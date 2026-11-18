Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Аргентина назвала визит британской принцессы на Мальвинские острова провокацией
МИД Аргентины осудил визит британской принцессы Анны на Мальвинские острова
Официальный визит британской принцессы Анны на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова носит провокационный характер, заявило Министерство иностранных дел Аргентины.
«Данный официальный визит является провокацией в условиях, когда Соединенное Королевство продолжает одностороннюю незаконную разработку месторождений углеводородов посредством выдачи нелегитимных лицензий, что побудило Аргентину инициировать арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Буэнос-Айрес вновь призвал Лондон возобновить переговоры о принадлежности архипелага, напомнив о давнем суверенном споре между странами, передает ТАСС.
Сестра короля Британии Карла III принцесса Анна прибыла на Мальвинские (Фолклендские) острова 9 ноября в рамках официального визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюрьмой главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration за бурение у Фолклендских островов.
В прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины против Британии из-за планов добычи нефти в районе спорных Мальвинских островов.
В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в двухнедельный срок прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив обратиться в международный трибунал.