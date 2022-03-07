Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Бреста

В аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева, следует из данных FlightRadar.

Тот же самолет, что и ранее привозил российскую делегацию на переговоры в Белоруссию, сел в аэропорту Бреста, из Москвы он вылетел в 11:22. Теперь предположительно члены российской делегации должны выехать на автомобилях к месту переговоров в Брестской области, передает РИА «Новости».

Делегация России прилетела на переговоры с украинской делегацией в прежнем составе, Украина пока не сообщила данные, пишет Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Позже стало известно, что переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.

Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник. Представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.