, пишут западные СМИ REUTERS/Henry Nicholls/Pool
«До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Обсуждение: 7 комментариев

Для врагов России газ только за рубли

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Польше предложили остановить выдачу виз россиянам
    Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации ВСУ признали силу российских ракет СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
    СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа Задержанный в Москве агент СБУ рассказал о своей вербовке ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России
    Российские моряки вернулись из украинского плена Мединский озвучил ряд принципиальных требований к Украине В Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях У ВСУ остался последний БПЛА «Байрактар»

    «сами увидите»


    Байден произнес странную речь перед военными США в Польше

    «полностью разрушен»


    Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь

    «культура отмены»


    Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии

    Видео

    помощь России


    «Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

    «кровавая ведьма»


    Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

    спецоперация на украине


    Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

    саммит НАТО


    Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

    оплата в рублях


    Что будет с Польшей без российского газа

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    В деле разоружения Украины достигнут важный этап

    Украина лишилась и большей части бронемашин, и бойцов, умеющих ими управлять
    		   25 марта 2022, 23:25
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Минобороны России отчиталось об итогах первого этапа спецоперации на Украине. Наиболее впечатляющими оказались потери войск Украины - выбыли из строя убитыми и ранеными десятки тысяч украинских военнослужащих, целые виды вооруженных сил страны уничтожены. Какие главные задачи решила российская армия за месяц боевых действий?

    «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – сообщил в пятницу на брифинге в Минобороны первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

    Он напомнил – основной целью специальной военной операции, начатой 24 февраля, была защита жителей ДНР и ЛНР, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. В середине февраля киевские силовики проводили масштабную артподготовку в преддверии намеченного наступления своей ударной группировки в Донбассе, отметили представители Минобороны.

    Как в свою очередь указал Рудской, для России «были возможны два варианта действий» по защите мирного населения Донбасса. «Первый, ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», – отметил замначальника Генштаба. «Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации», – разъяснил Рудской. Ход операции продемонстрировал правильность выбранного решения, констатировал генерал-полковник.

    «Украина готовила наступление на Крым и захват морского побережья полуострова. Часть группировки готовилась выдвинуться на границу с Белоруссией, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД полковник Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России. – Мы за несколько дней до наступления сломали им планы, нанесли мощнейший удар по стратегическим объектам, уничтожаем инфраструктуру и выбиваем всю авиацию и дальнобойные артиллерийские системы, наносим непоправимые потери в силах и средствах. У России фактически получился разоружающий удар».

    Какие вооружения уже потеряла украинская сторона

    На брифинге были названы последствия разоружающего удара. Стало известно, что ВСУ лишились большой доли своих танков и бронемашин (из 2,4 тысяч имевшихся в наличии на 24 февраля уже уничтожено более 1,5 тысяч). Добавим – как отмечают военные эксперты, также надо учесть, что для оставшихся на ходу машин не хватает горючего. Есть проблемы и с качеством экипажей – в ходе боев были выбиты самые подготовленные танкисты.

    По другим родам войск картина еще более впечатляющая. Украинские военные лишились 112 из 152 боевых самолетов, и половины парка вертолетов – уничтожено 75 из 149. Не оправдали себя турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которыми хвастались киевские стратеги – наши военные сбили 35 из 36 боевых дронов. Украина фактически осталась без серьезных зенитно-ракетных систем: ликвидированы 148 из 180 установок С-300 и «Бук-М1».

     

    У Украины больше нет военно-морского флота, нейтрализованы силы ПВО и практически полностью выбиты ВВС – были нанесены удары по 16 основным военным аэродромам. «Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники», – сообщил Рудской.

    Как далеко продвинулись армии России и республик Донбасса

    Итогом действий ВС России стало то, что по завершении первого этапа была полностью занята Херсонская и большая часть Запорожской области. Заблокирована столица – Киев, а также такие крупные центры как Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Союзные силы – народные милиции ДНР и ЛНР также достигли заметных успехов.

    Освобождено 93% территории Луганской республики, идут бои на подступах к агломерации Северодонецк-Лисичанск. Армия ДНР, действуя против крупной группировки противника, освободила 54% территории и сейчас ведет бои за освобождение крупнейшего промышленного и портового центра – Мариуполя.

    Как отметил Хатылев, главной особенностью спецоперации является то, что нужно обходить украинские города. «Нацикам поставлена задача уничтожать города и все вокруг, но не сдавать их противнику, что сегодня и делается», – подчеркнул собеседник.

    Российские военные действуют по фронту, ширина которого составляет 3,7 тысяч километров, а глубина – 870 км, комментирует полковник Хатылев. «Классическим считается фронт шириной и глубиной до 500 км, – пояснил эксперт. – То есть театр военных действий на Украине разбит на несколько фронтов. Кроме того, напомню, что наши колонны продолжают наступление, они продвигаются с запасами топлива и продуктов».

    При этом надо учесть, что российская армия ставит перед собой задачу минимизировать число жертв среди мирного населения, отметил Хатылев. «Мы не воюем с украинским народом. Напротив – оказываем гуманитарную помощь мирному населению, вплоть до того, что некоторые украинские военные попадают в наши армейские госпиталя. Запад не проводил подобных операций никогда».

    Соотношение потерь сторон

    Задачи выполняются в строгом соответствии с утвержденным планом, который, в числе прочего предусматривает минимизировать потери личного состава, подчеркнул Рудской. «К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», – сообщил замглавы Генштаба.

    Но с учетом сложности поставленных задач и размаха операции потери российской армии выглядят незначительными в сравнении с ущербом, нанесенным противнику. По данным Минобороны, ущерб украинской стороны составляют порядка 30 тысяч человек, «в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные». Таким образом, общее соотношение потерь составляет 5 тысяч у России против украинских 30 тысяч. Разница – в шесть раз. А по погибшим разница и вовсе на порядок (1351 против 14 тысяч).

    «Надо понимать, что названные потери украинской стороны в 30 тысяч – оценочные, так сказать, навскидку. Это то, что удалось подтвердить,

    – комментирует военный эксперт Алексей Леонков. – Полагаю, что реальные потери ВСУ гораздо выше. Но более точная цифра потерь противника появляется обычно лишь по завершении военной операции. Например, когда зачистят Мариуполь окончательно, когда сломят группировку войск в Донбассе, эта цифра быстро изменится в сторону увеличения».

    По мнению Хатылева, потери украинской группировки очень серьезные и на некоторых направлениях уже непоправимые. «Мы их упредили на несколько дней, а то и недель. Расчет английских, американских и всех иностранных инструкторов, а также нациков и ВСУ заключался в том, что они строили свое наступление в донбасской группировке и создали там эшелонированные построения войск. Там появились крупнейшие инженерные сооружения, были завезены боеприпасы и материально-технические средства. Было создано все для того, чтобы наступать на Донецк и в дальнейшем на российскую границу», – напомнил эксперт.

    Что касается данных Минобороны России, то оно всегда оперирует данными, которые идут по госпиталям, добавил Леонков. «Мы знаем, где у нас санитарные потери, где безвозвратные потери. Мы же своих бойцов не бросаем, в отличие от украинских военных, – там собственных солдат не раз бросали. Даже кое-где были факты, что некоторых из них самостоятельно расстреливали. Вот почему цифры, которые приводит наше Минобороны, более точные», – сказал эксперт.

    Потери в 1-2% планируются даже при проведении в мирное время крупных оперативных стратегических учений, а в данном случае идут реальные боевые действия, в которых со стороны России, с учетом задействования сил и внутри страны (например, аэродромов под Воронежем), может участвовать до 200 тысяч человек. «Ни один военный человек не воспримет разговоров о том, что потерь не должно быть. Но сегодня у нас воюет профессиональная контрактная армия. Перед ней поставлена задача и она знает, как ее выполнить, о чем говорят предварительные итоги спецоперации», – подчеркнул Хатылев.

    «При этом сравните цифры потерь – сами можете оценить соотношение. И вспомните, как украинская пропаганда утверждала, будто число погибших российских солдат уже исчисляется тысячами. А если послушать некоторых киевских политиков, то на Украине вообще же якобы несколько российских армий уничтожено», – напоминает Леонков.

    «Украинские войска давно готовились к боям, многие из них получили опыт в прежние годы в Донбассе. Однако на их фоне наш уровень боевой подготовки оказался совершенно другой. Именно этим и объясняется столь резкая разница в потерях», – подытожил эксперт.

    Добавим, что пополнение живой силы становится для Киева проблемой. Теоретически, ВСУ можно пополнить за счет новых волн мобилизации, что украинские власти практиковали во время кампании против Донбасса 2014-15 годов. Но сейчас наиболее крупные группировки ВСУ, сконцентрированные для готовившейся атаки на Донбасс, постепенно оказываются в кольце наступающих войск России и народных республик. Очевидно, что цель – заключение соединений противника в котлы, по образцу Иловайского или Дебальцевского котлов в кампании 2014 года. Понятно, что пополнение попавших в окружение войск свежими силами, а также вооружением, боеприпасами и продовольствием элементарно невозможно.  

    Российской армии готовы помочь добровольцы

    С другой стороны, наступающие российские силы готовы пополниться в том числе и добровольцами. «К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма, – сообщил на брифинге Рудской. –  Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств».

    Как сообщил замначальника Генштаба, «мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами». «Сил и средств у них достаточно», – отметил Рудской.

    Леонков не исключает, что республики Донбасса на каком-то этапе все же согласятся задействовать и отряды добровольцев. «Нужно понимать, что в добровольцы, в отличие от того, что мы видим на украинской стороне, у нас не будут брать всех подряд. Желающих много, а нам же не хочется, чтобы эти люди просто стали жертвами своей неподготовленности. Все добровольцы пройдут проверку на их готовность к ведению боевых действий», – предполагает Леонков.

    Не факт, что отряды добровольцев используют на переднем крае, добавляет эксперт. «Скорее всего, их будут привлекать для вопросов, связанных с наведением порядка в тылу, на освобожденной территории. Они могут сопровождать колонны с «гуманитаркой». Кроме того, часть сторонников укро-нацистского режима может остаться, «затихориться», а потом начнет проводить диверсионную работу. Ими же должен кто-то заниматься. В тылу начнется такая работа, для которой армия, скажем так, не совсем предназначена», – подытожил военный эксперт.

    Цели операции становятся ближе

    Можно предположить, что попадание наиболее боеспособных частей ВСУ в масштабный котел на Донбассе станет ближайшей задачей наступающих войск.

    «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач», – подчеркнул, выступая на брифинге в Минобороны официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Из этого заявления следует в том числе и то, что ни о каком отводе войск с территории Украины речи пока не идет – до выполнения главных целей спецоперации. О том, как выполняется одна из двух задач – по демилитаризации Украины, и отчиталось Минобороны.

    Операцию же в целом, судя по ходу переговоров и заявлениям российских официальных лиц, можно будет считать завершенной только при достижении давно озвученных условий. Речь идет прежде всего о признании независимости республик Донбасса, принадлежности Крыма России, а также демилитаризации и денафикации Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •