Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

15 марта в Донецке – день траура по погибшим в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У». Кто из украинских военнослужащих персонально несет ответственность за это военное преступление, какая военная часть и каким образом применила эту ракету – и что рассказал о ее действиях секретный ноутбук, найденный разведкой?

Напомним, в результате удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка погибло на месте 20 человек, в том числе дети, еще один раненый скончался впоследствии в больнице. ПВО города сработало с опозданием, в результате чего ракета была сбита практически над центром Донецка, и кассетные боеприпасы вывалились на жилые кварталы. В случае разрыва ракеты на земле жертв было бы на порядок больше.

В месте падения кассет никаких военных или государственных объектов нет. Это угол Университетской и Театральной улиц, у отделения местного банка. Несколько погибших стояли в очереди у банкомата. Другие находились в рейсовом автобусе. Даже если предположить, что ракета летела в Дом правительства ДНР, иначе как террористический акт это расценивать нельзя.

«Точка-У» – «дедушка» «Искандера», носитель ядерного оружия. Изначально его заявленная дальность стрельбы была 120 километров, но постепенно была увеличена до 500 километров. По состоянию на 2021 год у ВСУ было 90 пусковых установок разной степени готовности (это списочный состав) и до 800 ракет.

До 13 марта 2022 года в ходе спецоперации было сбито от 14 до 16 украинских ракет данного типа, из которых две – над территорией России. В РФ одна из сбитых повредила склад в Миллерово, а другая была сбита над центром Таганрога. Еще две ракеты с разницей в неделю падали на крупный склад нефтепродуктов в городе Ровеньки (ЛНР). Прямых попаданий ни разу не было. Каждый раз ракеты были сбиты на подлете и поражения на земле были вызваны кассетами.

На эту тему

На данный момент в составе 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ насчитывается 12 пусковых установок на базе советской амфибии БАЗ-5921. Они сведены в три дивизиона по четыре машины, все снабженные ракетами с кассетной головной частью. 50 кассетных зарядов общей массой 482 килограмма, 15,8 тысяч осколков. Дивизионы 19-й ракетной бригады перемещаются по большому диаметру от Хмельницкой области (постоянное место дислокации) до Запорожской, Киевской и Днепропетровской, откуда производят одиночные пуски и возвращаются на Западную Украину для перезарядки. Этим и обусловлены сложности с их перехватом.

Однако в случае с ударом по Донецку пусковая установка находилась в районе Красноармейска, примерно в 60 километрах на запад – северо-запад от Донецка. Но все равно у армии ДНР (как и ЛНР) нет таких средств поражения, которыми можно было бы накрыть эту установку на таком расстоянии, учитывая ее малозаметность.

В целом работу ПВО РФ, ДНР и ЛНР можно оценить положительно, поскольку все ракеты были сбиты на подлете. Просто в некоторых случаях они были замечены в последний момент. Проблема здесь в том, что российские ПВО, способные уничтожить ракеты на больших высотах, в обороне этих участков фронта и собственно российской территории (Таганрог, Миллерово) не задействованы, а были направлены на борьбу с украинской авиацией.

Сейчас, когда этой авиации практически не осталось, а Воздушно-космические войска РФ получили полное господство в воздухе, часть тяжелых систем ПВО, например С-300, можно перенаправить исключительно на борьбу с «Точками-У». Тем более что военное руководство ДНР признало, что в республике нет средств ПВО, способных более эффективно бороться с оперативно-тактическими ракетами, и обратилось к российским войскам за помощью.

Но все-таки говорить сейчас следует о том, чтобы уничтожить 19-ю ракетную бригаду на земле, а не ждать следующего пуска. А это возможно путем контроля за базами в Хмельницкой области, для чего существует космическая разведка, спутниковая группировка и в конце концов беспилотники.

Теперь о персоналиях, которые назвал Пушилин и не только. Лидер ДНР говорил о серийном номере ракеты, по которому удалось выйти на подразделение ВСУ. Это работа следователя по поиску доказательной базы, поскольку 19-я украинская бригада – единственная в ВСУ, в которой сосредоточены «Точки-У». Имеются и списочные составы бригады ракетчиков. Так что экипаж известен поименно, включая тех, кто нажимал на кнопку «пуск». Куда важнее было установить цепочку командования, в том числе и на будущее.

В распоряжении разведки ДНР оказался ноутбук, принадлежавший, предположительно, работнику штаба объединенной группировки ВСУ в Донбассе. В нем обнаружен доклад начальника артиллерии о планах боевого применения 19-й ракетной бригады по целям в городе Донецке. Среди приоритетных целей названы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и республиканский военкомат.

Кроме того, в ноутбуке оказалось множество фотографий этих и других целей, сделанных с беспилотников, и много чего еще интересного. Захвачен ноутбук был на одном из командных центров ВСУ, предположительно в Мариуполе. И вся эта красота за подписью командующего ВСУ в Донбассе (с 15 марта уже бывшего) генерала Александра Павлюка.

Таким образом, цепочка командования такая. Непосредственно план боевого применения ракет «Точка-У» по городу Донецку утвердил командующий ракетно-артиллерийскими войсками Сухопутных сил Украины генерал Вячеслав Юрьевич Горбылев.

Дело в том, что 19-я бригада с ее «Точками-У» подчиняется непосредственно командованию Сухопутных сил как стратегическое оружие, и разрешение на его применение отдается в Киеве. Горбылев образование получил в СССР, генерала – при Порошенко, свою должность сохраняет с 2016 года. Большой сторонник перехода на стандарты НАТО и на натовские системы управления огнем.

Генерал Александр Павлюк (фото: pesident.gov.ua)

Непосредственный приказ на использование ракет «Точка-У» отдал командующий ВСУ в Донбассе генерал Александр Павлюк, 1970 года рождения из Новоград-Волынского Житомирской области. В 1991 году закончил Харьковское танковое училище и начинал командиром танкового взвода на своей малой родине. Там и продвигался по службе. В 2006 году в течение года возглавлял украинскую военную группу в Косово. Затем стал командиром 24-й бригады в том самом Яворове, который на днях успешно ликвидировали российские «Калибры». С этой же бригадой в 2014 году отправился в Донбасс, где воевал крайне плохо. Именно 24-я бригада регулярно попадала в разные кризисы: в Зеленополье она понесла огромные потери от удара РСЗО, затем были безуспешные бои за 32-й пост, по результатам которых бригада отступила.

Ее хотели вообще расформировать, но почему-то не стали, а просто сняли Павлюка с должности командующего. Тем не менее в 2017-м его назначили командовать округом «Запад» во Львове и повысили до генерал-лейтенанта. В 2020 году президент Зеленский назначает Павлюка командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ. В этой должности он пообещал «рвать русских голыми руками» и выступал за создание на Украине ядерного оружия. С началом спецоперации ВС РФ Павлюк был назначен командующим группировкой ВСУ в Донбассе, причем первые дни он провел в Мариуполе, где «создавал оборону» города. 4 марта ему присвоено звание «Героя Украины».

Полковник Федор Ярошевич (фото: кадр из видео)

Ну и, наконец, непосредственный исполнитель. Командир 19-й ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич, выпускник Казанского высшего командного училища ракетных войск имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова (выпуск 1990 года). Крупный дядька, склонный к полноте. По словам сокурсников, авторитетом в училище не пользовался, учился плохо. Получил распределение в Хмельницкую ракетную бригаду советских войск, где через 19 лет службы Украине дослужился до полковника.

В 2017 году объявлен в розыск Следкомом РФ за военные преступления в период 2014-2015 годов. Тогда он клал по населенным пунктам ДНР и ЛНР «Точки-У» пачками, например, стер село Покровское. Судя по всему это единственный на Украине специалист по данному типу оружия, поскольку свой пост комбрига сохраняет с 2014 года. Имена военнослужащих, выполнявших техническую работу (та самая кнопка «пуск»), не разглашаются. Но нет никаких сомнений в том, что они будут найдены.