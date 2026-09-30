Обвал иены сорвал программу модернизации японских истребителей F-15

Модернизация японских истребителей F-15 отстала от графика из-за инфляции

Tекст: Мария Иванова

Программа обновления боевых самолетов американского производства существенно отстала от графика из-за резкого роста цен на комплектующие, передает ТАСС.

С 2022 года удалось переоснастить только 18 машин, хотя по плану к концу марта 2028 года модернизацию должны пройти 54 самолета.

В первую очередь истребители планировалось приспособить для запуска ракет JASSM дальностью от 320 до 800 км. Однако выделенный бюджет оказался недостаточным из-за резкого подорожания деталей на фоне падения курса иены и высокой инфляции.

Основные виды вооружений для японской армии с 2023 года подорожали на 30-70%. Американский боевой самолет F-35B в 2026 финансовом году прибавил в цене 35%, достигнув 24,2 млрд иен (более 155 млн долларов). Японский самолет морского наблюдения Р-1 подорожал почти на 50%, вертолеты UH-2 – на 66%, а бронемашины – более чем на 40%.

Из-за нехватки средств военное ведомство вынуждено сокращать планы закупок. Количество новых эсминцев для ВМС урезали с 12 до восьми, а число новых самолетов-заправщиков и транспортников – с 13 до семи. Теперь Токио делает ставку на приобретение более дешевых беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Boeing приступила к реализации программы обновления японских истребителей F-15J.

Проект переоснащения этих боевых машин ракетами JASSM-ER подорожал наполовину от изначального бюджета.