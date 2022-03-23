Взгляд
23 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
Разделы

Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Зеленскому референдум

Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария

Полный разрыв отношений России и США

Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД рассказали о двух обменах пленными с Украиной
    Удар «Калибрами» из Севастополя уничтожил крупный арсенал оружия ВСУ (видео) Бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии Канцлер Германии заявил об «обратном эффекте» санкций против России В США высказались за блокировку золотого резерва России
    ВС России уничтожили два комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине Китай раскритиковал идею исключить Россию из G20 Стало известно о планах Лондона национализировать Gazprom Energy
    Старший лейтенант подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов Украинский телеканал выдал погибших бойцов ВСУ за российских военных Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы

    обвинения в шпионаже


    Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов

    «Киев держат за руку»


    Лавров: США невыгодно быстрое окончание конфликта на Украине

    защита титула


    Украинский боксер Усик променял тероборону на поединок с Джошуа

    Видео

    история донбасса


    Владимир Корнилов: Донецкая республика создавалась как часть России

    неподобающее поведение


    Украинские беженцы приводят Европу в ужас

    нефтяное эмбарго


    США подталкивают Европу к опасному шагу против России

    мирный договор


    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Моральный дух ВСУ


    Украинскую армию настигает психологический перелом

    ультраглобалистский проект


    Дмитрий Грунюшкин: Приговор капитализму подписали сами капиталисты

    судьба города


    Алексей Зензинов: «Мутная каша, которая заварилась в головах»

    разглашение информации


    Алексей Нечаев: Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    При каких условиях Польша захватит часть Украины

    Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины
    		   23 марта 2022, 14:58
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?

    Расположенные в Польше американские воинские подразделения стягиваются к границе с Белоруссией – об этом свидетельствуют появившиеся в Сети ролики. На кадрах видно, как военная техника США перемещается около польского пограничного пункта Бобровники, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области. Аналогичным образом американские войска стягиваются в районах украинско-польской границы.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен туда отправлять своих военнослужащих. В Белом доме также подчеркнули, что США не направят войска даже в том случае, если на территории Украины будет применяться неконвенциональное оружие. Тем не менее, как указывают в Вашингтоне, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

    Днем ранее польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Североатлантический альянс должен считать себя свободным от обязательств, вытекающих из Основополагающего акта Россия – НАТО, подписанного в 1997 году. По мнению президента Польши, присутствие в Восточной Европе войск НАТО должно перестать быть временным и ротационным, трансформировавшись в постоянное.

    При этом ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Позже эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположили, что под этим Качиньский подразумевает контингент с участием нескольких стран НАТО, однако сам альянс подобных решений принимать не станет. Кроме того, если Варшава по собственной инициативе введет войска на Украину, то пакт НАТО о коллективной обороне на нее не будет распространяться. И многие игроки, подстрекающие Польшу к военным действиям, могут воспользоваться ее амбициями.

    Позже идея Качиньского реализовалась в проект, подробности которого приводит издание Wiadomosci. В частности, Минобороны республики прорабатывает идею создания международного контингента численностью около 10 тыс. человек. В его задачи будет входить обеспечение безопасности гуманитарных коридоров, в том числе создание над ними бесполетных зон.

    Однако Дуда не готов запустить этот проект до тех пор, пока его не согласуют США, говорится в публикации издания. Поэтому еще до саммита в Брюсселе предложения Польши были направлены в Белый дом, от решений которого де-факто будет зависеть дальнейшая судьба этой инициативы.

    Остроты ситуации добавляет и тот факт, что Польша решила выслать 45 российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение пяти дней. При этом Польша пока не требует отъезда самого посла России – Сергея Андреева. Позже Кремль сообщил, что действия Польши не останутся без ответа.  

    Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров предостерег Запад от давления на Москву и предупредил: появление миротворцев Североатлантического альянса на украинской территории грозит прямым столкновением Вооруженных сил России и НАТО. «Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – заметил дипломат.

    «Варшава при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией и Украиной. Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы создать эскалацию на границах», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

    По его словам, такими провокациями Польша и США пытаются оттянуть часть сил Белоруссии с украинского направления. «Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. Также Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник. Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, Силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор, указал эксперт.

    «С нашей стороны власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.

    Что касается США, то передвижение войск у границ с Белоруссией и Украиной носит характер психологического давления. Таким образом НАТО пытается продемонстрировать, что не будет отступать со своих позиций и не допустит распространение украинского кризиса на государства альянса, считает политолог-американист Малек Дудаков.

    «Сейчас активно обсуждается вероятность того, что какие-то миротворческие силы могут быть отправлены на запад Украины. И мы понимаем, что на предстоящем саммите в Брюсселе будет обсуждаться этот вопрос, равно как и в ходе визита Байдена в Варшаву», – добавил Дудаков.

    «Нам еще предстоит увидеть официальную позицию Джо Байдена, который пока что пытается сохранить формальный нейтралитет НАТО в украинском кризисе. Но он вполне может изменить свою позицию, если его переубедят страны – члены НАТО Восточной Европы», – подчеркнул аналитик.

    Иной точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, американская техника на восточном фланге НАТО необходима для создания санитарного кордона – «чтобы путями, которыми ранее в Европу попали украинские беженцы, теперь не прошли люди с оружием».

    «Нельзя исключать и того, что передвижения связаны с предстоящим визитом Байдена на саммит НАТО в Брюссель. Сейчас мы видим беспрецедентное с 90-х годов военное присутствие США в Европе, но оно не является критически серьезным и пока не несет большой угрозы. Альянс демонстрирует свою сплоченность перед лицом «опасности с востока», – подчеркнул политолог.

    По мнению Дробницкого, концентрация американских войск на востоке Польши носит временный характер, поскольку такие траты не предусмотрены бюджетом США. Кроме того, политолог усомнился в том, что миротворческие миссии по инициативе Польши войдут на территорию Украины или начнут представлять опасность для Белоруссии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •