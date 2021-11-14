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14 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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ВМС США бросили против России «корабль-хакер»

Командный корабль Mount Whitney внешне выглядит безобидно, однако в реальности обладает весьма грозным оружием U.S. Navy/Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir
Минобороны России вот уже несколько дней внимательнейшим образом отслеживает военную активность НАТО в Черном море. По оценке российского военного ведомства, в том числе таким образом происходит «военное освоение территории Украины». Представляют ли военные корабли США у нашего побережья реальную военную угрозу и в чем настоящий смысл их нахождения в Черном море? Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
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Не верьте театральным людям

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Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Подробности...
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Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
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Алексей Федоров
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    Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

    После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу
    		   14 ноября 2021, 20:02
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис?

    В воскресенье глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». По словам министра, «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Она отметила, что речь идет не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республике, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине». 

    В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова напомнила о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. По ее словам, именно британская сторона виновата в гибели мирных жителей, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев. «И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», – подчеркнула представитель МИД России. Позже президент России Владимир Путин призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других свои собственные вопросы.

    В этот же день в американской The New York Times вышла статья о том, что в марте 2019 году военные США умолчали о чудовищном преступлении - в результате авиаудара в Сирии погибли десятки мирных жителей. Выяснилось, что американский штурмовик F-15E сбросил на толпу в районе сирийского Багуза три бомбы. Эта атака оказалась одной из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за весь период борьбы с террористической организацией «Исламское государство*». При этом официально удар не признавался, хотя даже первоначальная оценка показала, что погибли около 70 человек.

    Это не единственный пример военных преступлений США и их союзников на Ближнем Востоке. В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей.

    Более ранние военные преступления совершались американскими и британскими военными в период войны в Ираке. Так, в ноябре 2005 года американские морские пехотинцы убили 24 мирных иракца в городе Хадита. Поначалу факт массового убийства был сокрыт, и информация о нем стала достоянием общественности только после опубликования в СМИ. 19 мая 2004 года американскими военными было совершено массовое убийство более 40 человек в иракской деревне Мукарадиб неподалеку от ирако-сирийской границы. Среди убитых – 13 детей. Особняком стоит печально известная тюрьма в Ираке Абу-Грейб, где американские солдаты упражнялись в совершении разнообразных пыток над заключенными. Издевательства американцев иракские власти назвали тогда «ненавистной практикой, направленной на унижение человеческого достоинства иракцев».

    В результате длительных и разрушительных военных операций США и их союзников по НАТО в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии в Европу хлынули массовые потоки беженцев. Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в Германию прибыли 890 тыс. соискателей гражданства. А число мигрантов, погибших и пропавших без вести в 2016 году при попытке пересечь Средиземное море, превысило 5 тыс. человек.

    «Конечно, вина Великобритании в разрушении государственности Ирака велика.

    В то время как многие европейские союзники США по НАТО отказались от участия в интервенции 2003 года – в частности, Франция и Германия – Британия не только не отказалась, но и приняла самое активное участие в этой войне, – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «Если говорить об Иракском Курдистане, то его неправильно было бы относить к числу самых бедных регионов Ирака. Там есть нефть, развиваются экономические связи с целым рядом соседних стран, особенно с Турцией, то есть это не район гуманитарной катастрофы. Но, конечно, как и весь Ирак, этот регион не отличается политической стабильностью. Время от времени там происходят стычки между проамериканскими и проиранскими силами и совершаются террористические акты», – указал Кортунов.

    «Миграционную лавину на белорусско-польской границе могло спровоцировать также завершение операции США в Афганистане и вывод оттуда войск, – предположил собеседник. – Иракцы сейчас наблюдают за изменением американской политики в регионе. Они видят, что американцы ушли из Афганистана, и там сразу все рухнуло. После прихода к власти талибов не совсем понятно, что будет со страной. Возможно, что иракские курды тоже начинают задумываться о последствиях выхода американцев из Ирака. Люди боятся нестабильности, перемен к худшему и гражданских войн, поэтому могли решиться уехать в Европу».

    При этом Кортунов сомневается, что на Западе кто-то всерьез опасается ответственности за те безобразия, которые происходили на Ближнем Востоке. «Если посмотреть на события в Ираке, Ливии и в других странах Ближнего Востока, то после американских президентских выборов новый хозяин Белого дома в лучшем случае признавал массовую гибель мирных жителей трагической ошибкой, после чего эта страница истории переворачивалась, – пояснил эксперт. – Никогда президент США, госсекретарь или министр обороны не представал перед судом. Соединенные Штаты вообще не признают юрисдикции Международного уголовного суда, у них в этом смысле далекая позиция даже от европейцев».

    «Поэтому если говорить о юридической ответственности США за развязывание кровопролитных войн, то она никогда не возникнет, – считает собеседник. – Но пытаться переложить ответственность за миграционный кризис на Москву для них удобно, привычно и это охотно покупается СМИ».

    По мнению Кортунова, Запад не может представить никаких фактических доказательств причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. «Очевидно, что заявление главы МИД Британии надо расценивать как очередной политический выпад против России. Задача Москвы заключается в еще более прочном привязывании к себе Минска. А поскольку Белоруссия, как считают на Западе, спровоцировала этот миграционный кризис, чтобы получить легитимность в Европе, то эти две цели очень слабо стыкуются. Так что британскому МИД в этом плане явно не хватает логики», – добавил эксперт.

    «Что же касается готовности Великобритании оказать содействие Польше и другим союзникам, то непонятно, насколько необходима такая помощь. В 2015 году, когда в Европе был пик миграционного кризиса, речь шла о миллионах беженцев. Возможно, тогда мобилизация всех сил и ресурсов для отражения этой угрозы была оправдана. Но в данном случае попытки прорыва границы предпринимаются лишь со стороны нескольких сотен беженцев – причем невооруженных и не очень хорошо организованных», – отметил политолог.

    «В этой связи возникает вопрос, чего стоят вооруженные силы и пограничная служба Польши, если они не в силах справиться с такими маломасштабными попытками прорыва границы? Я не думаю, что Варшава будет запрашивать поддержку со стороны вооруженных сил Великобритании и других членов НАТО», – полагает Кортунов. 

    По мнению германского политолога Александра Рара, высказывания британского МИДа абсурдны. «Каждый раз, когда внутри Евросоюза появляется болезненный нарыв или проблемы, европолитики, как в детском саду, ищут крайнего, на кого переложить ответственность, – сетует он. – Мигранты хотят попасть в Европу, но их не пускают. Видимо, они будут мерзнуть на границе первые месяцы зимы, и это, конечно, будет гуманитарная катастрофа.

    «Всегда удобно вылить агрессию, злость и желчь из-за неспособности решить свои проблемы на кого-то другого. Британия наряду с Польшей – главные европейские «забияки», которые ведут гибридную войну против России. При этом сама Британия вместе с США ответственна за войну в Ираке, которая привела к разрухе в стране и регионе», – уточнил Рар. – С другой стороны, можно пойти дальше и сказать, что Западу не нужно было вмешиваться и в Афганистан. США не сумели создать там стабильность, поэтому теперь люди хотят убежать оттуда».

    «По мнению стран Запада, кризис на границе Польши развязал президент Белоруссии Александр Лукашенко, а поскольку он – союзник лидера России Владимира Путина, то виновата и Россия. Это главный нарратив Запада. Как будто мы живем в разных правдах, – полагает эксперт. – Все это ведет к конфронтации. Причем на первый план выходит не столько геополитика, сколько ценностный конфликт. Каждое государство пытается переложить ответственность за свои ошибки на другого. Если разбираться в том, кто виноват в нынешнем кризисе, можно обвинить и других. Например, ИГИЛ. Но кто их породил? Опять же война США и Британии в Ираке».

    «Однако мне безумно жаль тех людей, которые сейчас находятся на границе Белоруссии и Польши.

    Ужасно, что все говорят только о геополитике. А о том, что в центре Европы в XXI веке людей не пускают в страну, в результате чего они строят на границе лагеря, а женщины и дети мерзнут на улице, никто не говорит. Это возмущает», – пояснил политолог.

    «Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток обернулись весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

    «Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков, – добавил он. – Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа».

    «Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».

    «Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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