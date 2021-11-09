Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают - ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники?

Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Об этом заявил во вторник глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, выступая на внеочередном заседании Сейма – нижней палаты парламента. «Сейчас на границе несут службу около 13 тыс. солдат, – отметил он. – Солдаты присутствуют на всем протяжении границы между Польшей и Белоруссией». По его словам, также используются пять вертолетов, инженерные войска возводят новые ограждения. «Акты агрессии с границы могут перенестись в польские города, если нам не удастся удержать эту войну мигрантов», – предупредил Блащак, напомнив, что большинство мигрантов – молодые мужчины.

«Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства», – уточнил на том же совещании его коллега, глава МВД Мариуш Каминьский. По словам министра, сейчас у границы сосредоточено от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тыс. «Мы контролируем ситуацию настолько, насколько это возможно с таким эмоциональным противником», – заверил шеф МВД.

«Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ подверглась жесткой атаке», - заявил депутатам глава правительства Матеуш Моравецкий, подчеркнув, что цель этой атаки - создание хаоса во всем Евросоюзе. По мнению премьера, события на границе - часть политики России, которая якобы управляет действиями белорусского лидера Александра Лукашенко.

Военные готовы открыть огонь на поражение по нарушителям границу, предупредил ранее генерал, бывший командир польского десантного подразделения GROM Роман Полько. Расстрел – адекватный ответ на «попытки взять штурмом границу», считает он. По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО, поэтому Евросоюз и НАТО должны «жестко ответить» Минску.

«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», – цитирует Полько «Московский комсомолец». Нагнетанием пограничного кризиса занимается и Москва, уверен генерал. Ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию без помощи России, подозревает Полько.

Тем временем сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. «Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – цитирует сообщение Госпогранкомитета Белоруссии РИА «Новости» . В комитете добавили, что нескольким беженцам стало плохо после применения слезоточивого газа. Зато днем на одном из участков границы мигранты сумели отомстить – они проломили заграждения, повалив на них несколько деревьев. В Сети появилась запись, на которой видно, как вдоль образовавшегося пролома выстроились ряды польских силовиков, так что беженцы все равно вынуждены оставаться на месте.

Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал другую видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открывает огонь из автомата в сторону беженцев, сидящих на земле у заграждений. «Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ. Правда, в Варшаве подлинность ролика никак не комментировали.

«Наконец польская армия нашла себе занятие, а то так долго их тренировали в НАТО и все не было возможности себя показать, – не без иронии заметил по этому поводу российский политолог Марат Баширов. –

И вот тебе настоящее сражение с ордами варваров. У тех, правда, одни палки,

но кто знает: может у курдов поболее будет и мужества, и боевых навыков?»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели во вторник телефонный разговор , посвященный кризису на границе. Как уточняется на сайте Лукашенко, особое место в разговоре заняло обсуждение «жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям». При этом, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши, говорится на сайте президента Белоруссии.

Польские силовики – военные, пограничники и полиция действительно могут применить боевые патроны, чтобы противостоять мигрантам, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. По его словам, это произойдет, если нелегалы нападут на сотрудников силовых структур. «Мы уже видим по разным кадрам, что некоторые их них собираются в агрессивно настроенные группы, кидают камни в наших солдат, валят деревья, режут проволоку», – указал собеседник. «Если мигранты набросятся на наших офицеров, попытаются незаконно проникнуть в Польшу, военные, конечно, вправе открыть огонь на поражение. Это прописано в законе. В конце концов: для этого наши полицейские и пограничники и носят с собой оружие», – отметил он.

Если дойдет до кровопролития, то руководство Евросоюза займет сторону Варшавы, уверен депутат. Скорее всего, Брюссель в таком случае окажет давление на страны Ближнего Востока, – «чтобы те запретили своим самолетам летать в Белоруссию. Это особенно касается Турции». «А второй возможный ход Брюсселя – новые санкции. Например, что ЕС может полностью закрыть свою границу с Белоруссией», – предположил Винницкий. Он признает, что такое решение повредит не только Белоруссии, но и самой Польше, поскольку польская экономика «сильно завязана» на транзите грузов, которые следуют через обе страны. Однако, по мнению депутата, в Варшаве полагают, что столь сильный экономический удар «заставит Лукашенко изменить свою политику».

А вот кто останется недоволен Польшей в любом случае, так большинство западных правозащитных организации, в том числе крупных, посетовал депутат. «Те из них, кто понятия не имеет, что на самом деле происходит, продолжают давить на нас. Требуют принять к себе всех мигрантов до единого. Но это уже утопия, полное безумие! – возмущается Винницкий. – Не думаю, что нам стоит волноваться по поводу критики, которая звучит из уст таких правозащитников. Ведь у них просто не работает рациональное мышление».

Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. «То, что уже месяцами происходит на польско-белорусской границе, похоже на гуманитарную катастрофу. Отвечать за издевательства над мигрантами должны обе стороны», – заявила старший эксперт HRW по вопросам Восточной Европы и Западных Балкан Лидия Галл (ее цитирует приложение «i» газеты «The Independent»).

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Как считает бывший депутат Сейма, политолог Матеуш Пискорский, западные политики, в отличие от правозащитников, не станут ругать Варшаву за жестокость. «Западные страны ЕС, и в первую очередь Германия, вовсе не мечтают о том, чтобы новая волна мигрантов хлынула на их территорию, – пояснил экс-депутат. – Кроме того, в районе, где происходят события, нет ни польских, ни иностранных репортеров. Там действует режим ЧП. Поэтому в Берлине и Брюсселе будут полагаться только на ту информацию, которую получат из рук Варшавы».

Пискорский полагает, что Польша все же дорожит своей репутацией внутри Евросоюза, поэтому «чрезмерного насилия по отношению к мигрантам» ждать не стоит. «Но обстановка динамично меняется, возможны любые провокации со всех сторон», признал эксперт. «Мигранты принесли с собой холодное оружие: ножи, топоры. Они рубят лес, проламывают стены. Предыдущие неудачные попытки прорвать границу научили беженцев работать сообща. Они собираются на прорыв малыми группами. Агрессивное поведение польских силовиков будет вызывать встречную агрессию беженцев», – предупреждает минский политолог Петр Петровский.

«Варшава стягивает к границе уже танковые подразделения, проводит милитаризацию региона. С белорусской стороны подобных действий нет, как нет и никакого давления в отношении мигрантов. Единственное, наши правоохранительные органы занимаются тем, что контролируют правопорядок и безопасность на территории вокруг мигрантов», – пояснил Петровский.

Вечером во вторник ТАСС сообщил о том, что власти Белоруссии совместно с рядом общественных организаций передали беженцам гуманитарную помощь. Помощь доставили на пяти грузовиках прямо к участку границы, где находятся около трех тысяч человек. Выдали около 1,5 тонн мясной продукции, 500 кг говяжьей тушенки, одну тысячу хлебобулочных изделий, кондитерские изделия, воду, яблоки, теплую одежду.

«Мы переживаем, здесь очень тяжелые эмоции. Мы постарались, чтобы вы смогли сегодня поесть и хоть немного согреться», - сказал белорусский сенатор Виктор Лискович, сопровождавший груз гуманитарной помощи. Его разговор с мигрантами заглушал шум польского вертолета, который барражировал над границей.