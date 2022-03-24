Россия переходит к новой фазе операции на Украине

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24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 02:29  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В четверг исполняется ровно месяц с начала спецоперации России на Украине. За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца? Подробности...

За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание. Подробности...

В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 6 комментариев

Россия ударила Японию в больное место

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Россия переходит к новой фазе операции на Украине

    Российскую операцию на Украине ждет еще один этап
    		   24 марта 2022, 01:55
    Фото: EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Ровно месяц назад, в ночь на 24-е февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск, и как будут развиваться события в ближайшее время?

    Месяц с начала специальной операции на Украине совпал с идущей полным ходом перегруппировкой частей ВС РФ практически на всех направлениях. В районы концентрации прибывают новые части, происходит спрямление линии фронта и установление оперативного контроля за ситуацией на ключевых направлениях. Все говорит о том, что первая фаза операции подходит к концу – и скоро мы увидим вторую.

    С чем мы подходим к этому рубежу? Результаты этого месяца слишком многогранны и взаимосвязаны, чтобы их можно было бы свести к какому-то общему знаменателю. Однако несколько важнейших вещей, несомненно, требуется обозначить.

    Прежде всего, российская армия продемонстрировала высокий моральный дух и боевую слаженность. В кратчайшие сроки было завоевано господство в воздухе, несмотря на то, что украинские ВВС и ПВО по факту управлялись и наводились подразделениями НАТО из Польши. Достижение превосходства в воздухе стало одной из важнейших чисто военных побед, и недаром все это время Киев требует от НАТО установить «бесполетную зону».

    Выполнено большинство из поставленных задач, а на некоторых участках фронта продвижение опережало сроки. Прекрасно показало себя применение дальнобойного высокоточного оружия, тем более, что в условиях плотной городской застройки это было критично важно.

    Россия продемонстрировала поистине выдающиеся возможности своих особых военных инструментов, так называемой «длинной руки».

    Дальнобойные высокоточные средства поражения, в частности, ракеты «Калибр» стали главной ударной силой в ходе спецоперации. Выяснилось, что в распоряжении российских Вооруженных сил таких ракет – тысячи. Без применения такого рода вооружений чисто военные результаты операции на данный момент мог быть гораздо более скромными.

    Впервые в истории зафиксировано боевое применение гиперзвукового оружия – знамениой ракеты «Кинжал», и это стало очень прозрачным намеком нашим западным партнерам. Даже президент США Байден лично отметил это событие, признав, что «Кинжал» «невозможно перехватить».

    Широчайшее применение в данном военном конфликте нашли российские беспилотники. Можно сказать, что на наших глазах рождаются новые принципы, новая тактика применения российских Вооруженных сил, и тактика эта прямо связано с искусством массового использования БПЛА.

    Были отмечены как массовый героизм российских военнослужащих, так и настоящие оперативные успехи как результат планирования боевых действий. Дерзкий захват и оборона Гостомеля (аэродрома Антонов) силами ВДВ России войдет в историю военных конфликтов.

    Изначальный план, направленный на окружение крупных украинских группировок и блокаду городов, подтвердил свою достаточность. По ходу боевых действий, в ряде случаев пришлось менять тактику и даже стратегию поведения на отдельных участках фронта, что называется, «учиться по ходу». Возможно, часть таких тактических корректировок связана с политическими, а не с чисто военными обстоятельствами и они могут еще корректироваться не один раз.

    Освобождение Донбасса

    Освобождена почти вся территория ЛНР, осталось только зачистить Северодонецк и Лисичанск. На участке ДНР сложнее в силу того, что именно на этот отрезок приходилось большинство из 120-тысячного контингента ВСУ и нацбатов. И до сих пор бОльшая часть всей украинской армии расположена на постепенно сужающемся пространстве от Курахово (западнее Донецка) до Авдеевки. Там же расположены основные части ствольной артиллерии и РСЗО.

    Все эти позиции семь лет обустраивались в инженерном плане. Москва и Донецк принципиально отказались от идеи штурмовать это все в лоб, хотя в последние несколько дней стало ясно, что украинская линия обороны поплыла. После зачистки 23 марта Верхнеторецкого созданы предпосылки для создания локального котла в районе Авдеевки, не прибегая к прямому штурму авдеевской промзоны.

    Освобождение Мариуполя – уже вопрос буквально нескольких дней. С начала спецоперации выполнялась задача по блокированию города, для чего потребовалось пройти укрепленную линию обороны ВСУ и нацбатов через Волноваху. И это был практически единственный, но очень важный участок фронта, где имели место прямые штурмы позиций противника, ибо иного выхода не было.

    Проблема Мариуполя не только в его площади (один только завод «Азовсталь» – почти 11 кв. км) и численности гражданского населения, но и в его символическом значении. Между тем окончательное освобождение города позволит открыть прямое транспортное сообщение Донбасса с Крымом.

    Харьков и Днепропетровск

    В результате военных успехов значительные силы будут высвобождены для нового наступления на север из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас именно на этот участок (с условным направлением на Запорожье, Кривой Рог, Никополь, Гуляйполе) и прибывают подкрепления. Именно здесь может начаться «наступление второй фазы», которое, с одной стороны, должно привести к окружению основной группировки ВСУ на донецком направлении, а, с другой, обозначить продвижение на Левобережье Днепра к крупным городам, включая Днепропетровск.

    Уже сейчас оказывается давление на силы ВСУ на наиболее перспективных направлениях. Хотя в некоторых точках продвижение идет медленнее из-за нежелания ВС РФ открыто штурмовать крупные населенные пункты (например, почти полностью окруженный Угледар), чтобы избежать жертв среди мирного населения.

    Показательная ситуация в этом плане сложилась в Харьковской области. Украинское командование перебросило туда крупные силы с целью сдержать продвижение ВС РФ на Изюм и далее на Павлоград, что должно было замкнуть котел вокруг донецкой группировки. В результате части ВСУ закрепились на окраинах Изюма и в городе Чугуев, опираясь на поддержку артиллерии, которой у ВСУ все еще много. Решить эту проблему можно было буквально несколькими залпами современных РЗСО, но соображения гуманности заставили российскую армию воздержаться от этого. В результате бои за Изюм приняли затяжной характер, а вокруг Чугуева и Харькова приходится держать блокирующие группировки, а это тормозит продвижение на Павлодар.

    Под Николаевом обороняющаяся там украинская десантная бригада выдвинулась из города и заняла позиции в пригороде. Российская группировка, продвигающаяся со стороны Херсона общего языка с ней не нашла. В результате по позициям ВСУ под Николаевом, вокруг и внутри него (точечно) несколько дней осуществлялись удары как артиллерии и РЗСО, так и «Калибров» с «Искандерами».

    Атаке подверглись не только непосредственно позиции украинских военных и нацбатов, но и их места расположения в тылу, казармы, склады и штабы. Украинская бригада в считанные часы понесла критичные для ее существования потери в сотни человек. И эти удары продолжаются. 

    На фоне больших потерь украинский Генштаб принялся отдавать приказы частям «держаться любой ценой», не отходить с занимаемых позиций даже вопреки здравому смыслу и военной теории с практикой. (В частности, прямо сейчас части ВСУ не получают разрешения отойти на другую линию обороны у Курахово под Донецком, даже после падения Марьинки, это не говоря уже о бессмысленном сопротивлении в Мариуполе). 

    На что надеется Зеленский?

    Поведение Киева в стиле Гитлера под Сталинградом можно объяснить бытующим среди украинской элиты мифом, что окруженным украинским гарнизонам и разорванным по отдельным позициям бригадам на других участках фронта необходимо продержаться до середины лета. Возможно, кто-то внушил Зеленскому мысль, что к июлю должен произойти какой-то неведомый геополитический сдвиг и настанет неожиданная победа.

    Отсюда вся патриотическая истерия с формированием теробороны, пропагандой партизанской войны в тылу и тоннами фальшивок о скорой победе. Справедливо здесь только одно – время стало много значить, особенно в силу того, что вторая фаза спецоперации может начаться со дня на день и приведет к обрушению всего фронта на донецком направлении, а это – конец всему организованному вооруженному сопротивлению на большей части Украины.

    Для Киева сейчас стратегически главным становится затягивание боевых действий любыми средствами. И не важно, что при этом происходит чисто физическое перемалывание ВСУ и нацбатов, украинские войска стали нести огромные и неоправданные ходом боевых действий потери, а гражданское население все глубже погружается в гуманитарную катастрофу. Главное продержаться до июля.

    В этот же контекст помещаются и так называемые переговоры. Если в первые дня два и были какие-то надежды, то скоро стало ясно, что для Киева это просто один из методов затягивания времени. Продвижением на переговорах в ближайшие несколько суток может быть разве что разоружение нацбатов и теробороны и признание политических требований российской стороны. В противном случае апокалипсис для украинских войск случится заметно раньше лета.

    Что дальше?

    Скорее всего, начало второй фазы спецоперации никак не связано со случайными датами, типа завершения календарного месяца с ее начала. Отчасти это вопрос количества. ВСУ до сих пор – крупная по численности армия. Плюс нацики и тероборона. Уничтожать их в таком количестве никто изначально не собирался, это был вопрос выбора Киевом самоубийственной стратегии.

    Сейчас ситуация в Мариуполе (уже более гуманитарная, чем военная) несколько сдерживает подготовку второй фазы спецоперации, но обстановка неизбежно изменится в самое ближайшее время.

    Развитие же нового наступления по окружению донбасской группировки, обходу и/или занятию Николаева и броску на южном участке фронта на север разрушит ту виртуальную схему обороны, которую Киев построил, исходя из численности ВСУ, а не из реальной стратегической оценки угроз.

    Главное, что за истекший месяц созданы предпосылки для скорого разрушения всей украинской военной системы одним или несколькими согласованными ударами. И после окончания этой работы начнутся уже реальные политические переговоры.

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