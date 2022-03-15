В Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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В Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой

Волна беженцев с Украины застала Европу врасплох REUTERS/Fabrizio Bensch
Европа, которая с трудом сдержала натиск мигрантов с Ближнего Востока, столкнулась с новой волной беженцев – с Украины на Запад выехали уже миллионы человек. Польша не успевает переправлять неожиданных гостей к соседям, а те не горят желанием принимать у себя новую диаспору. В Берлине и Варшаве все отчетливее начинают понимать – остановить поток эмигрантов поможет только примирение Киева с Москвой. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...

Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Что там по Киеву? (Выпуск № 5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например, Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...
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    В Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой

    Волна беженцев с Украины застала Европу врасплох
    		   15 марта 2022, 12:34
    Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
    Текст: Ростислав Зубков,
    Михаил Мошкин

    Европа, которая с трудом сдержала натиск мигрантов с Ближнего Востока, столкнулась с новой волной беженцев – с Украины на Запад выехали уже миллионы человек. Польша не успевает переправлять неожиданных гостей к соседям, а те не горят желанием принимать у себя новую диаспору. В Берлине и Варшаве все отчетливее начинают понимать – остановить поток эмигрантов поможет только примирение Киева с Москвой.

    Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку в ФРГ поездов с украинскими беженцами. Об этом в понедельник сообщил глава польского МВД Павел Шефернакер. «Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох, – цитирует министра ТАСС. – Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация «бутылочного горлышка». Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации».

    За три дня специальными поездами из Варшавы и других крупных городов Польши Кракова и Катовице в направлении Германии выехало всего 28 тысяч украинских беженцев, но при этом на польской территории скопилось 1,5 млн украинцев, отметил Шефернакер. Именно эту ситуацию в Варшаве и называют «бутылочным горлышком», пояснил глава польского МВД. «Мы все должны поддерживать друг друга, я рассчитываю на эту европейскую солидарность», – добавил Шефернакер.

    Польская пограничная охрана приводит большие цифры, нежели те, что назвал глава МВД. С 24 февраля с Украины в Польшу выехало 1 млн 758 тысяч человек. В минувшие выходные польские власти направили около двадцати поездов с беженцами в Германию и несколько дополнительных составов в Чехию, отмечает ТАСС. Но эти меры очевидно не помогают «разгрузить» Польшу, где и без того образовалась крупнейшая украинская община Европы.

    «За всю новейшую историю Польши не было еще такого гуманитарного кризиса, как этот. В большинстве наших городов практически не осталось технических возможностей для размещения и обслуживания беженцев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский. «Наше правительство надеется только на то, что беженцев удастся распределить в других странах ЕС. Мы не в состоянии содержать всех, кто бежал с Украины. Ситуация очень серьезная», – отметил собеседник.

    Хотя Берлин и попросил Варшаву повременить с переправкой беженцев, в самой Германии ходят слухи, что нужно готовиться к приему до двух миллионов украинцев. «Я слышал такие прогнозы – и полагаю, что большинство беженцев действительно постараются приехать к нам, потому что в ФРГ созданы совершенно другие условия с точки зрения социальной защиты, нежели в Польше, – рассказал немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. – Мы уже приняли около 150 тысяч беженцев. Но люди все прибывают и прибывают. У нас хорошее пособие, но сейчас людям не объяснишь, что с таким наплывом беженцев Германия не сможет платить его всем и долго».

    Очевидно, что страны ЕС и в первую очередь государства Восточной Европы, которые с трудом сдерживали поток мигрантов и беженцев с Ближнего Востока (вспомним разразившийся прошлой осенью кризис на границе Белоруссии и Польши), столкнулись с новым вызовом, к которому явно не были готовы.

    Отметим, что большой поток беженцев с Украины принимает и Россия. С начала военной операции в нашу страну эвакуировались более 248 тысяч человек – такие данные привел в понедельник начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев. Россия активно принимает и тех, кто выехал из признанных народных республик Донбасса – о том, как эвакуированных встречают в Ростовской области, подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    «В польской печати есть сведения, что довольно много беженцев, в частности из восточных регионов Украины, хотят попасть в Россию и там остаться хотя бы на время», – заметил Матеуш Пискорский. В первую очередь речь идет о тех, у кого есть родственники в России. Варшавский политолог не исключает, что такой категории беженцев польские власти будут мешать. «Судя по отношению Варшавы к Москве, официальные препятствия вполне возможны. Кроме того, у нас еще со времен пандемии практически и так закрыта граница с Россией», – напомнил экс-депутат Сейма.

    Вместе с тем процесс пересечения границы для тех, кто бежит с Украины на Запад, организован далеко не лучшим образом. Отмечается, что на границах со странами ЕС резко выросли расценки на негласные услуги украинских «прикордонников». Появилась информация, что проехать в обход огромных очередей на погранпереходах сегодня стоит от 1,5 тыс. долларов, пересечь границу мужчине без разрешения от военкомата – около пяти тысяч долларов. С другой стороны, жители Польши, Болгарии, а также Молдавии, принимающих беженцев, нередко жалуются на хамское поведение некоторых «гостей».

    Многие простые европейцы сами хотели бы поскорее вернуть украинцев на родину, отмечает экс-депутат Бундестага Гердт. «Дело в том, что некоторые из беженцев оказываются слишком требовательны к тем, кто их приютил. Я лично с этим не сталкивался, хотя, к примеру, на три дня приютил у себя женщину с ребенком, причем ее ребенок болен раком. Им было не до наглости. Они были очень благодарны, что мы их накормили и помогли, чем смогли, – рассказал немецкий политик. – Однако мои друзья, приютившие украинцев, столкнулись с очень требовательным отношением – особенно те, что приехал сразу после начала конфликта, в первую волну. У них, можно сказать, были амбиции: «Нам надо в спа-салон, нам надо сауну!». Им было неясно, что немцы вообще-то им не должны ничего».

    По словам Гердта, его самого и многих его соотечественников это не удивляет, ведь похожие настроения в 2015 году царили среди сирийских беженцев, толпами пришедших в Германию. «Многие из них утверждали, будто, мы – немцы – «разбомбили им страну», поэтому должны им материально этот ущерб компенсировать.

    Впрочем, что касается украинцев с амбициями, то, думаю, их здесь быстро усмирят»,

    – предположил Гердт.

    Пискорский признался, что его утешает мысль о том, что в большинстве своем беженцы хотят вернуться на родину. «Я лично общался со многими женщинами, матерями, многие из них говорят, что намерены потом уехать обратно. Так же с обычными украинцами, у которых была работа. После окончания операции они собираются вместе с детьми вернуться», – сообщил эксперт.

    «Впрочем, есть определенный круг людей, у которых на Украине перспектив не осталось, есть и представители криминальных кругов. Ведь на днях Зеленский решил освободить самых разных преступников. Вот они, возможно, захотят осесть в Евросоюзе насовсем», – допустил он.

    По мнению Гердта, было бы правильно, чтобы украинцы вернулись домой, но для этого «сначала на их родине должен восстановиться мир, а затем можно будет восстановить и страну».

    Миграционный кризис с украинскими беженцами продолжает разрастаться, и этот факт мог бы убедить руководство ЕС в необходимости помочь Киеву и Москве найти общий язык. «Брюссель мог бы способствовать тому, чтобы спецоперация завершилась как можно скорее. Тогда украинцы могли бы вернуться домой. Но мы слишком хорошо думаем о наших политиках, – посетовал Гердт. – Это было бы логично, но пока не видно никаких признаков того, что миграционный кризис сподвигнет Украину к компромиссу с Россией».

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