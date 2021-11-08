Польская граница подверглась восточной осаде

Польша стянула к восточной границе группировку численностью свыше десяти тысяч «штыков». По ту сторону белорусского кордона – примерно столько же беженцев из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны звучит стрельба, в то время как среди курдов, вполне вероятно, немало людей с боевым опытом. Во что может вылиться пограничное противостояние?

Утром в понедельник в социальных сетях появились сообщения о том, что южнее белорусского города Гродно в сторону запада движется колонна из нескольких тысяч человек – по виду беженцев с Ближнего Востока. До сих пор мир видел подобные картины лишь летом 2015 года, когда толпы сирийских беженцев шли через Балканы, стремясь попасть в Евросоюз с юга. Их целью, как и теперь была Германия.

Судя по снимкам, колонна шла не по самой проезжей части и даже не по обочине, а по земле вдоль трассы. Белорусский погранкомитет позднее пообещал обеспечить «все меры, чтобы обезопасить пребывание мигрантов на территории Беларуси и обеспечить им свободное передвижение к территории соседнего государства». В ответ Варшава объявила, что усиливает охрану границы на данном участке.

Как сообщил ТАСС, в середине дня толпа достигла границы. Она беспрепятственно миновала белорусский КПП «Брузги» и оказалась на нейтральной полосе – напротив польского КПП «Кузница». Погранохрана Польши опубликовала видеозапись, на которой большая группа мигрантов при помощи длинных бревен и кусачек пытается прорвать ограждение из колючей проволоки. С другой границы им противодействуют полицейские с щитами в защитных шлемах и жилетах, пограничники и военные. На записи видно, что польские силовики затем применили газ.

Как сообщил РИА Новости представитель Погранстражи, белорусские военные направили колонну не прямо на пункт пропуска, а через лес. В Варшаве происходящее назвали «крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию» страны. Президент Польши Анджей Дуда отменил свой намеченный на понедельник визит в Словакию и созвал срочное совещание с силовиками, посвященное кризису. «Сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся 3-4 тысячи человек», - сообщил после совещания пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. По его оценкам, всего в Белоруссии скопилось более 10 тыс. мигрантов, «готовых пересечь границу». Все новые рейсы из арабских стран систематически прибывают в Белоруссию, поэтому число потенциальных нелегалов растет, добавил он.

К вечеру стало ясно, что с наскока прорваться в Польшу толпе не удалось. «Сейчас мигранты разбили лагерь в районе «Кузницы». За ними постоянно следят белорусские службы», - указало Минобороны Польши. В свою очередь, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с польской стороны вечером раздались звуки стрельбы. В этом ведомстве численность беженцев оценили ниже – лишь в две тысячи человек.

По данным белорусских изданий и Telegram-каналов, большинство беженцев, собравшихся утром в понедельник возле Гродно, – курды, выходцы из Сирии и Ирака. За несколько дней до прорыва они собрались в Минске. Вечером в субботу в Сети появилось видео с призывом собраться недалеко от польской границы. На следующее утро в Telegram появился «Белорусский сбор беженцев 10/11», пишут СМИ. По предварительным данным, в чате опубликовали точку на карте возле погранперехода «Брузги». По некоторым данным, беженцы шли из Минска пешком – в общей сложности 17 часов.

Всего с начала года пересечь польскую границу со стороны Белоруссии пытались более 30 тыс. нелегалов. Считается, что маршрут беженцев начинается в Иракском Курдистане, в городах Эрбиль, Шиладзе и Сулеймания. Как пишет «Спутник». в августе Ирак под давлением ЕС прекратил прямые рейсы из Багдада в Минск, поэтому, по данным местных туроператоров, теперь иракцы вылетают в Белоруссию с пересадками в Эмиратах, Турции, Ливане и на Украине. На прошлой неделе представитель германского МИД заявил о росте прямых перелетов в Минск из Бейрута, Дамаска и Аммана.

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Примечательно, что в соседней Литве в понедельник также вспыхнул бунт сразу в нескольких лагерях нелегалов, которые тоже проникли в республику из Белоруссии. Беспорядки с участием нескольких десятков человек были отмечены в центрах Медининкай, в центре приема иностранцев в Рукле, Пабраде и Кибартае. Начальник погранслужбы генерал Рустамас Любаевас не исключил, что эти акции координировались с нелегалами, пытавшимися прорвать границу с Польшей.

Кризис требует запуска 4-й статьи Североатлантического договора, которая предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности. Об этом заявил бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональд Туск.

«Возможно, пора подумать, не стоит ли нам запустить 4-ю статью НАТО, если наша граница будет находиться под непосредственной угрозой физического давления с участием белорусов», - сказал он, пояснив, что имеет в виду участие «белорусских служб». «На мой взгляд, это совершенно точно повод для начала консультаций в рамках Североатлантического договора, так как дело уже касается всей восточной границы Европейского союза и таких стран НАТО, как Польша и Литва», - указал Туск.

У Варшавы нет никакого повода беспокоить союзников НАТО, в свою очередь, считает экс-депутат сейма, политолог Матеуш Пискорский, поскольку компетенция Североатлантического альянса – вооруженные конфликты, а на границе ничего подобного не происходит. «Здесь мы имеем дело с миграционным кризисом во-первых, а во-вторых – с польско-белорусским дипломатическим кризисом», – пояснил он. По мнению Пискорского, единственное решение этой проблемы – конструктивный диалог Варшавы с Минском. «Других вариантов здесь нет. А уж призывы к вмешательству военно-политического блока НАТО звучат довольно абсурдно», – полагает он.

Численность обитателей палаточного городка, разбитого в «серой зоне», в ближайшие дни будет только расти, предполагает Пискорский. Тем более, заметил он, что власти Белоруссии, судя по всему, будут снабжать беженцев медицинской и гуманитарной помощью.

Эксперт надеется, что при необходимости мигранты смогут вернуться из «серой» зоны в Белоруссию. Но у них другая цель – любым способом попасть в Польшу, в Евросоюз. «А такие попытки могут закончиться трагично. Известно о «решительных инструкциях», которые польское руководство дает военным и пограничникам. Если какая-то группа мигрантов пересечет границу, то, боюсь, их начнут выдавливать с нейтральной полосы обратно в Белоруссию.

А это уже опасно. Как польским пограничникам это сделать, не пересекая незаконно белорусскую границу?»

– задается вопросом экс-депутат Сейма. Не исключено также, что в толпе есть хорошо организованные группы, которыми руководят люди с боевым опытом. Например, бывшие боевики курдского формирования «Пешмерга», предположил Пискорский. «Не исключено, что это их определенная тактика, – преодолеть границу большой многотысячной массой», – добавил он.

Если же беженцы не смогут пробиться, то они могут оставаться в палаточном городке как минимум до декабря и тогда отогнать мигрантов от границ смогут только морозы, считает Пискорский. «Если не будут достигнуты договоренности с Минском, с весны все начнется заново», – предсказал польский эксперт.

В отличие от Пискорского, минский политолог Петр Петровский полагает, что беженцев не стоит опасаться. По его мнению, толпа была настроена миролюбиво, и лишь поведение польских пограничников, применивших резиновые пули, слезоточивый и перцовый газ, спровоцировало ожесточение в ее рядах. «Это стимулировало мигрантов собираться в более крупные группы и сопротивляться пограничникам», – пояснил эксперт.

«Они провели в центре столицы республики несколько дней и ни разу не были замечены в конфликтах. Я лично могу засвидетельствовать, потому что в центре Минска гулял на выходных. В основном беженцев размещали в хостелах и гостиницах в Немиге (в центральной части города). Никаких претензий к гостям никто не высказывал», – сказал Петровский.

Собеседник подтверждает, что большинство беженцев – выходцы из Иракского Курдистана, Сирии и Ирана. «Любопытно, что некоторые из мигрантов владеют не только английским, но русским языком. Немало уроженцев Сирии и Ирака обучались в СССР, – напомнил эксперт. – Поэтому неудивительно, что, судя по роликам в YouTube, некоторые из них знают русский язык».

В Минске беженцы жаловались горожанам, что покинуть родину их заставила бедность и коррупция, которые стали бедствием для Ирака – и война, которая не прекращается в Сирии, отметил Петровский. «Сами мигранты говорят, что их главная цель – уйти от войны. Они пытаются проникнуть в западные страны, прежде всего в Германию, а также во Францию и Британию, – сказал политолог. – При этом некоторые из беженцев прямо говорят, что тот же Запад их бомбил, развязав войны. Поэтому, мол, надо идти туда – пусть европейцы возмещают ущерб».

В Москве пограничный кризис прокомментировали не без сарказма. «Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – заметила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию». «Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.

Вечером на пограничный кризис откликнулся и Брюссель – вполне серьезно. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в ближайшие дни отправится в страны, откуда мигранты едут в Белоруссию, чтобы убедить их власти затормозить этот поток, сообщили в Еврокомиссии. Кроме того, Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний из не входящих в его состав стран в связи с перевозкой мигрантов в Белоруссию, пригрозила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подобные идеи звучат в Брюсселе не впервые. Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белоруссия может отказаться от «Боингов» и закупить самолеты в РФ. Такое решение Минск примет, если передача ему лайнеров в лизинг попадет под санкции ЕС.

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