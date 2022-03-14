Юрий Подоляка: «Иностранный легион» сбежал с Украины в Польшу

«Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка. В этом заключается разница между наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются храбро и зачастую до конца», – сказал украинский блогер и политолог Юрий Подоляка. Ранее ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.

«Вчера в течение двух минут жители некоторых сел Волыни наблюдали одновременный пролет семи крылатых ракет «Калибр» и предположили, что они летят на Киев. Но спустя несколько минут они ударили по Яворовскому полигону. Примечательно, что большая часть из погибших и пострадавших ­– это представители иностранного легиона ВСУ», – сказал украинский политолог Юрий Подоляка на своем YouTube-канале.

По его словам, численность этого подразделения в ближайшее время планировалось довести до 2,5-3 тыс. человек, то есть – в планах было создать полноценную бригаду и бросить ее на линию фронта. «Интересно, что основная часть наемников прибыла на базу за несколько часов до российского удара. Они уже успели сообщить своим родным, друзьям и подписчикам в соцсетях: «Мы добрались, сейчас освоимся и пойдем воевать с Россией». А через несколько часов выжившие писали уже с территории Польши: «Все, мы возвращаемся домой», – отметил эксперт.

Кроме того, должностные лица, курировавшие создание иностранного легиона ВСУ, сообщили, что формирование подразделения временно приостановлено, правда, не назвав причину. «Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка, к которой западные добровольцы оказались не готовы. Первый же удар показал, кто они на самом деле», – сказал политолог.

Аналитик также обратил внимание на резкий контраст между иностранными наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются очень храбро и зачастую до конца. «Это лишний раз доказывает, что украинцы – не европейцы. У русских и украинцев одна ментальность, которую Запад упорно пытается расколоть на части», – подчеркнул Юрий Подоляка.

Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков, добавив, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.

Стоит отметить, что во время российского ракетного на Яворовском полигоне находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ. The New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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