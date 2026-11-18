Эксперты оценили нового посла Японии в России

Политолог Панов: Новый посол Японии Уяма – сторонник жесткой линии в отношениях с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Хидэки Уяма, которого Япония назначила новым послом в Москве, в каком-то смысле является русистом. Он с 80-х годов работал в японском МИД на советском, а затем и российском направлении. Его самый высокий пост – директор департамента Европы, куда входит и Россия», – рассказал Александр Панов, профессор МГИМО, экс-посол России в Японии.

По словам спикера, выбор посла в Москве был вполне ожидаем. «Токио не располагает большим количеством претендентов, поскольку немногие дипломаты в Японии настолько глубоко знают Россию», – отметил собеседник.

Политолог напомнил, что дипломат был активным сторонником введения санкций против России и утверждал, что жесткие экономические рестрикции якобы заставят Москву прекратить СВО. «Назначение Уямы может быть бюрократическим подходом Японии, призванным продемонстрировать продолжение жесткой линии по территориальному вопросу и другим направлениям», – указал эксперт.

«При таком сценарии работа нового посла будет укладываться в тактику Токио по сохранению давления на российскую сторону», – допустил Панов. Впрочем, уточнил он, логика станет яснее в случае встречи президента России Владимира Путина с премьером Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Не исключено, что Токио ощутимо смягчит тон диалога с Москвой и в целом станет придерживаться меньшей напряженности. Это скажется на работе посольства Японии в России, поскольку Уяма последует в фарватере центральной японской власти», – объяснил собеседник.

Новый посол постарается сохранить и приумножить все то, что сделал его предшественник – Акира Муто, считает в свою очередь Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО. «Предыдущий глава японского диппредставительства уделял большое внимание развитию культурных проектов и образовательных контактов с Россией, поддержанию диалога по направлениям «второго эшелона», – напомнил спикер.

«Думаю, Уяма также постарается наращивать активность посольства в этих сферах – с поправкой на сложный контекст отношений Москвы и Токио на фоне украинского кризиса и территориальных вопросов», – резюмировал собеседник.

Ранее правительство Японии приняло решение назначить новым послом в России 63-летнего Хидэки Уяму. Об этом говорится в уведомлении о кадровых назначениях, опубликованном Министерством иностранных дел Японии, передает ТАСС.

Уяма работает в МИД Японии с 1988 года. Ранее он возглавлял российский отдел внешнеполитического ведомства, был директором европейского департамента МИД, а также послом в Дании. С декабря 2025 года занимает должность посла по вопросам прав человека, международного миротворчества, а также представителя Японии на консультативных совещаниях по Договору об Антарктике (КСДА).

Япония ожидает, что контакт Путина с Такаити состоится на саммите АТЭС в Китае, сообщали японские СМИ со ссылкой на неназванные высокопоставленные правительственные источники. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с этим указывал, что отдельная полноформатная встреча политиков не запланирована, но не исключено, что они могут пообщаться на полях саммита.

Стоит отметить, что в октябрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД, Япония занимает восьмое место.