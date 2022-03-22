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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Европа превращается в Украину

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Служба безопасности Украины фактически подтвердила использование торговых центров в Киеве в качестве баз для военной техники и складов вооружений. Тем самым украинские военные подставили под удар целый микрорайон и множество простых киевлян. Подробности...
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Полный разрыв отношений России и США

Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

    Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой
    		   22 марта 2022, 14:56
    Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России?

    Киев будет обсуждать вопросы Крыма и Донбасса только после получения Украиной гарантий безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех – и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», – цитирует его РИА «Новости».

    Однако все возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, уточнил украинский лидер. «Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.

    Президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран – членов Североатлантического альянса.

    Такой вариант выхода из нынешней эскалации он назвал приемлемым и для Запада, который не знает, «что делать с Украиной в вопросе с НАТО», и для Киева, «который хочет гарантий безопасности», и для России, «которая не хочет расширения НАТО». «Есть страны – члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса», – отметил политик.

    В целом в диалоге с Россией делегация Украины непрерывно меняет позицию по тем или иным вопросам. Киев предлагает австрийский или шведский вариант демилитаризованного нейтрального государства, имеющего собственную армию. Также в окружении Зеленского требуют создания военного союза с Британией и Польшей, которые должны будут предоставить Украине защиту в случае конфликта.

    Стоит напомнить, что неделю назад член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил: подписанты возможных гарантий безопасности должны в будущем принимать активное участие на стороне Украины в возможном конфликте и официально обеспечивать страну немедленными поставками необходимого объема оружия.

    «Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», – добавил он.

    Предложения Зеленского – это не более, чем «очередная брехня», не следует относиться к ней серьезно, считает директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков. К тому же, по его словам, референдум не решает проблему мирного урегулирования, а усложняет ее.

    «Во-первых, референдум невозможно провести в ближайшее время: военное положение, беженцы, перемещенные лица, неопределенный статус для территорий ДНР, ЛНР и Крыма. Ведь без голосования на этих территориях трудно представить «всеукраинский референдум» по «украинскому законодательству», – пояснил аналитик.

    Кроме того, указал эксперт, тематика вопросов, предлагаемых президентом Украины, противоречит его же закону «О народовластии через референдум» как с содержательной, так и с технической точек зрения. «Например, по закону на референдум можно выносить только один вопрос. Какой: о безопасности или о ДНР и ЛНР? Можно, конечно, поменять закон, но на это тоже уйдет время».

    «К тому же никому не понятно, что будет, если референдум завершится безрезультатно – либо граждане не придут, либо никакой ответ не будет одобрен. Что тогда? Все остается как есть?» – задался вопросом аналитик. По мнению политолога, причиной таких инициатив Зеленского является попытка показать якобы «ориентацию на общественное мнение, и в то же время – сбросить с себя ответственность за решения по Крыму и Донбассу».

    «Петляет. Что бы ни утверждали переговорщики с украинской стороны, очевидно, что вкупе с предыдущими заявлениями Зеленского о необходимости первоначальной встречи с Путиным, об отказе от рассмотрения ряда условий и прочее, заявление о референдуме лишний раз доказывает – Киев всеми силами пытается показать свою готовность к переговорам, но сами переговоры, как и любые мирные договоренности с Россией, ему на самом деле не нужны», – подчеркнул Чеснаков.

    Зеленскому вместо нереализуемых предложений нужно дать команду прекратить огонь и предоставить возможность гражданскому населению свободно выйти из районов, где разрушена инфраструктура. Причем выйти в ту сторону, в которую захотят сами жители Украины,

    сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Это первое, что должен сделать верховный главнокомандующий Украины. Речь не идет про референдум. Речь идет про свободу выбора граждан и свободу их перемещения», – уверен сенатор, добавив, что всё, предложенное украинским лидером, нужно было сделать еще в 2014 году.

    Собеседник также напомнил, что сам Зеленский за время руководства страной не продлил Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который позволил бы решить многие вопросы в рамках договорного процесса. «Кроме того, при нем были прерваны дипломатические отношения между нашими государствами. Также Зеленский создал так называемую Крымскую платформу, цель которой отторжение от России части суверенной территории», – сказал парламентарий.

    Помимо этого, при Зеленском публично прозвучало нежелание в каком бы то ни было виде выполнять Минские соглашения, ставшие частью международного права, отметил Климов. «Наконец, Зеленский заявил о ядерных амбициях Украины, причем незаконных», – сказал сенатор. «Поэтому как бы Зеленский не хотел переложить ответственность за принимаемые решения на простых людей – именно он, а не украинцы, несет персональную ответственность за все, что сейчас происходит на Украине», – резюмировал Климов.

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