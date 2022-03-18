В ДНР уничтожили более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников

Более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников уничтожены в Донецкой народной республике за прошедшие сутки, сообщает народная милиция ДНР.

«За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 25 огневых точек, более 50 националистов, в том числе пятеро иностранных граждан. Захвачены один танк, три БМП и один БТР», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.

Накануне народная милиция республики сообщала, что при освобождении Марьинки были уничтожены, предположительно, три наемника из США.



Ранее в МИД заявили о вербовке диппредставительствами Украины иностранцев для участия в боевых действиях.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.