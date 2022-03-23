При каких условиях Польша захватит часть Украины

Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?

Расположенные в Польше американские воинские подразделения стягиваются к границе с Белоруссией – об этом свидетельствуют появившиеся в Сети ролики. На кадрах видно, как военная техника США перемещается около польского пограничного пункта Бобровники, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области. Аналогичным образом американские войска стягиваются в районах украинско-польской границы.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен туда отправлять своих военнослужащих. В Белом доме также подчеркнули, что США не направят войска даже в том случае, если на территории Украины будет применяться неконвенциональное оружие. Тем не менее, как указывают в Вашингтоне, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

Днем ранее польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Североатлантический альянс должен считать себя свободным от обязательств, вытекающих из Основополагающего акта Россия – НАТО, подписанного в 1997 году. По мнению президента Польши, присутствие в Восточной Европе войск НАТО должно перестать быть временным и ротационным, трансформировавшись в постоянное.

При этом ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Позже эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположили, что под этим Качиньский подразумевает контингент с участием нескольких стран НАТО, однако сам альянс подобных решений принимать не станет. Кроме того, если Варшава по собственной инициативе введет войска на Украину, то пакт НАТО о коллективной обороне на нее не будет распространяться. И многие игроки, подстрекающие Польшу к военным действиям, могут воспользоваться ее амбициями.

Позже идея Качиньского реализовалась в проект, подробности которого приводит издание Wiadomosci. В частности, Минобороны республики прорабатывает идею создания международного контингента численностью около 10 тыс. человек. В его задачи будет входить обеспечение безопасности гуманитарных коридоров, в том числе создание над ними бесполетных зон.

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Однако Дуда не готов запустить этот проект до тех пор, пока его не согласуют США, говорится в публикации издания. Поэтому еще до саммита в Брюсселе предложения Польши были направлены в Белый дом, от решений которого де-факто будет зависеть дальнейшая судьба этой инициативы.

Остроты ситуации добавляет и тот факт, что Польша решила выслать 45 российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение пяти дней. При этом Польша пока не требует отъезда самого посла России – Сергея Андреева. Позже Кремль сообщил, что действия Польши не останутся без ответа.

Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров предостерег Запад от давления на Москву и предупредил: появление миротворцев Североатлантического альянса на украинской территории грозит прямым столкновением Вооруженных сил России и НАТО. «Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – заметил дипломат.

«Варшава при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией и Украиной. Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы создать эскалацию на границах», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

По его словам, такими провокациями Польша и США пытаются оттянуть часть сил Белоруссии с украинского направления. «Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. Также Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник. Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, Силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор, указал эксперт.

«С нашей стороны власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.

Что касается США, то передвижение войск у границ с Белоруссией и Украиной носит характер психологического давления. Таким образом НАТО пытается продемонстрировать, что не будет отступать со своих позиций и не допустит распространение украинского кризиса на государства альянса, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас активно обсуждается вероятность того, что какие-то миротворческие силы могут быть отправлены на запад Украины. И мы понимаем, что на предстоящем саммите в Брюсселе будет обсуждаться этот вопрос, равно как и в ходе визита Байдена в Варшаву», – добавил Дудаков.

«Нам еще предстоит увидеть официальную позицию Джо Байдена, который пока что пытается сохранить формальный нейтралитет НАТО в украинском кризисе. Но он вполне может изменить свою позицию, если его переубедят страны – члены НАТО Восточной Европы», – подчеркнул аналитик.

Иной точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, американская техника на восточном фланге НАТО необходима для создания санитарного кордона – «чтобы путями, которыми ранее в Европу попали украинские беженцы, теперь не прошли люди с оружием».

«Нельзя исключать и того, что передвижения связаны с предстоящим визитом Байдена на саммит НАТО в Брюссель. Сейчас мы видим беспрецедентное с 90-х годов военное присутствие США в Европе, но оно не является критически серьезным и пока не несет большой угрозы. Альянс демонстрирует свою сплоченность перед лицом «опасности с востока», – подчеркнул политолог.

По мнению Дробницкого, концентрация американских войск на востоке Польши носит временный характер, поскольку такие траты не предусмотрены бюджетом США. Кроме того, политолог усомнился в том, что миротворческие миссии по инициативе Польши войдут на территорию Украины или начнут представлять опасность для Белоруссии.

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