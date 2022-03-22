Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России?

Киев будет обсуждать вопросы Крыма и Донбасса только после получения Украиной гарантий безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех – и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», – цитирует его РИА «Новости».

Однако все возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, уточнил украинский лидер. «Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский.

Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран – членов Североатлантического альянса.

Такой вариант выхода из нынешней эскалации он назвал приемлемым и для Запада, который не знает, «что делать с Украиной в вопросе с НАТО», и для Киева, «который хочет гарантий безопасности», и для России, «которая не хочет расширения НАТО». «Есть страны – члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса», – отметил политик.

В целом в диалоге с Россией делегация Украины непрерывно меняет позицию по тем или иным вопросам. Киев предлагает австрийский или шведский вариант демилитаризованного нейтрального государства, имеющего собственную армию. Также в окружении Зеленского требуют создания военного союза с Британией и Польшей, которые должны будут предоставить Украине защиту в случае конфликта.

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Стоит напомнить, что неделю назад член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил : подписанты возможных гарантий безопасности должны в будущем принимать активное участие на стороне Украины в возможном конфликте и официально обеспечивать страну немедленными поставками необходимого объема оружия.

«Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», – добавил он.

Предложения Зеленского – это не более, чем «очередная брехня», не следует относиться к ней серьезно, считает директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков. К тому же, по его словам, референдум не решает проблему мирного урегулирования, а усложняет ее.

«Во-первых, референдум невозможно провести в ближайшее время: военное положение, беженцы, перемещенные лица, неопределенный статус для территорий ДНР, ЛНР и Крыма. Ведь без голосования на этих территориях трудно представить «всеукраинский референдум» по «украинскому законодательству», – пояснил аналитик.

Кроме того, указал эксперт, тематика вопросов, предлагаемых президентом Украины, противоречит его же закону «О народовластии через референдум» как с содержательной, так и с технической точек зрения. «Например, по закону на референдум можно выносить только один вопрос. Какой: о безопасности или о ДНР и ЛНР? Можно, конечно, поменять закон, но на это тоже уйдет время».

«К тому же никому не понятно, что будет, если референдум завершится безрезультатно – либо граждане не придут, либо никакой ответ не будет одобрен. Что тогда? Все остается как есть?» – задался вопросом аналитик. По мнению политолога, причиной таких инициатив Зеленского является попытка показать якобы «ориентацию на общественное мнение, и в то же время – сбросить с себя ответственность за решения по Крыму и Донбассу».

«Петляет. Что бы ни утверждали переговорщики с украинской стороны, очевидно, что вкупе с предыдущими заявлениями Зеленского о необходимости первоначальной встречи с Путиным, об отказе от рассмотрения ряда условий и прочее, заявление о референдуме лишний раз доказывает – Киев всеми силами пытается показать свою готовность к переговорам, но сами переговоры, как и любые мирные договоренности с Россией, ему на самом деле не нужны», – подчеркнул Чеснаков.

Зеленскому вместо нереализуемых предложений нужно дать команду прекратить огонь и предоставить возможность гражданскому населению свободно выйти из районов, где разрушена инфраструктура. Причем выйти в ту сторону, в которую захотят сами жители Украины,

сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Это первое, что должен сделать верховный главнокомандующий Украины. Речь не идет про референдум. Речь идет про свободу выбора граждан и свободу их перемещения», – уверен сенатор, добавив, что всё, предложенное украинским лидером, нужно было сделать еще в 2014 году.

Собеседник также напомнил, что сам Зеленский за время руководства страной не продлил Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который позволил бы решить многие вопросы в рамках договорного процесса. «Кроме того, при нем были прерваны дипломатические отношения между нашими государствами. Также Зеленский создал так называемую Крымскую платформу, цель которой отторжение от России части суверенной территории», – сказал парламентарий.

Помимо этого, при Зеленском публично прозвучало нежелание в каком бы то ни было виде выполнять Минские соглашения, ставшие частью международного права, отметил Климов. «Наконец, Зеленский заявил о ядерных амбициях Украины, причем незаконных», – сказал сенатор. «Поэтому как бы Зеленский не хотел переложить ответственность за принимаемые решения на простых людей – именно он, а не украинцы, несет персональную ответственность за все, что сейчас происходит на Украине», – резюмировал Климов.

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