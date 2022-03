Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине 14 марта 2022, 22:00

Фото: @BACKANDALIVE/Reuters

Текст: Евгений Крутиков

В соцсетях появилась целая серия однотипных сообщений: только что прибывшие на Украину иностранные наемники в страхе бегут из этой страны. А все потому, что накануне Россия уничтожила осиное гнездо, место, где все эти люди собирались и базировались. О чем идет речь и как все это произошло? «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, – заявил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. – На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено». Число потерь ВСУ и иностранцев на Яворовском полигоне разнится в зависимости от источника: от 9 до 35 убитых и более 100 раненых. Когда генерал Конашенков говорит «уничтожено», это обычно означает «выведено из строя» (более широкое понятие, чем «убито»). Командный центр в Старичах и центр управления под Яворовом уничтожены полностью. Российские источники говорят о попадании девяти ракет, похожих на «Калибр». Украинские источники, которым верить нельзя, говорят уже о 30 «Калибрах». Впрочем, с помощью ВКС РФ могли быть и применены и дальнобойные ракеты воздух – земля. Представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что американских военнослужащих в Яворове не было. Частные лица, члены ЧВК и прочие не в его компетенции. Газета The New York Times утверждает, что в момент ракетного удара американские граждане на полигоне все-таки были и это почти наверняка наемники. Поскольку официальные инструкторы действительно покинули Львов на прошлой неделе и уехали в Польшу. Американские инструкторы в последние несколько месяцев на Яворовском полигоне активно натаскивали спецчасти ВСУ и особенно националистов на уличные бои на тренажерах типа kill house и по соответствующим методикам. Все предыдущие годы обучение украинских военнослужащих и нацбатов носило порой карикатурный характер, поскольку западные инструкторы имели дело с людьми с военным опытам, а учить их пытались, как будто они срочники-салабоны. Это приводило к бытовым конфликтам и пьянству. На эту тему Тем не менее, некое боевое слаживание у обучавшихся там все-таки появлялось. Совсем бесполезной эту работу назвать было нельзя. Кроме того, американцы и европейцы внедряли украинцам натовские стандарты управления и координации, добиваясь унификации тактического поведения до автоматизма. Это свойственно американской морской пехоте, но в Донбассе дает скорее отрицательный эффект. Яворовский полигон расположен ровно на полдороге от Львова до польской границы – ровно по 25 км в обе стороны – не совсем в городе Яворов, а чуть поодаль, в районе села Старичи. Это место военными намоленное (если хотите – настрелянное): первый полигон там поставили еще поляки, с 1939 года там располагался артиллерийский полигон РККА, а после 1945 года полигон Прикарпатского военного округа ВС СССР. В основном его задействовали для испытания новых видов артиллерии и САУ, но в советский период его использовали все окрестные части и военные училища во Львове, включая знаменитое военно-политическое (ЛВВПУ) – кузницу кадров современной военной журналистики и аналитики. В независимой Украине с первых же дней его стали позиционировать как «центр миротворчества». Там проходили подготовки украинские части, отправлявшиеся в различные миссии ООН: от Боснии и Косово до Либерии. Сейчас это официально называется Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооруженных сил Украины. По факту в последние полторы недели Яворовский полигон превратился в перевалочную базу для разнообразных иностранных наемников. Природа там великолепна. Предгорье, хвойные леса, чистый воздух, речка Шкло с серными источниками и искусственными прудами, которые оборудовали еще поляки до 1939 года, орнитологический заповедник, охотничьи и рыбные угодья. До начала бурного романа Украины и НАТО вся эта красота была постоянным предметом войны между Львовской областной администрацией и Минобороны Украины. Победили, как это не удивительно, гражданские. Территория военного полигона сократилась с 42 тысяч га до 36 тысяч га, что все равно очень много. На откушенной у военных земле бурно стали плодиться «готели», «будынки видпочинку», «приюты рыбака», «заимки лесника» и просто бани у серных источников. Эффект от этого оказался двойной. Когда на полигон стали массово прибывать иностранные инструкторы, бизнес расцвел. Вплоть до того, что «казармы улучшенного типа» так и остались недостроенными, а натовские инструкторы предпочитали селиться в «готелях» и питаться в ближайшем ресторане грузинской кухни, а не в столовой на полигоне. В конце концов, там до Львова с его ресторанами и ночными клубами полчаса спокойной езды по прямой. А две недели назад вторично случился туристический бум. В «готели» и дома отдыха на берегу реки Шкло массово переехали киевские политики. Некоторых из них российские «Калибры» застали врасплох. Например, бывший вице-спикер Рады Владимир Литвин попал под раздачу. Дело в том, что эти люди искренне полагали, что даже на территории Украины находятся под охраной НАТО - по причине близости к польской границе. На прошлой неделе в Польшу прибыл дивизион американской системы ПВО «Пэтриот». «Люди думали, что они в безопасности здесь, потому что они находятся под защитой НАТО из-за близости границы, – сетует тот же Литвин в интервью New York Times – Сейчас люди действительно в панике. Они начали искать настоящие укрытия. У них была иллюзия, что ракеты Patriot из Польши будут стрелять по всему, что летит в непосредственной близости. Но, похоже, это не так». Под «людьми, которые в панике» и которые «начали искать настоящие укрытия» Литвин имеет в виду себе подобных: высокопоставленных и хорошо обеспеченных беженцев из Киева. Непосредственная близость полигона ко Львову действительно породила панические настроения и заявления типа «русские обстреляли Львов» и очередные требования «закрыть небо». Тот факт, что американские «Пэтриоты» не стали реагировать на российские «Калибры», всех на Украине неприятно удивил. Западная Украина не в первый раз стала мишенью: несколько дней назад теми же «Калибрами» были уничтожены аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске – едва ли не последние в распоряжении того, что осталось от ВВС Украины. Некоторые тогда решили, что расстрел аэродромов в Галиции и на Волыни – попытка помешать появлению там польских самолетов, но быстро стало ясно, что предложение Польши передать Украине старые советские самолеты – чистой воды афера с целью выманить у США более современные вооружения. Кроме того, у ВВС Украины закончились квалифицированные летчики. И их вылеты носят одиночный характер и ни о каком пополнение «железом» и речи быть не может. Сейчас есть все основания предположить, что разрушение полигона в Яворове имело целью не столько нанести максимальный ущерб иностранным инструкторам и наемникам, скопившимся на нем, сколько продемонстрировать решимость в борьбе с ними. Любой иностранец, взявший в руки оружие против ВС РФ, ДНР и ЛНР будет считаться такой же законной целью, как и любой другой комбатант. Это угроза действием – сунетесь сюда, будет плохо и больно. Есть сообщения, что из около 200 наемников после ракетной атаки выразили желание продолжать воевать только 30. Десятки наемников поспешили покинуть опасную зону и вернуться в родные страны. В сторону КПП «Краковец» потянулись джипы и пикапы. Таким образом, можно сказать, что одним залпом «Калибров» Россия во многом решила проблему т.н. украинского «Иностранного легиона». Еще недавно в целом ряде стран шел активный набор добровольцев, желающих «защитить Украину от России» – теперь он если не совсем прекратится, то явно станет существенно меньше. Вот характерный пример из социальных сетей. Француз Микаэль Сьякка плачет и на камеру признается: «Вот, базу только что уничтожили, мы уходим. Среди погибших есть мои друзья, так что удираем оттуда... Нашу базу, где мы подписали военный контракт с Украиной, только что уничтожили. Нас было десятки, остались только мы. Были сотни военных на этой базе, американцы». В данный момент наемник уже в Стокгольме. И этот пример далеко не единственный. Кроме того, Яворовский полигон все-таки представлял из себя важный инфраструктурный объект со складами, собственной системой снабжения ГСМ, электричеством и даже отдельной метеостанцией со своей РЛС (ныне покойной). Да и расположен он для связи с Польшей исключительно выгодно. Другого такого на Западной Украине нет. 25-я отдельная механизированная «Железная» бригада имени короля Даниила Галицкого, ранее дислоцировавшаяся в Яворове, почти целиком была переброшена на фронт еще в декабре. P.S. Распространяется версия, что удар российских ВСУ по центру Донецка из комплекса «Точка-У», в результате которого погибло 20 гражданских, есть некий неадекватный ответ на уничтожения «Калибрами» Яворовского полигона. Если это так, то надо помнить, что баллистические ракеты запускает не условный «Правый сектор*», а регулярные части ВСУ, и на этом этапе было бы уже не совсем корректно противопоставлять националистов и регулярные войска. Все хороши.