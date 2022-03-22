Украинские беженцы приводят Европу в ужас

«Мне больно, когда говорят, что... украинцы гораздо хуже русских. У меня от таких слов трясется все внутри». Такими словами чиновники некоторых стран ЕС описывают то, как местные жители встречают прибывших сюда беженцев с Украины. Социальные сети переполнены примерами того, как чудовищно, хамски и агрессивно ведут себя жители Украины на Западе.

Общее число беженцев с Украины с начала военной спецоперации России достигло 3,2 млн человек. Согласно данным ООН, больше половины из них находятся в Польше. Еще около 500 тыс. человек оказались в Румынии, 350 тысяч – в Молдавии, более 280 тысяч – в Венгрии, 230 тысяч – в Словакии, почти около 360 тысяч – в России.

По последним данным, границу одной только Польши пересекли уже более двух миллионов украинских беженцев. Власти государства предоставили им разнообразные льготы и пособия. Местное население встречает украинцев со смешанными чувствами. Многие оказывают приехавшим помощь, но кое-кто поглядывает на новоприбывших без всякой радости.

«Будьте осторожны и бдительны!»

Так, по соцсетям распространяется ролик, показывающий, как некоторые поляки встречают беженцев. «Курва, где женщины и дети? Вы-то какого хрена сюда приехали?!» – раздается вопрос в адрес украинских мужчин. А на уличных столбах кое-где появились «антибандеровские» листовки, изображающие агрессивного украинца, нападающего с вилами на мирных поляков.

Еще когда этот миграционный поток только зарождался, польское издание Dziennik Polityczny выпустило сообщение под рубрикой: «Будьте осторожны и бдительны!». Издание написало: «Огромное количество беженцев с Украины направляется к польской границе. Польские власти уже пообещали принять ВСЕХ без исключения. По неподтвержденным данным, среди беженцев есть бойцы украинского «Правого сектора*», а также неонацисты и бандеровцы! Из-за массового пересечения границы боевики могут попасть на территорию Польши с оружием и взрывчаткой».

Спустя две недели эта тема получила продолжение. 9 марта депутат Сейма, известный в Польше режиссер Гжегож Браун (член правой «Конфедерации свободы и независимости») предупредил о том, что бесконтрольный наплыв украинских беженцев может привести к инцидентам с участием бандеровских радикалов. Браун, напомнив, что правительство назначило приезжим украинцам те же льготы и социальную поддержку, которыми пользуются сами граждане Польши (от пособий по безработице до семейных выплат), заявил, что не считает это правильным. «У украинцев должно быть всё бесплатно за счет поляков?! Позор правителям!» – сказал депутат.

По словам Брауна, польское государство рискует оказаться дестабилизированным изнутри. «Польские спецслужбы не в состоянии контролировать такое число беженцев»,

– заявил Браун.

Однако польские СМИ постарались замолчать его выступление. Но замалчивание не помогает – у Брауна много единомышленников. Они внимательно отслеживают поведение украинцев и делятся между собой известиями, когда, как им кажется, пришельцы ведут себя некорректно.

А поводы есть. На одном из видеороликов украинец, уехавший в Варшаву несколько лет назад, приносит извинения за поведение тех своих земляков, что оказались в Польше сейчас. По его словам, некоторые из новоприбывших не ценят ту помощь, которую им оказывают, и ведут себя как «быдло», отказываясь от продуктов и предпочитая предметам первой необходимости алкоголь.

«Я по Варшаве развожу людей, я помогаю финансово и покупаю им еду, иногда приезжаю на границу, там раздаю сладости детям. А они (беженцы – прим. ВЗГЛЯД) говорят – завези нас в магазин, мы хотим покушать… Заезжаем в магазин – они берут пиво, водку, собираются бухать. Их все не устраивает – машины, жилье, город… Я предлагаю отвезти их в Варшаву, а они говорят – вези в Берлин. Люди пытаются вам помочь – цените это», – говорит автор видео.

«Пожалуйста, будьте людьми!»

Еще одну жалобу подобного рода высказала другая украинка, проживающая в Польше. Она тоже записала видеоролик, в котором высказала недовольство в адрес соотечественников. «Вам дают жилье, одежду, лекарства, всё… Но у вас хватает совести говорить, что вам приготовили недосоленное мясо или слишком жирное, что нужны наушники для айфона… Вы серьезно?! Пожалуйста, будьте людьми!» – призывает женщина.

Недовольство по поводу беженцев высказывают и отдельные поляки. Так, например, в группе в соцсети «Типичный Познань» появилась просьба: «Уважаемые волонтеры, очень просим предупредить людей, что они беженцы, а не клиенты туристической фирмы, и их не отвезут в пятизвездочный отель. Поляки не обязаны предоставлять им суперусловия и обслуживать. Сейчас много жалоб от поляков, что украинцы приезжают, крутят носом, например, что кухня общая на две комнаты, и уходят. Представляете, что чувствуют местные жители, которые старались обустроить помещение бесплатно для чужих людей, заполнить холодильники едой, а им говорят, что слабовато.

Давайте фильтровать тех, кто нуждается в бесплатном помещении, и тех, кто хочет очень комфортные условия. Последние пусть сами себе ищут».

Много украинцев оказались на территории Германии – и там тоже начали происходить различные инциденты. Так, один из беженцев, устроивший в берлинском метро целую «манифестацию», влез после этого в перепалку с русским машинистом, в жесткой форме призвавшим его к порядку. Украинец, обрушившийся на машиниста с обвинениями, услышал от него: «Война идет? Так иди, воюй!». В ответ уроженец Незалежной принялся материться и угрожать. Никто из пассажиров метро, впрочем, так и не поддержал боевого беженца.

Жалобы регулярно приходят и из Молдавии. Журналист Илья Киселев отмечает, что наряду с женщинами, детьми и пожилыми людьми в числе беженцев оказались в Молдавии и те, кто не совсем соответствовал этому определению. «Среди них были, например, владельцы элитных внедорожников с украинскими номерами, которые заняли все люксы самых дорогих кишиневских отелей. В молдавском интернете быстро набрала популярность фотография подобных машин, припаркованных в Тирасполе возле лучшей гостиницы города под названием «Россия».

Также в республику приехало много молодых людей, которым киевские власти запретили покидать территорию Украины. Именно эта часть украинских граждан вызвала наибольшее раздражение у местных жителей. Приезжим пришлось объяснять, что лозунги из серии «Слава Украине!» они могут выкрикивать у себя дома, а не в Молдове», – отмечает Киселев.

Он приводит содержание одного из постов в соцсети, описывающего поведение пришельцев в Молдавии: «Накипело. Третий день наблюдаю, сегодня терпение лопнуло... Уважаемые граждане Украины, катающиеся по дорогам Кишинева. То, что вы беженцы, не дает вам права нарушать Правила дорожного движения, летать по городу со скоростью около 100 км/ч, подрезать и парковаться где и как попало. Каждый второй автомобиль в центре (в других местах не видел) с украинскими номерами – нарушает. Сегодня я из-за одного такого чуть не попал в аварию: на повороте человек жестко меня подрезал на кроссовере марки BMW (X5), что и стало последней каплей».

Официозная молдавская пресса пишет, что все это беспочвенные слухи, раздуваемые кремлевской пропагандой. Но и журналисты, обслуживающие официозный дискурс, не могут не признать, что в интернете за последнее время появилось много видеороликов с рассказами о «подвигах» украинских гостей.

«В соцсетях уже немало подобных видео с рассказами об инцидентах с беженцами и обращениями к ним. В какой-то момент с такими месседжами стали выступать и политики. Так, мэр Кишинева Ион Чебан призвал сотрудников МВД усилить меры безопасности в Кишиневе из-за инцидентов с участием прибывших в столицу беженцев: «Есть люди, которым действительно нужна помощь, но есть и люди, которые очень наглые. Есть люди, которые ведут себя неадекватно». Он не исключил, что в какой-то момент могут начаться кражи, грабежи, домогательства и вандализм», – признает издание NewsMaker.

«Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие»

Много беженцев оказалось и в странах Прибалтики. Здесь их пребывание также сопровождается инцидентами.

«В Вильнюсе у председателя городской еврейской общины Симона Гуревича поперли портмоне с 1050 евро, всеми документами, банковскими картами, фото семьи и древней иудейской молитвой. Случился сей неприятный инцидент, когда Симон раздавал голодным украинцам продовольственные пакеты. Теперь 300 беженцев точно не умрут с голода, а один даже разбогатеет на время», – сообщил один из литовских журналистов.

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Сигналы тревоги стали поступать и из эстонской Нарвы. Тамошний мэр Катри Райк заявляет, что в связи с приемом украинских беженцев первоочередным вопросом является уже не проблема жилья и размещения, а рост общественного напряжения из-за прибытия «чужаков». Райк уверяет, что распространяющиеся по городу слухи о бесчинствующих, хулиганящих украинцах не имеют никакого основания. Об этом же высказался и комиссар местной полиции Янус Муракас.

А мэр жалуется: «Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие и что мы, эстонцы, не знаем украинскую душу, что украинцы гораздо хуже русских. У меня от таких слов трясется все внутри». Райк заверила, что лично слышала от нарвитян «подобные рассуждения, разжигающие межнациональную нетерпимость».

Эстонский оппозиционный публицист Аллан Хантсом с иронией отмечает: «Признание нарвской мэрши звучит особенно примечательно на фоне недавно организованных властями митингов, призванных продемонстрировать «любовь» нарвитян к Украине и их «неприятие агрессивной политики Путина». Поселить тысячи антирусски настроенных украинских беженцев в преимущественно русский город на границе с Россией, а потом удивляться обострению межнациональных конфликтов – это, конечно, верх лицемерия».

Эстонский парламентарий от правой партии EKRE Пеэтер Эрнитс обратил внимание, что сейчас в стране находится более 23 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. «Сделало ли правительство что-нибудь, чтобы отправить некоторых из этих людей защищать свою родину по просьбе Зеленского?» – насмешливо спросил Эрнитс премьер-министра Каю Каллас.

Трения возникли и в латвийском Даугавпилсе – этот город, как и Нарва, населен преимущественно русскоязычными. В частности, местная жительница, работающая в сфере обслуживания, жалуется: «Настоящие беженцы – они не могут себе позволить к нам приехать, поскольку билет оттуда стоит 350 евро, которых у них просто нет. Приезжают сюда богатые. Дальше – они начинают здесь говорить: «Какого хрена вы разговариваете с нами по-русски?» В смысле? А на каком языке еще с вами разговаривать? На украинском? Я опешила, я просто потерялась…»

Другой житель Даугавпилса по имени Александр разъясняет: «На самом деле, ведут себя оскорбительно, потому что начинают грубо общаться с обслуживающим персоналом. По той причине, что с ними разговаривают по-русски. Когда же с ними начинают говорить на государственном, латышском языке – они злятся еще больше».

В свою очередь издание Gorod.lv сообщает, что в его редакцию обратилась местная жительница, чей ребенок вместе с друзьями попал в неприятную ситуацию: произошла стычка с привезенными в Даугавпилс юными беженцами с Украины. Чтобы разрешить конфликт, местные дети были вынуждены позвать родителей.

А латвийская благотворительная организация Dace опубликовала возмущенное воззвание в адрес жителей страны. Члены организации отмечают, что латвийцы под видом «помощи» украинцам «жертвуют» им гнилые и испорченные вещи, которые впору выбрасывать в мусорник. «Дорогой латышский народ, вам нисколько не стыдно!!!» – таким криком возмущения оказались подписаны фотографии грязных и заплесневелых вещей, переданных украинцам.