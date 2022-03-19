«Блицкрига не предполагалось». Генерал – о роли ВДВ в операции на Украине

Взгляд
19 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
Разделы

Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
    Опубликованы кадры уничтожения вертолетами опорных пунктов нацбатов ОАЭ «разочаровали» Госдеп встречей с Асадом Названы сроки возвращения западных компаний в Россию Вацлав Клаус не захотел отказываться от российской государственной награды
    Пентагон отверг возможность введения США бесполетной зоны над Украиной В ЕС захотели потратить оказавшиеся под санкциями активы россиян на Украину Китай высмеял представление Запада о «международном сообществе» Трасс усомнилась в возвращении Абрамовича в Британию
    ВС России уничтожили почти 200 беспилотников с начала операции на Украине Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям США решили ограничить обслуживание используемых в России «Боингов» Винодел: Санкции дают преимущества российским производителям

    зона спецоперации


    Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю

    Украина


    В Запорожье почти на двое суток решили ввести комендантский час

    высокоточные удары


    ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове

    Видео

    информационная война


    Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

    президент по наследству


    От нового «вождя» Туркмении России нужно только одно

    нефть за юани


    Санкции против России напугали даже союзников США

    амбиции Запада


    Путин разрушил миф о золотом миллиарде

    французский пример


    Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    «Блицкрига не предполагалось». Генерал – о роли ВДВ в операции на Украине

    Один из украинских аэродромов, на который был высажен российский десант
    		   19 марта 2022, 11:00
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Виктор Сокирко

    «Операция уникальная, как раз в стилистике ВДВ. Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки и принял бой. Результат прекрасный, оценка – «отлично»!». Бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине - и в том числе во время броска на аэродром Гостомель.

    В ходе проведения специальной военной операции российской армии на Украине отмечается слаженность и взаимодействие всех подразделений ВС РФ, профессионализм и мужество солдат и офицеров. Президент Владимир Путин отмечал героизм российский военных, говоря о том, «как действуют наши ребята в ходе этой военной операции: плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя».

    В сводках из районов боевых действий часто звучат упоминания о действиях подразделений ВДВ, которым доверяют самые опасные направления – взятие под контроль аэродромов, атомных электростанций, десантники сейчас выставили блокпосты под Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД поговорила о роли десантных войск в спецоперации на Украине с экс-командующим ВДВ генерал-полковником Георгием Шпаком.

    ВЗГЛЯД: Георгий Иванович, ход специальной операции на Украине несколько изменился по сравнению с первыми днями – стремительный натиск сменился более осторожными действиями армии, что снизило темп продвижения. В чем здесь смысл?

    Георгий Шпак: Начнем с того, что изначально никакого «блицкрига» и не предполагалось. Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привёл. Изначальная задача заключалась в помощи республикам Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, и эта задача успешно выполняется. Пошагово, ступенька за ступенькой, но с неизменным продвижением вперед.

    Георгий Шпак (фото: mil.ru)

    Георгий Шпак (фото: mil.ru)

    Военная тактика предполагает определенные методы противодействия противнику, как в наступательных, так и оборонительных действиях – сообразно обстановке. Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить

    Опять же, российским войскам приходится продвигаться вперед через густонаселенные районы, необходимо сохранить жизни мирных жителей. В этом и заключается причина замедления наступательного порыва на юго-востоке Украины, где сосредоточена крупная группировка украинской армии, которая прикрывается гражданским населением. Закончим здесь – пойдем дальше, «котлы» за спиной оставлять нельзя.

    ВЗГЛЯД: Операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных в ходе проведения спецоперации на Украине и, пожалуй, самой рискованной. В чём ее уникальность? Как она планировалась?

    Г. Ш.: Я бывал раньше несколько раз на этом аэродроме, там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолёты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов.

    Когда узнал о захвате этого аэродрома, освежил в голове карту местности – Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники.

    Операция действительно уникальная, как раз в стилистике ВДВ. Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника.

    Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!

    ВЗГЛЯД: А почему не использовался парашютный способ десантирования в этой операции?

    Г. Ш.: В нем не было особой необходимости, десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важным объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолёты.

    Не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолётов ВТА. Операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20.

    Все случилось неожиданно для украинских военных, а это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить.

    ВЗГЛЯД: Российская армия в рамках спецоперации значительно продвинулась на территории Украины,  но без взятия крупных городов. Насколько подразделения ВДВ готовы к действиям в городских условиях?

    Г. Ш.: Опять же все зависит от поставленных задач, учитывается и фактор наличия в крупных населенных пунктах большого количества мирных жителей, жизнями которых нельзя рисковать. Бой в городе – это особые условия, где нет оперативного простора и возможности для маневрирования. К таким боевым действиям требуется и соответствующая подготовка, здесь не важно, какие это будут подразделения – десантники, мотострелки или танкисты.

    Я внимательно изучал опыт штурма Грозного зимой 1994-95 года, там было много ошибок, которые привели к неоправданным потерям наших войск. Будучи в то время начальником штаба Приволжского военного округа, пытался посоветовать начальнику Генштаба Анатолию Квашнину не брать город нахрапом, не втягивать туда колонны. Такого же мнения был и замкомандующего ВДВ Александр Чиндаров, но к нашему мнению Квашнин не прислушался.

    У нас есть богатый опыт Великой Отечественной войны, когда наша армия освобождала и свои города, в том числе во время Киевской наступательной операции, и прошла пол-Европы, взяв в итоге Берлин. Этот опыт до сил пор изучают в военных академиях, как образец проведения боевых операций в городских условиях.

    По моему разумению, сейчас следует

    создавать мобильные штурмовые группы в составе двух танков, огнеметчиков и гранатометчиков, обеспечивать их огневой поддержкой. Каждая такая группа идет по своей стороне и действует самостоятельно, находясь, естественно, в контакте с другими подразделениями и под общим командованием.

    Выдавили противника из дома или улицы – приступили к следующему объекту. И так шаг за шагом продвигаться вперед.

    ВЗГЛЯД: Оправданы ли изменения в штатной структуре ВДВ, в том числе появление на вооружении десантников танков?

    Г. Ш.: Штатная структура десантных войск не особо изменилась, основу составляют воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, а также отдельные бригады и спецподразделения. Танки являются серьёзным усилением с учетом современной специфики войск, которые обладают высокой мобильностью в переброске. На парашютной платформе их нельзя десантировать, но можно перебрасывать по воздуху самолетами ВТА или наземным путем. Еще в Афганистане десантникам придавались танковые подразделения и этот опыт показал свою эффективность в боевых действиях.

    Свои танки в составе соединений – это как раз вопрос повышения мобильности, не требующий дополнительного времени на разного рода согласования. Тенденция последнего времени как раз заключается в оснащении ВДВ именно тяжелыми вооружениями.

    ВЗГЛЯД: Как организуется взаимодействие между подразделениями во время специальной операции при большом разбросе войск по территории?

    Г. Ш.: Взаимодействие невозможно без согласований всех структур армии, при том, что есть свои задачи у танкистов, артиллеристов, десантников или у летчиков. Каждый работает на своем направлении, но стратегические задачи у всех одни и им все следуют неукоснительно. Это железное правило для армии – действовать согласовано, одним фронтом и под общим руководством. Каждый командир имеет конкретную задачу, но все нити управления сосредоточены в общем штабе группировки, откуда координируются все действия, от наступательных операций, до подвоза боеприпасов и продовольствия.

    Украинская армия сейчас, оказавшись в «котлах», такое взаимодействие и общее командование потеряла, отсюда несогласованность действий, ведение огня по своим, отсутствие снабжения.

    По большому счету, это уже не армия, а отдельные группировки, которые действуют по своему усмотрению. Такому противнику проще навязывать свою волю и в конечном итоге привести его к поражению.

    ВЗГЛЯД: Как работает в боевых условиях единая система управления войсками, в том числе автоматизированная?

    Г. Ш.: Она существовала у нас давно, еще когда 40 лет назад я учился в военной академии имени Фрунзе мы изучали возможности применения автоматизированной системы. Другим, конечно, был ее уровень – от Генштаба до полков. Сейчас командир полка видит на дисплее работу каждого своего офицера и солдата, оперативно получает данные разведки о противнике, о перемещении каждого подразделения, знает расход боеприпасов и много чего другого.

    Уверен, что наши военные такие системы применяют сейчас и на Украине, они были освоены в ходе многочисленных учений разного уровня. В боевой обстановке ничего не меняется.

    ВЗГЛЯД: Достаточное ли количество войск участвует сейчас в специальной операции, в том числе подразделений ВДВ?

    Г. Ш.: Это вопрос с Генеральному штабу, там определяют необходимую численность войск и боевой техники, но судя по ходу проведения операции вполне достаточно и людей и техники. Насколько я знаю, в операции участвуют все соединения ВДВ, не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках их там приличное количество.

    Еще такой нюанс – крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло.

    ВЗГЛЯД: Спецназ ВДВ тоже участвует в операции?

    Г. Ш.: Конечно. В первую очередь это наша 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.

    Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •