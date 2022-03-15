Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

Полки в Литве и других странах Прибалтики пустеют Kristjan Teedema/REUTERS
В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Украинские беженцы останутся в Европе навсегда

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кто смог добраться до ЕС, тот там и останется. Для начала ЕС собирается дать беженцам право жить и работать на своей территории в течение трех лет, а уж потом временное, как водится, превратится в постоянное. Подробности...
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Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...
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Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию. Подробности...
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Экономику немцев убьют назло русским

Япония требует нового миропорядка

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

    Украинскую ракету удалось сбить, иначе она нанесла бы гораздо больший ущерб
    		   15 марта 2022, 21:30
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Евгений Крутиков

    15 марта в Донецке – день траура по погибшим в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У». Кто из украинских военнослужащих персонально несет ответственность за это военное преступление, какая военная часть и каким образом применила эту ракету – и что рассказал о ее действиях секретный ноутбук, найденный разведкой?

    Напомним, в результате удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка погибло на месте 20 человек, в том числе дети, еще один раненый скончался впоследствии в больнице. ПВО города сработало с опозданием, в результате чего ракета была сбита практически над центром Донецка, и кассетные боеприпасы вывалились на жилые кварталы. В случае разрыва ракеты на земле жертв было бы на порядок больше.

    В месте падения кассет никаких военных или государственных объектов нет. Это угол Университетской и Театральной улиц, у отделения местного банка. Несколько погибших стояли в очереди у банкомата. Другие находились в рейсовом автобусе. Даже если предположить, что ракета летела в Дом правительства ДНР, иначе как террористический акт это расценивать нельзя.

    «Точка-У» – «дедушка» «Искандера», носитель ядерного оружия. Изначально его заявленная дальность стрельбы была 120 километров, но постепенно была увеличена до 500 километров. По состоянию на 2021 год у ВСУ было 90 пусковых установок разной степени готовности (это списочный состав) и до 800 ракет.

    До 13 марта 2022 года в ходе спецоперации было сбито от 14 до 16 украинских ракет данного типа, из которых две – над территорией России. В РФ одна из сбитых повредила склад в Миллерово, а другая была сбита над центром Таганрога. Еще две ракеты с разницей в неделю падали на крупный склад нефтепродуктов в городе Ровеньки (ЛНР). Прямых попаданий ни разу не было. Каждый раз ракеты были сбиты на подлете и поражения на земле были вызваны кассетами.

    На данный момент в составе 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ насчитывается 12 пусковых установок на базе советской амфибии БАЗ-5921. Они сведены в три дивизиона по четыре машины, все снабженные ракетами с кассетной головной частью. 50 кассетных зарядов общей массой 482 килограмма, 15,8 тысяч осколков. Дивизионы 19-й ракетной бригады перемещаются по большому диаметру от Хмельницкой области (постоянное место дислокации) до Запорожской, Киевской и Днепропетровской, откуда производят одиночные пуски и возвращаются на Западную Украину для перезарядки. Этим и обусловлены сложности с их перехватом.

    Однако в случае с ударом по Донецку пусковая установка находилась в районе Красноармейска, примерно в 60 километрах на запад – северо-запад от Донецка. Но все равно у армии ДНР (как и ЛНР) нет таких средств поражения, которыми можно было бы накрыть эту установку на таком расстоянии, учитывая ее малозаметность.

    В целом работу ПВО РФ, ДНР и ЛНР можно оценить положительно, поскольку все ракеты были сбиты на подлете. Просто в некоторых случаях они были замечены в последний момент. Проблема здесь в том, что российские ПВО, способные уничтожить ракеты на больших высотах, в обороне этих участков фронта и собственно российской территории (Таганрог, Миллерово) не задействованы, а были направлены на борьбу с украинской авиацией.

    Сейчас, когда этой авиации практически не осталось, а Воздушно-космические войска РФ получили полное господство в воздухе, часть тяжелых систем ПВО, например С-300, можно перенаправить исключительно на борьбу с «Точками-У». Тем более что военное руководство ДНР признало, что в республике нет средств ПВО, способных более эффективно бороться с оперативно-тактическими ракетами, и обратилось к российским войскам за помощью.

    Но все-таки говорить сейчас следует о том, чтобы уничтожить 19-ю ракетную бригаду на земле, а не ждать следующего пуска. А это возможно путем контроля за базами в Хмельницкой области, для чего существует космическая разведка, спутниковая группировка и в конце концов беспилотники.

    Теперь о персоналиях, которые назвал Пушилин и не только. Лидер ДНР говорил о серийном номере ракеты, по которому удалось выйти на подразделение ВСУ. Это работа следователя по поиску доказательной базы, поскольку 19-я украинская бригада – единственная в ВСУ, в которой сосредоточены «Точки-У». Имеются и списочные составы бригады ракетчиков. Так что экипаж известен поименно, включая тех, кто нажимал на кнопку «пуск». Куда важнее было установить цепочку командования, в том числе и на будущее.

    В распоряжении разведки ДНР оказался ноутбук, принадлежавший, предположительно, работнику штаба объединенной группировки ВСУ в Донбассе. В нем обнаружен доклад начальника артиллерии о планах боевого применения 19-й ракетной бригады по целям в городе Донецке. Среди приоритетных целей названы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и республиканский военкомат.

    Кроме того, в ноутбуке оказалось множество фотографий этих и других целей, сделанных с беспилотников, и много чего еще интересного. Захвачен ноутбук был на одном из командных центров ВСУ, предположительно в Мариуполе. И вся эта красота за подписью командующего ВСУ в Донбассе (с 15 марта уже бывшего) генерала Александра Павлюка.

    Таким образом, цепочка командования такая. Непосредственно план боевого применения ракет «Точка-У» по городу Донецку утвердил командующий ракетно-артиллерийскими войсками Сухопутных сил Украины генерал Вячеслав Юрьевич Горбылев.

    Дело в том, что 19-я бригада с ее «Точками-У» подчиняется непосредственно командованию Сухопутных сил как стратегическое оружие, и разрешение на его применение отдается в Киеве. Горбылев образование получил в СССР, генерала – при Порошенко, свою должность сохраняет с 2016 года. Большой сторонник перехода на стандарты НАТО и на натовские системы управления огнем.

    Генерал Александр Павлюк (фото: pesident.gov.ua)

    Генерал Александр Павлюк (фото: pesident.gov.ua)

    Непосредственный приказ на использование ракет «Точка-У» отдал командующий ВСУ в Донбассе генерал Александр Павлюк, 1970 года рождения из Новоград-Волынского Житомирской области. В 1991 году закончил Харьковское танковое училище и начинал командиром танкового взвода на своей малой родине. Там и продвигался по службе. В 2006 году в течение года возглавлял украинскую военную группу в Косово. Затем стал командиром 24-й бригады в том самом Яворове, который на днях успешно ликвидировали российские «Калибры». С этой же бригадой в 2014 году отправился в Донбасс, где воевал крайне плохо. Именно 24-я бригада регулярно попадала в разные кризисы: в Зеленополье она понесла огромные потери от удара РСЗО, затем были безуспешные бои за 32-й пост, по результатам которых бригада отступила.

    Ее хотели вообще расформировать, но почему-то не стали, а просто сняли Павлюка с должности командующего. Тем не менее в 2017-м его назначили командовать округом «Запад» во Львове и повысили до генерал-лейтенанта. В 2020 году президент Зеленский назначает Павлюка командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ. В этой должности он пообещал «рвать русских голыми руками» и выступал за создание на Украине ядерного оружия. С началом спецоперации ВС РФ Павлюк был назначен командующим группировкой ВСУ в Донбассе, причем первые дни он провел в Мариуполе, где «создавал оборону» города. 4 марта ему присвоено звание «Героя Украины».

    Полковник Федор Ярошевич (фото: кадр из видео)

    Полковник Федор Ярошевич (фото: кадр из видео)

    Ну и, наконец, непосредственный исполнитель. Командир 19-й ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич, выпускник Казанского высшего командного училища ракетных войск имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова (выпуск 1990 года). Крупный дядька, склонный к полноте. По словам сокурсников, авторитетом в училище не пользовался, учился плохо. Получил распределение в Хмельницкую ракетную бригаду советских войск, где через 19 лет службы Украине дослужился до полковника.

    В 2017 году объявлен в розыск Следкомом РФ за военные преступления в период 2014-2015 годов. Тогда он клал по населенным пунктам ДНР и ЛНР «Точки-У» пачками, например, стер село Покровское. Судя по всему это единственный на Украине специалист по данному типу оружия, поскольку свой пост комбрига сохраняет с 2014 года. Имена военнослужащих, выполнявших техническую работу (та самая кнопка «пуск»), не разглашаются. Но нет никаких сомнений в том, что они будут найдены.


     
     
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