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Сатановский сравнил кризис на границе Польши и Белоруссии с 1939 годом
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«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток оборачиваются весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия «несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – отметил эксперт.
«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток пока что оборачиваются весьма тяжелыми последствиями – в том числе и для самой Европы, куда потом стремятся попасть ближневосточные мигранты», – указал собеседник.
«Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».
«Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии».
Она считает, что «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять.
Позже президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
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Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Германии отказались принимать мигрантов от «диктатора в Минске»
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Германия не должна размещать мигрантов, застрявших в пограничной зоне между Белоруссией и Польшей, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Мы не должны принимать этих мигрантов ни в ЕС, ни в Германии», – заявил политик в интервью Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.
По его словам, в Германии существуют «четкие правила иммиграции». «Приехать могут люди, официально признанные беженцами, или специалисты. И то, и другое не относится к мигрантам, которых заманил Лукашенко», – отметил Кречмер.
Также он добавил, что «диктатору в Минске» необходимо показать, что таким образом он не добьется успеха, тогда он «прекратит контрабанду людей». По мнению Кречмера, Германия должна помочь Польше обеспечить безопасность внешних рубежей ЕС. «Варшава действует правильно, поэтому мы не должны нанести Польше удар в спину», – отметил он.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»
Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как заявила министр, «если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.
Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».
«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.
«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британцы раскритиковали слова генерала о войне с Россией «из-за случайности»
Заявление британского генерала Ника Картера о возможной войне Запада и России из-за случайности подверглось критике читателей британского издания Times.
Читатели заявили, что военное руководство Британии сделало несколько ошибок, повлиявших на обороноспособность страны, передает РИА «Новости».
«Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задался вопросом NorthernBoy.
«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», – добавил Bomber Harris.
Он отметил, что от британской армии остались «один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя».
Mr Patrick Elliott заявил, что правительство страны испортило отношения со всеми союзниками, отвлекая внимание от внутренних проблем.
«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», – написал он.
Напомним, начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности».
Белоруссия обвинила Польшу в возникновении очереди фур на границе
Очередь из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица образовалась из-за действий Польши, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.
Во вторник Польша закрыла пункт пропуска Кузница – Брузги, машины перенаправили на пункт Бобровники – Берестовица. В Белоруссии заявили, что образование там очередей «связано с невыполнением Польшей договоренностей». Сообщалось об очереди из 250 фур, передает РИА «Новости».
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропускная способность Берестовицы – по 500 грузовиков на выезд и на въезд. Однако «за истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков». При этом белорусская сторона оформила 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовых автомобиля, «перевыполнив нормативную пропускную способность».
Белоруссия также указала на «закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая – Брузги». Отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Польшу штурмом прорвались около 50 нелегалов из Белоруссии
Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщила полиция Подляского воеводства.
Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы – двух гражданин Грузии, одного поляка и одного сирийца, передает РИА «Новости».
Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. «В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», – говорится в сообщении.
По данным Пограничной стражи, за минувшие 24 часа зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британцы раскритиковали решение Лондона отправить военных на помощь Польше
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Читатели британского издания The Times подвергли критике решение британских властей отправить военных на границу Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса.
«Направление британских войск в Европу – это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?» – написал alanmowle, передает РИА «Новости».
«150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?» – добавил Spike.
«Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия – якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало», – отметил Oakley.
«Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу», – заявил Andrew Tarrant.
«Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда «Брекситная» Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают», – написал attenborough.
Пользователь witne55 счел отправку «глупостью», по его мнению, это может дать повод российскому президенту Владимиру Путину «предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину».
«Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат», – подвели итог читатели.
Напомним, британское минобороны направило на границу Польши и Белоруссии группу военных, которые займутся помощью в укреплении заграждений.
Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Пушков счел отношения между Россией и Западом «ледяной войной»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, который заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Как пишет Пушков в Telegram, «Картер заявил, что между Россией и Западом наблюдается сейчас большая напряженность, чем во времена холодной войны», и «назвал причину – миграционный кризис на границе с Польшей».
«Неужели? 4 тыс. мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России – в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – заявил Пушков. Он отметил, что «ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев». По его словам, «война уже стала ледяной».
Напомним, Картер заявил о возможности «случайной» войны с Россией. Его слова подверглись критике читателей британского издания Times. «Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задались вопросом читатели.
Погранслужба Польши заметила подготовку к массовому прорыву мигрантов
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Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», – приводит РИА «Новости» сообщение польской погранохраны.
Отмечается, что некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы якобы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», – добавили пограничники.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО
Москва подписали в 2021 году контракты с Минском на поставку истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.
«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», – сказал РИА «Новости» Шугаев.
По его словам, вся продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось». Также Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Беженцам в Белоруссии привезли более 18,5 тонн продуктов за пять дней
За пять дней беженцам на белорусско-польской границе доставили более 18,5 тонн продуктов, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента Белоруссии.
«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания – 18,6 тонн, в том числе молоко 5 тонн, хлебобулочные изделия 5,5 тонн, консервы мясные 2 тонн, консервы овощные 0,8 тонн, колбасные изделия 2 тонн, кондитерские изделия 1,3 тонн, фрукты 0,8 тонн, детское питание 1,2 тонн, вода питьевая 7 тонн», – сообщается в Telegram-канале парламента.
Кроме того, беженцам привезли 3,2 тыс. единиц теплой одежды, а также 760 одеял.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них. Также польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Польше задумались о созыве Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией
Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявил в интервью агентству РАР премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», – цитирует его РИА «Новости». Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.
По словам премьер-министра, запуск 4-й статьи договора о НАТО «это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств».
«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность – теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», – рассказал премьер Моравецкий.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.