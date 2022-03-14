Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, ее гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...
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Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...
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Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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    Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине

    Так теперь выглядит Яворовский полигон
    		   14 марта 2022, 22:00
    Фото: @BACKANDALIVE/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    В соцсетях появилась целая серия однотипных сообщений: только что прибывшие на Украину иностранные наемники в страхе бегут из этой страны. А все потому, что накануне Россия уничтожила осиное гнездо, место, где все эти люди собирались и базировались. О чем идет речь и как все это произошло?

    «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, – заявил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. – На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

    Число потерь ВСУ и иностранцев на Яворовском полигоне разнится в зависимости от источника: от 9 до 35 убитых и более 100 раненых. Когда генерал Конашенков говорит «уничтожено», это обычно означает «выведено из строя» (более широкое понятие, чем «убито»).

    Командный центр в Старичах и центр управления под Яворовом уничтожены полностью. Российские источники говорят о попадании девяти ракет, похожих на «Калибр». Украинские источники, которым верить нельзя, говорят уже о 30 «Калибрах». Впрочем, с помощью ВКС РФ могли быть и применены и дальнобойные ракеты воздух – земля.

    Представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что американских военнослужащих в Яворове не было. Частные лица, члены ЧВК и прочие не в его компетенции. Газета The New York Times утверждает, что в момент ракетного удара американские граждане на полигоне все-таки были и это почти наверняка наемники. Поскольку официальные инструкторы действительно покинули Львов на прошлой неделе и уехали в Польшу.

    Американские инструкторы в последние несколько месяцев на Яворовском полигоне активно натаскивали спецчасти ВСУ и особенно националистов на уличные бои на тренажерах типа kill house и по соответствующим методикам. Все предыдущие годы обучение украинских военнослужащих и нацбатов носило порой карикатурный характер, поскольку западные инструкторы имели дело с людьми с военным опытам, а учить их пытались, как будто они срочники-салабоны. Это приводило к бытовым конфликтам и пьянству.

    Тем не менее, некое боевое слаживание у обучавшихся там все-таки появлялось. Совсем бесполезной эту работу назвать было нельзя. Кроме того, американцы и европейцы внедряли украинцам натовские стандарты управления и координации, добиваясь унификации тактического поведения до автоматизма. Это свойственно американской морской пехоте, но в Донбассе дает скорее отрицательный эффект.

    Яворовский полигон расположен ровно на полдороге от Львова до польской границы – ровно по 25 км в обе стороны – не совсем в городе Яворов, а чуть поодаль, в районе села Старичи. Это место военными намоленное (если хотите – настрелянное): первый полигон там поставили еще поляки, с 1939 года там располагался артиллерийский полигон РККА, а после 1945 года полигон Прикарпатского военного округа ВС СССР.

    В основном его задействовали для испытания новых видов артиллерии и САУ, но в советский период его использовали все окрестные части и военные училища во Львове, включая знаменитое военно-политическое (ЛВВПУ) – кузницу кадров современной военной журналистики и аналитики. В независимой Украине с первых же дней его стали позиционировать как «центр миротворчества». Там проходили подготовки украинские части, отправлявшиеся в различные миссии ООН: от Боснии и Косово до Либерии.

    Сейчас это официально называется Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооруженных сил Украины. По факту в последние полторы недели Яворовский полигон превратился в перевалочную базу для разнообразных иностранных наемников.

    Природа там великолепна. Предгорье, хвойные леса, чистый воздух, речка Шкло с серными источниками и искусственными прудами, которые оборудовали еще поляки до 1939 года, орнитологический заповедник, охотничьи и рыбные угодья. До начала бурного романа Украины и НАТО вся эта красота была постоянным предметом войны между Львовской областной администрацией и Минобороны Украины.

    Победили, как это не удивительно, гражданские. Территория военного полигона сократилась с 42 тысяч га до 36 тысяч га, что все равно очень много. На откушенной у военных земле бурно стали плодиться «готели», «будынки видпочинку», «приюты рыбака», «заимки лесника» и просто бани у серных источников.

    Эффект от этого оказался двойной. Когда на полигон стали массово прибывать иностранные инструкторы, бизнес расцвел. Вплоть до того, что «казармы улучшенного типа» так и остались недостроенными, а натовские инструкторы предпочитали селиться в «готелях» и питаться в ближайшем ресторане грузинской кухни, а не в столовой на полигоне. В конце концов, там до Львова с его ресторанами и ночными клубами полчаса спокойной езды по прямой.

    А две недели назад вторично случился туристический бум. В «готели» и дома отдыха на берегу реки Шкло массово переехали киевские политики. Некоторых из них российские «Калибры» застали врасплох. Например, бывший вице-спикер Рады Владимир Литвин попал под раздачу. Дело в том, что эти люди искренне полагали, что даже на территории Украины находятся под охраной НАТО - по причине близости к польской границе. На прошлой неделе в Польшу прибыл дивизион американской системы ПВО «Пэтриот».

    «Люди думали, что они в безопасности здесь, потому что они находятся под защитой НАТО из-за близости границы, – сетует тот же Литвин в интервью New York Times – Сейчас люди действительно в панике. Они начали искать настоящие укрытия. У них была иллюзия, что ракеты Patriot из Польши будут стрелять по всему, что летит в непосредственной близости. Но, похоже, это не так». Под «людьми, которые в панике» и которые «начали искать настоящие укрытия» Литвин имеет в виду себе подобных: высокопоставленных и хорошо обеспеченных беженцев из Киева.

    Непосредственная близость полигона ко Львову действительно породила панические настроения и заявления типа «русские обстреляли Львов» и очередные требования «закрыть небо». Тот факт, что американские «Пэтриоты» не стали реагировать на российские «Калибры», всех на Украине неприятно удивил.

    Западная Украина не в первый раз стала мишенью: несколько дней назад теми же «Калибрами» были уничтожены аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске – едва ли не последние в распоряжении того, что осталось от ВВС Украины. Некоторые тогда решили, что расстрел аэродромов в Галиции и на Волыни – попытка помешать появлению там польских самолетов, но быстро стало ясно, что предложение Польши передать Украине старые советские самолеты – чистой воды афера с целью выманить у США более современные вооружения. Кроме того, у ВВС Украины закончились квалифицированные летчики. И их вылеты носят одиночный характер и ни о каком пополнение «железом» и речи быть не может.

    Сейчас есть все основания предположить, что разрушение полигона в Яворове имело целью не столько нанести максимальный ущерб иностранным инструкторам и наемникам, скопившимся на нем, сколько продемонстрировать решимость в борьбе с ними.

    Любой иностранец, взявший в руки оружие против ВС РФ, ДНР и ЛНР будет считаться такой же законной целью, как и любой другой комбатант. Это угроза действием – сунетесь сюда, будет плохо и больно.

    Есть сообщения, что из около 200 наемников после ракетной атаки выразили желание продолжать воевать только 30. Десятки наемников поспешили покинуть опасную зону и вернуться в родные страны. В сторону КПП «Краковец» потянулись джипы и пикапы. Таким образом, можно сказать, что одним залпом «Калибров» Россия во многом решила проблему т.н. украинского «Иностранного легиона». Еще недавно в целом ряде стран шел активный набор добровольцев, желающих «защитить Украину от России» – теперь он если не совсем прекратится, то явно станет существенно меньше.

    Вот характерный пример из социальных сетей. Француз Микаэль Сьякка плачет и на камеру признается: «Вот, базу только что уничтожили, мы уходим. Среди погибших есть мои друзья, так что удираем оттуда... Нашу базу, где мы подписали военный контракт с Украиной, только что уничтожили. Нас было десятки, остались только мы. Были сотни военных на этой базе, американцы». В данный момент наемник уже в Стокгольме. И этот пример далеко не единственный.

    Кроме того, Яворовский полигон все-таки представлял из себя важный инфраструктурный объект со складами, собственной системой снабжения ГСМ, электричеством и даже отдельной метеостанцией со своей РЛС (ныне покойной). Да и расположен он для связи с Польшей исключительно выгодно. Другого такого на Западной Украине нет. 25-я отдельная механизированная «Железная» бригада имени короля Даниила Галицкого, ранее дислоцировавшаяся в Яворове, почти целиком была переброшена на фронт еще в декабре.

    P.S. Распространяется версия, что удар российских ВСУ по центру Донецка из комплекса «Точка-У», в результате которого погибло 20 гражданских, есть некий неадекватный ответ на уничтожения «Калибрами» Яворовского полигона. Если это так, то надо помнить, что баллистические ракеты запускает не условный «Правый сектор*», а регулярные части ВСУ, и на этом этапе было бы уже не совсем корректно противопоставлять националистов и регулярные войска. Все хороши.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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