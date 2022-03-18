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Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
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Как найти и уничтожить доставленное на Украину оружие

Западное оружие – ценный трофей для республик Донбасса пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Поистине гигантское количество военной техники уже в ближайшие дни должна получить от Запада Украина. Что именно войдет в этот «гуманитарный» набор, как он будет доставлен на Украину – а главное, каким именно образом российские Вооруженные силы будут действовать, чтобы уничтожить все это добро до того, как оно попадет на фронт? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
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    Как найти и уничтожить доставленное на Украину оружие

    Западное оружие – ценный трофей для республик Донбасса
    		   18 марта 2022, 08:30
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Поистине гигантское количество военной техники уже в ближайшие дни должна получить от Запада Украина. Что именно войдет в этот «гуманитарный» набор, как он будет доставлен на Украину – а главное, каким именно образом российские Вооруженные силы будут действовать, чтобы уничтожить все это добро до того, как оно попадет на фронт?

    Цифры военной помощи Украине со стороны НАТО выглядят очень внушительно, особенно в части средств противовоздушной и противотанковой обороны. США готовы передать киевским властям уже на этой неделе новый пакет вооружений на сумму в один миллиард долларов, в том числе 800 систем ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов.

    Этим количеством вооружений можно оснастить целую армию небольшой страны. Впрочем, и для ВСУ это может оказаться существенной поддержкой, особенно после уничтожения ее военных арсеналов точными ударами ракетных и воздушных средств ВС РФ.

    Киев просил у Запада введение бесполетной зоны над Украиной, что неминуемо привело бы к военному конфликту между НАТО и Россией. Такая перспектива не особо радовала и Брюссель, и Вашингтон. В подобной помощи было отказано, равно как и в введении натовских войск на территорию страны. Украине предложили защищаться самой – но оружием решили помочь.

    Каким именно? Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в американской разведке, Украине в ближайшее время будут переданы средства ПВО малой и средней дальности, в числе которых называются зенитные ракетные комплексы С-300, С-300В, «Оса» и ПЗРК «Стрела-3». То есть еще советских систем, оставшихся в ряде стран, которые сейчас входят в блок НАТО.

    Речь не идет об американских комплексах «Патриот» (Patriot) или о снятых с вооружения системах «Найк Геркулес» или «Хок», которые, возможно, еще находятся на хранении в незначительном количестве. Украине предоставляют те средства, которыми военные страны обучены для применения. Это дешевле и не столь обременительно. ПЗРК «Стингер», к примеру, стоит порядка 70 тысяч долларов, пуск одной ракеты «Патриот» оценивается в три миллиона долларов.

    ПЗРК «Стрела-3» с тепловой головкой самонаведения поставлялся в более чем 30 стран и до сих пор находится на складах хранения в бывших странах Варшавского договора, а в Польше производился по лицензии. Сейчас, с переходом на стандарты НАТО, он в этих странах не используется, да и в российской армии заменен на ПЗРК «Игла». Точное количество комплексов «Стрела-3» не известно, но несколько сотен таких для Украины найдется.

    Массово производился и экспортировался и советский автоматизированный зенитный ракетный комплекс «Оса». В нынешних странах НАТО он присутствовал в Болгарии, Греции и наиболее массово в Польше, где было 64 пусковых установки. В ВС РФ тоже еще стоит на вооружении, меняется на более современные комплексы «Тор-М1/2», «Панцирь-С1/2», «Верба» и перспективный ПЗРК «Сосна».

    Есть некоторое количество зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Болгарии и Словакии, два дивизиона досталось Греции, которые изначально предполагались к поставке на Кипр. Большое количество С-300 было на самой Украине – 250 установок, часть из них была снята с вооружения и отправлена на хранение. Большинство оставшихся наверняка уничтожены российскими войсками.

    Однако среди этих уже устаревших средств ПВО могут появиться на Украине более современные ПЗРК «Старстрик» (Starstreak), которые пообещала поставить Великобритания.

    Этот переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на высотах до пяти километров. При скорости ракеты в 3 Маха, боеголовка разделяется на три части, которые наводятся на цель полуавтоматическим способом по лазерному лучу. Этот многоцелевой комплекс считается эффективным средством для борьбы с вертолетами и самолетами противника, однако требует соответствующей подготовки расчета.

    Также стало известно, что США готовы поставить Украине в рамках военной помощи свои беспилотники Switchblade, прозванные дронами-камикадзе. Это барражирующий боеприпас, который может зависать над целью в течение 40 минут, развивает скорость до 180 километров час и способен уничтожить танк. Он дешевле американских беспилотников Predator, Reaper или турецких Bayraktar TB2, однако об их успешном применении пока не особо известно.

    После 24 февраля западное оружие и боеприпасы поставляются на Украину наземным транспортом – большей частью автомобильным, частично железнодорожным, по морю и воздуху подобные перевозки исключены. Логистические склады НАТО находятся на территории Польши, в непосредственной близости от украинской границы. Оттуда на Украину их перевозят сами украинские военные, которые арендуют для этого гражданские фуры – в целях маскировки.

    «Поток иностранных вооружений нашей стороной отслеживается еще на территории Европы, в Польше и уже дальше на Украине, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из высокопоставленных офицеров Главного управления Генштаба (ГРУ) ВС РФ. – Это не самая сложная задача при наличии агентурной сети и средств космической разведки. Уничтожить такие «караваны» мы можем уже после пересечения границы».

    И действительно, примеры подобных ударов уже были.

    Достаточно вспомнить Яворовский полигон, где были уничтожены иностранные наемники. Есть основания полагать, что российская разведка заранее получила сведения, где именно (в том числе в каких конкретно казармах) разместились наемники. Эти координаты и были введены в системы наведения крылатых ракет.

    Есть, однако, и сложности. «Есть такой нюанс, который не позволяет уничтожать поставляемые Украине вооружения еще на пути следования, – продолжает источник газеты ВЗГЛЯД. – Речь идет о большом количестве мирных жителей – беженцев, которые движутся в сторону границы. Там сейчас огромные пробки автотранспорта, очереди на польских пропускных пунктах, которые зачастую организуются искусственно, чтобы создать некий живой щит. Да и не эффективно расходовать боеприпасы, гоняясь за каждой отдельно взятой фурой. Нецелесообразно уничтожать и такие объекты транспортной инфраструктуры, как железнодорожные и автомобильные мосты, которыми пользуются и гражданские люди».

    И все же способ накрыть западное вооружение еще до того, как оно может быть применено, есть.

    «Идеальными для уничтожения иностранного оружия представляются промежуточные базы хранения – Украина не направляет его сразу в зону ведения боевых действий, – поясняет источник. – Необходима пусть минимальная инвентаризация, записи типа «приход-расход», распределение вооружений конкретным воинским частям. Складируется вооружение, как правило, на территориях воинских частей. Соответственно, есть у нас и координаты таких объектов, что позволяет их точечно уничтожить. То оружие, которое все-таки идет в сторону проведения операции, уничтожается уже с воздуха, огнем фронтовой авиации, ракетными и артиллерийскими ударами, а также действиями разведывательно-диверсионных групп».

    Подтверждением подобного противодействия поставкам иностранных вооружений может служить и недавнее сообщение об уничтожении ракетным ударом складов артиллерийской базы ВСУ в украинском городе Сарны в Ровенской области. Эта в/ч расположена близ автомобильной трассы, соединяющей Киев с польским городом Люблин, где расположен штаб литовско-польско-украинской бригады и есть аэродром, способный принимать самолеты типа Boeing 737-800.

    И это не единственный случай уничтожения украинских военных объектов, которые находятся на удалении от зоны ведения боевых действий. К слову, на Яворовском полигоне, который находится в 20 километрах от польской границы, удар был нанесен не только по иностранным наемникам, но и по складам с вооружением для них.

    Еще одним фактом «срыва поставок» иностранных вооружений Украине может служить то обстоятельство, что об успешном применении «Джавелинов» и «Стингеров» украинскими военными и националистами не так много сообщений. Зачастую эти ПТРК и ПЗРК фигурируют в сводках трофеев российской армии, которые массово передаются народной милиции Донбасса.


     
     
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