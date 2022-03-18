ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове

В США призвали Запад не верить заявлениям Зеленского

Руководство Украины, включая лично Владимира Зеленского, намеренно дезинформирует власти США о ситуации в стране в надежде добиться увеличения поставок помощи Киеву, написал американский обозреватель Брэдли Девлин в журнале American Conservative, проанализировав обращение президента Украины к конгрессу США.

«Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всеми возможными призывами, чтобы получить помощь, которая, с его точки зрения, так необходима его стране. В своем выступлении перед конгрессом Зеленский сказал, что Украина каждую ночь на протяжении трех недель переживала то, что переживали США во время нападения на Перл-Харбор и терактов 9/11 (11 сентября 2001 года), а также попросил «вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор», – цитирует РИА «Новости» обозревателя.

Как полагает автор статьи, вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые из его требований лишь усугубят ситуацию. Поэтому, по его словам, в ответ на просьбу Зеленского американские законодатели «должны сказать нет».

Аналитик отмечает, что Запад уже научился не доверять тем заявлениям, которые исходят от Кремля, однако пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – «пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство используют на полную мощность».

Так, по словам Девлина, «украинцы солгали или как минимум сильно преувеличили факты в надежде спровоцировать у Запада эмоциональную реакцию и побудить его предоставить Украине дополнительную помощь», говоря, например, о так называемом «призраке Киева», о численности погибших в ходе спецоперации или о ситуации вокруг Запорожской и Чернобыльской АЭС.

Также обозреватель указывает, что Зеленский в обращении к конгрессу использовал известную речь Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», но не для восстановления мира и гармонии, а чтобы попросить США установить бесполетную зону над Украиной, увеличить поставки помощи и ввести новые санкции против России.

«Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?» – обратил внимание автор.

Девлин напомнил, что в конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту США Джо Байдену, пожелав ему «стать лидером мира».

По его словам, «быть лидером мира означает быть лидером за мир».

«Я также надеюсь, что Байден – лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент США, ни конгресс не должны давать Зеленскому то, чего он хочет», – считает американский аналитик.

Напомним, Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной. Зеленский также призвал США и союзников «ввести новые транши санкций» против России, в том числе против всех политиков России, которые остаются на своих постах. Также он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной.

До этого президент Украины на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.

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