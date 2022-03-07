Москва заявила Киеву о возможности прекратить спецоперацию в любой момент

Российская сторона заявила украинской, что может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», если будут выполнены российские условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Он добавил, что для этого Украина должна изменить конституцию и изменить претензии на вступление в «какой-либо блок».

Также представитель Кремля указал, что Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», – заключил Песков.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.

До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.