Делегация Украины выехала на переговоры в Белоруссию

Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени, сообщил близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Третий раунд переговоров запланирован на сегодня, на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд – Дом охотника (Брестская область Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД). Обе стороны выехали на переговоры, однако из-за проблем с украинской логистикой могут быть изменения по времени», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.

По его словам, на предстоящих переговорах «российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлен».

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Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Позже стало известно, что переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы.

Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Представитель народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.