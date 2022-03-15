Украина обстреляла снарядами калибра 122 мм Донецк и Еленовку в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Донецку и столько же по Еленовке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Как сообщила народная милиция ДНР, Донецкой народной республике из-за агрессии со стороны украинских войск за сутки погиб 21 человек, 43 получили ранения.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.