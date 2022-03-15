В Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой

Европа, которая с трудом сдержала натиск мигрантов с Ближнего Востока, столкнулась с новой волной беженцев – с Украины на Запад выехали уже миллионы человек. Польша не успевает переправлять неожиданных гостей к соседям, а те не горят желанием принимать у себя новую диаспору. В Берлине и Варшаве все отчетливее начинают понимать – остановить поток эмигрантов поможет только примирение Киева с Москвой.

Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку в ФРГ поездов с украинскими беженцами. Об этом в понедельник сообщил глава польского МВД Павел Шефернакер. «Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох, – цитирует министра ТАСС. – Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация «бутылочного горлышка». Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации».

За три дня специальными поездами из Варшавы и других крупных городов Польши Кракова и Катовице в направлении Германии выехало всего 28 тысяч украинских беженцев, но при этом на польской территории скопилось 1,5 млн украинцев, отметил Шефернакер. Именно эту ситуацию в Варшаве и называют «бутылочным горлышком», пояснил глава польского МВД. «Мы все должны поддерживать друг друга, я рассчитываю на эту европейскую солидарность», – добавил Шефернакер.

Польская пограничная охрана приводит большие цифры, нежели те, что назвал глава МВД. С 24 февраля с Украины в Польшу выехало 1 млн 758 тысяч человек. В минувшие выходные польские власти направили около двадцати поездов с беженцами в Германию и несколько дополнительных составов в Чехию, отмечает ТАСС. Но эти меры очевидно не помогают «разгрузить» Польшу, где и без того образовалась крупнейшая украинская община Европы.

«За всю новейшую историю Польши не было еще такого гуманитарного кризиса, как этот. В большинстве наших городов практически не осталось технических возможностей для размещения и обслуживания беженцев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский. «Наше правительство надеется только на то, что беженцев удастся распределить в других странах ЕС. Мы не в состоянии содержать всех, кто бежал с Украины. Ситуация очень серьезная», – отметил собеседник.

Хотя Берлин и попросил Варшаву повременить с переправкой беженцев, в самой Германии ходят слухи, что нужно готовиться к приему до двух миллионов украинцев. «Я слышал такие прогнозы – и полагаю, что большинство беженцев действительно постараются приехать к нам, потому что в ФРГ созданы совершенно другие условия с точки зрения социальной защиты, нежели в Польше, – рассказал немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. – Мы уже приняли около 150 тысяч беженцев. Но люди все прибывают и прибывают. У нас хорошее пособие, но сейчас людям не объяснишь, что с таким наплывом беженцев Германия не сможет платить его всем и долго».

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Очевидно, что страны ЕС и в первую очередь государства Восточной Европы, которые с трудом сдерживали поток мигрантов и беженцев с Ближнего Востока (вспомним разразившийся прошлой осенью кризис на границе Белоруссии и Польши), столкнулись с новым вызовом, к которому явно не были готовы.

Отметим, что большой поток беженцев с Украины принимает и Россия. С начала военной операции в нашу страну эвакуировались более 248 тысяч человек – такие данные привел в понедельник начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев. Россия активно принимает и тех, кто выехал из признанных народных республик Донбасса – о том, как эвакуированных встречают в Ростовской области, подробно писала газета ВЗГЛЯД.

«В польской печати есть сведения, что довольно много беженцев, в частности из восточных регионов Украины, хотят попасть в Россию и там остаться хотя бы на время», – заметил Матеуш Пискорский. В первую очередь речь идет о тех, у кого есть родственники в России. Варшавский политолог не исключает, что такой категории беженцев польские власти будут мешать. «Судя по отношению Варшавы к Москве, официальные препятствия вполне возможны. Кроме того, у нас еще со времен пандемии практически и так закрыта граница с Россией», – напомнил экс-депутат Сейма.

Вместе с тем процесс пересечения границы для тех, кто бежит с Украины на Запад, организован далеко не лучшим образом. Отмечается, что на границах со странами ЕС резко выросли расценки на негласные услуги украинских «прикордонников». Появилась информация, что проехать в обход огромных очередей на погранпереходах сегодня стоит от 1,5 тыс. долларов, пересечь границу мужчине без разрешения от военкомата – около пяти тысяч долларов. С другой стороны, жители Польши, Болгарии, а также Молдавии, принимающих беженцев, нередко жалуются на хамское поведение некоторых «гостей».

Многие простые европейцы сами хотели бы поскорее вернуть украинцев на родину, отмечает экс-депутат Бундестага Гердт. «Дело в том, что некоторые из беженцев оказываются слишком требовательны к тем, кто их приютил. Я лично с этим не сталкивался, хотя, к примеру, на три дня приютил у себя женщину с ребенком, причем ее ребенок болен раком. Им было не до наглости. Они были очень благодарны, что мы их накормили и помогли, чем смогли, – рассказал немецкий политик. – Однако мои друзья, приютившие украинцев, столкнулись с очень требовательным отношением – особенно те, что приехал сразу после начала конфликта, в первую волну. У них, можно сказать, были амбиции: «Нам надо в спа-салон, нам надо сауну!». Им было неясно, что немцы вообще-то им не должны ничего».

По словам Гердта, его самого и многих его соотечественников это не удивляет, ведь похожие настроения в 2015 году царили среди сирийских беженцев, толпами пришедших в Германию. «Многие из них утверждали, будто, мы – немцы – «разбомбили им страну», поэтому должны им материально этот ущерб компенсировать.

Впрочем, что касается украинцев с амбициями, то, думаю, их здесь быстро усмирят»,

– предположил Гердт.

Пискорский признался, что его утешает мысль о том, что в большинстве своем беженцы хотят вернуться на родину. «Я лично общался со многими женщинами, матерями, многие из них говорят, что намерены потом уехать обратно. Так же с обычными украинцами, у которых была работа. После окончания операции они собираются вместе с детьми вернуться», – сообщил эксперт.

«Впрочем, есть определенный круг людей, у которых на Украине перспектив не осталось, есть и представители криминальных кругов. Ведь на днях Зеленский решил освободить самых разных преступников. Вот они, возможно, захотят осесть в Евросоюзе насовсем», – допустил он.

По мнению Гердта, было бы правильно, чтобы украинцы вернулись домой, но для этого «сначала на их родине должен восстановиться мир, а затем можно будет восстановить и страну».

Миграционный кризис с украинскими беженцами продолжает разрастаться, и этот факт мог бы убедить руководство ЕС в необходимости помочь Киеву и Москве найти общий язык. «Брюссель мог бы способствовать тому, чтобы спецоперация завершилась как можно скорее. Тогда украинцы могли бы вернуться домой. Но мы слишком хорошо думаем о наших политиках, – посетовал Гердт. – Это было бы логично, но пока не видно никаких признаков того, что миграционный кризис сподвигнет Украину к компромиссу с Россией».

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