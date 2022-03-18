«Длинная рука» России лишает Украину самого опасного оружия

Взгляд
18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
Разделы

Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
    Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину Небензя: Разработки в биолабораториях на Украине могли затмить пандемию COVID Литва запретила вывозить в Россию и Белоруссию свыше 60 евро наличными
    Путин в выступлении в Лужниках процитировал Священное Писание Си Цзиньпин: Конфликт на Украине не выгоден никому Путин назвал цинизмом отстранение российских паралимпийцев от Олимпиады Почта России предупредила об увеличении сроков доставки посылок на юг страны
    Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине США решили ограничить обслуживание используемых в России «Боингов» В США назвали условие для отмены санкций против России Французские СМИ сообщили о возможной эвтаназии Алена Делона

    высокоточные удары


    ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове

    Украина


    США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России

    «Проявляем уважение»


    Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ

    Видео

    информационная война


    Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

    президент по наследству


    От нового «вождя» Туркмении России нужно только одно

    нефть за юани


    Санкции против России напугали даже союзников США

    амбиции Запада


    Путин разрушил миф о золотом миллиарде

    французский пример


    Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    «Длинная рука» России лишает Украину самого опасного оружия

    Удары «Искандеров» становятся неожиданностью для Украины
    		   18 марта 2022, 22:30
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков,
    Андрей Резчиков

    ВС России в пятницу «Искандерами» уничтожили украинские пусковые установки систем «Точка-У». В ходе операции армия РФ активно использует ракеты наземного, воздушного и даже морского базирования. Так, Яворовский полигон под Львовом был атакован из акватории Черного моря. Это высокоточное оружие позволяет эффективно уничтожать военную инфраструктуру Украины, не затрагивая гражданские объекты.

    Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», – сказал представитель Минобороны. По словам Конашенкова, обстрел велся с северного направления – с юго-восточной окраины Запорожья.

    Представитель Минобороны добавил, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами «Искандер».

    Позиции украинских пусковых установок «Точка-У» располагались в районе запорожского аэропорта. Ударом «Искандеров» уничтожены не только «Точки-У», но и окрестные склады боеприпасов, на которых предположительно могли находиться другие ракеты «Точка-У». Украинские мобильные установки отходили на перезарядку именно в Запорожье и далее в Хмельницкую область. Примечательно, что украинская сторона сперва не поняла, что случилось, и заявила, что окраины Запорожья якобы были обстреляны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), настолько масштабен был размер поражения.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что «Искандеры» в несколько раз совершеннее «Точек-У». «Эта ракета не летит по баллистической траектории, как ракета комплекса «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – рассказал собеседник.

    Тактические ракетные комплексы «Точка» – «дедушки» комплексов «Искандер», принятые на вооружение советской армией в 1975 году. Ракета комплекса (собственно, «Точка-У»)  может быть носителем ядерного оружия. Изначально заявленная дальность стрельбы была 120 километров, но постепенно была увеличена до 500 километров. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад. До 13 марта 2022 года в ходе спецоперации было сбито от 14 до 16 украинских ракет данного типа, из которых две – над территорией России.

    «Точка» имеет несколько видов боеприпасов, в том числе осколочно-фугасный, кассетный и ядерный. Кассетные снаряды применяются для поражения живой силы и легкобронированной техники. Их боевая часть содержит 50 осколочных боевых элементов. «До начала спецоперации на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок, – указал Кнутов. – Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты». Что, собственно, и было успешно осуществлено – в данном случае, силами комплекса «Искандер».  Для обнаружения и уничтожения запущенных ракет «Точка-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук», добавил военный эксперт.

    Кнутов предположил – «засечку» координат «Точки-У», о которой говорил Конашенков, произвел российский беспилотник, либо разведгруппа. Но местонахождение могли определить и из космоса – в спецоперации задействована спутниковая группировка, которая, в том числе выявляет передвижение пусковых установок. И не исключено, что и в этом случае удалось за секунды засечь позицию украинских ракет и эффективно ее уничтожить.

    В любом случае – как отмечают военные эксперты – удар по «Точке-У» в районе Мелитополя стал первым официально подтвержденным случаем применения «Искандеров», хотя почти наверняка можно утверждать, что эти системы использовались в ходе операции на Украине и ранее. Удар «Искандера» эксперты считают адекватным ответом на неадекватное применение Украиной «Точки-У». Это оружие массового поражения, потенциальный носитель ядерных боеголовок, используется украинскими военными совершенно неизбирательно. В Мелитополе, по которому ВСУ хотели бить из «Точек» нет никакого скопления российских войск, там находится только гарнизон Росгвардии, занятый в основном раздачей гуманитарной помощи и налаживанием мирной жизни.

    По оценке экспертов, точечный удар «Искандера» стал очередной иллюстрацией того, что в спецоперации на Украине решающую роль играет так называемая «длинная рука» – ракетные вооружения заметно облегчают боевые задачи сухопутных частей.

    «Калибры» и «Искандеры» используются в первую очередь для нанесения ударов по пунктам управления, средствам и инфраструктуре для военной коммуникации и прочим объектам, пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев.

    «Поражение должно быть нанесено точно, чтобы не повредить гражданскую инфраструктуру городов, поселков, плотин.

    В начале спецоперации на Украине удары наносились в первую очередь по командным пунктам, пунктам управления и связи, аэродромам и хранилищам высокоточного оружия», – отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск.

    Высокоточное оружие большой дальности целенаправленно уничтожает военную инфраструктуру, в том числе в глубоком тылу противника. Так, на второй день спецоперации ракеты морского базирования «Калибр» накрыли военный аэродром Кульбакино под Николаевым, где базировались турецкие ударные БПЛА «Байрактар», заодно был ликвидирован крупный склад ГСМ.  Свежий пример привел Конашенков на брифинге в пятницу: «В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска». Напомним также об ударах, уничтоживших два военных объекта у самой границы с Польшей – учебный центр в Старичах и полигон Яворовский, который недавно активно осваивали партнеры Украины из НАТО.

    Неделю назад в Пентагоне обнародовали свою оценку  пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех видов базирования, начиная с 24 февраля. Как отмечала CNBC и другие американские источники, только 24 февраля было имело место около 160 запусков, а к 11 марта их число превысило 810.

    Американцы утверждают, что на данный момент выпущено около тысячи ракет, добавил Хатылев. Но, отметил военный эксперт, цифры Пентагона о ракетных ударах России могут быть неточными, заметил эксперт. «Буквально два дня назад Пентагон заявлял о том, что Россия выпустила 800 ракет и что запасы заканчиваются. Мол, нам уже воевать нечем и тому подобное. Но двое суток прошло и все у нас есть, операция продолжается», – подчеркнул эксперт. Операция не началась бы без накопления материальных средств, без создания оперативно-тактического и стратегического запаса, добавил Хатылев. «На сегодняшний день определенный комплект ракет отстрелян. Организуется подвод боеприпасов, других сил и средств к местам применения», – подытожил Хатылев.

    По его словам, поражение целей ракетами различных классов, в том числе «Калибрами» и «Искандерами» зависит от дальности боевого применения. «Подход должен быть комплексным. Поэтому никаких различий между нанесением огневого поражения исключительно артиллерией или исключительно авиацией здесь нет. Вся конструкция боевого применения, а особенно высокоточных средств, заключается в том, что оно организуется во взаимодействии сил флота, сухопутных войск, ВДВ и ВКС», – подчеркнул собеседник. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •