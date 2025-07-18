Стало известно о задержке модернизации японских F-15 на год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Модернизация японских истребителей F-15 и оснащение их ракетами JASSM-ER окажется на 50% дороже изначального бюджета, а также задержится на год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Асахи». Стоимость проекта достигнет 1,016 трлн иен, что составляет примерно 6,7 млрд долларов, тогда как ранее речь шла о 646,5 млрд иен.

Японские воздушные силы самообороны планируют оснастить 68 обновленных F-15 ракетами JASSM-ER, способными поражать наземные цели на дистанции до 900 километров, оставаясь вне зоны поражения средств ПВО противника. По данным издания, эта мера связана с усилением активности Китая в акватории региона.

Проект модернизации F-15 стартовал еще в 2021 году и должен был завершиться к 2027 году. Однако теперь, по информации источников «Асахи», развертывание обновленных истребителей отложено минимум до финансового 2028 года, который в Японии начинается с 1 апреля 2028 года.

Сами ракеты JASSM-ER будут закупаться по вновь выделенному бюджету с 2023 года и могут быть поставлены уже к 2027 году. Источники в министерстве обороны Японии отмечают, что возможна ситуация, когда ракеты будут готовы к применению, но сами модернизированные истребители еще нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-15 ВВС Японии приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС во время патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров. Япония отказалась от переоснащения F-15 американскими ракетами.