Польша вступила в жестокую битву против нелегалов и беженцев

Настоящая бойня в эти дни происходит на белорусско-польской границе. Сотни мигрантов прорываются сквозь пограничные кордоны, польские силовики отвечают на это крайне жестоким противодействием. Почему Европа все еще бессильна остановить нашествие беженцев, рвущихся в ЕС через Белоруссию, и какими последствиями миграционный кризис может угрожать Польше?

Большая часть эмигрантов из Азии и Африки, оказавшись на территории Белоруссии, начинает штурмовать границу Польши – это наиболее прямое направление в Западную Европу, куда хотят проникнуть беженцы. И польские силовики с гостями не церемонятся – с начала года из страны выдворили 25 тысяч человек. 26 октября, например, в белорусском Государственном пограничном комитете сообщили о том, что польский офицер избил беременную беженку, из-за чего она потеряла ребенка. После чего группу беженцев, в состав которой входила эта женщина, вытолкнули обратно в Белоруссию.

Польские силовики не нежничают

Недавно СМИ Белоруссии рассказали, как польские пограничники подбросили на территорию соседнего государства умирающего гражданина Ирака. По словам белорусов, этот иракец имел при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в польской больнице, и документ об оказанной ему неотложной помощи. Там было написано, что мужчину нашли в дачном доме, что он жаловался на боли в ноге, на рвоту, на кровоточащие раны, полученные им от польской колючей проволоки на границе. Польские медики зафиксировали у мигранта шоковое состояние и выдали ему обезболивающее, но госпитализировать не стали. Затем польские силовики отвезли больного человека обратно на линию границы.

Польская пресса называет подобные сообщения «фейками». Однако обвинения польских властей в жестокости раздаются и со стороны польских же политиков – членов оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа». На заседании польского Сейма оппозиционные депутаты демонстрировали фотографии детей, которых, по словам этих политиков, польские пограничники якобы отбирали у родителей-беженцев. Примерно в те же дни в Варшаве сообщили, что на польской стороне границы с Белоруссией найдены тела трех беженцев из Ирака, Конго и Камеруна, умерших от переохлаждения. Сейчас делами о погибших мигрантах вынуждена заниматься польская прокуратура.

По стране прокатилась серия митингов, в ходе которых польские сторонники либеральных ценностей громогласно требуют от властей, чтобы те прекратили гонения на беженцев. Участники этих митингов выходят под лозунгами: «Детям не место в лесу», «В лесу собираем грибы, а не трупы», «Дети там умирают», «Остановить облавы на границе». Участники одной из таких акций огласили свой манифест: «Сегодня мы хотим выразить свое несогласие с бесчеловечным обращением с беженцами и унижением их достоинства в приграничной зоне и призываем правительство, которое само бездействует, разрешить гуманитарным и общественным организациям оказать медицинскую и юридическую помощь мигрантам. У польского государства достаточно инструментов, чтобы отделить тех, кто представляет угрозу, от тех, кто нуждается в помощи».

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Словно бы ободренные такой поддержкой, мигранты усилили натиск. 25 октября двое польских солдат пострадали в результате попытки нескольких десятков мигрантов прорваться через белорусско-польскую границу. Пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальская сообщила, что группа агрессивно настроенных мигрантов, насчитывавшая около 60 человек, снялась со своего лагеря на границе и устремилась на штурм.

«Иностранцы использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского. Одного из солдат ударили по лицу веткой, другому попал в лицо камень. Их пришлось доставить в больницу в Белостоке», – заявила Михальская. Она добавила, что еще несколько пограничников получили легкие травмы, но медицинская помощь им не понадобилась. «Среди форсировавших границу польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском, которые в том числе ножницами резали проволоку», – уверяет пресс-секретарь.

На волю, в пампасы!

Что же касается тех беженцев, что успели проникнуть в страну, то для них приходится находить все новые места расселения. Но вообще, как признал премьер-министр Матеуш Моравецкий, решение проблемы состоит в том, чтобы совсем не допускать мигрантов в Польшу. Глава правительства жестко отметил: «Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать». 26 октября власти Польши ввели новые законодательные нормы, которые позволяют сразу же после нелегального пересечения границы отправлять мигранта-нарушителя назад, а также дают возможность властям не принимать к рассмотрению его запрос о предоставлении международной защиты.

Недавно стало известно, что Польша увеличит число солдат на границе до десяти тысяч солдат – в помощь пограничникам и полиции. То есть речь идет уже о целой передислокации войск к границе, прямо к Бресту и Гродно.

Однако, по мнению белорусского политолога Юрия Шевцова, вряд ли это будет само по себе эффективным. «Сейчас и так задействовано около семи тысяч военных. Особого толка от них, как видим по немецкой статистике по беженцам в Германии, нет. Ну добавится еще несколько тысяч, столько же. Это не принципиально. Прорывы большими группами уже идут каждый день. Уже есть польские раненые. Если на прорыв пойдут толпы в тысячу – пять тысяч человек, они дадут такую картинку для СМИ, что никакая армия политикам потом не поможет. Пока все происходящее в Литве и Польше с иммиграционным кризисом напоминает запущенный в этих странах механизм эскалации кризиса и глубокой трансформации власти. Может быть, речь идет о перевороте, то есть о смене власти. А может, и наоборот – о радикальном ужесточении политического режима», – предполагает Шевцов.

Действительно, некоторые мигранты оказываются удачливее своих «коллег» – и таки, проявив чудеса изворотливости, умудряются проникнуть в вожделенную Германию. Сейчас германская полиция бьет тревогу: количество незаконных переходов на немецко-польской границе за последнее время резко увеличилось. По данным Управления федеральной полиции Берлина, если в августе 2021 года на границе (де-юре не существующей) было зафиксировано 225 случаев поимки нелегальных мигрантов, то в сентябре уже задержано 1305 человек. Большинство из них приехали из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена. Полиция уточняет, что данные «неавторизованные лица» въехали в Германию через Белоруссию, Литву или Польшу.

Так, недавно большую группу мигрантов обнаружили в грузовом микроавтобусе, ехавшем по шоссе неподалеку от Франкфурта-на-Одере: 34 мужчины и шесть женщин из Ирана и Ирака. Их вез 43-летний гражданин Украины – его взяли под стражу и обвинили в контрабанде людей. 30 сентября германские полицейские перехватили другую группу – свыше 40 мигрантов, бесцеремонно набившихся в открытый кузов грузовика, двигавшегося по федеральной трассе № 87 близ Рагоу-Мерц (район Одер-Шпрее). Среди них оказались женщина и двое детей. Вез их 49-летний гражданин Белоруссии, который также взят под стражу. На днях в Куявско-Поморском воеводстве близ Торуня, что на севере Польши, был задержан грузовой микроавтобус, перевозивший сбившихся в кучу 42 человек (31 мужчину, шестерых женщин и пятерых детей) – в основном граждан Ирака. За рулем сидела 38-летняя гражданка Польши, подрядившаяся доставить их в Германию – и теперь ей грозит восемь лет тюрьмы.

Многие мигранты пытаются избрать обходной путь и штурмуют границы Литвы. По словам литовских пограничников, после относительного сентябрьского затишья им в последнее время приходится работать в поте лица. Если за весь сентябрь литовские пограничники вытолкали из своей страны всего 981 беженца, то с 1 по 25 октября выдворенными оказались 1739 мигрантов. При этом литовские пограничники уверяют, что обращаются с пришельцами максимально деликатно, доводят их до границы чуть ли не под локотки.

Однако европейские правозащитники придерживаются иной точки зрения. Они призвали ЕС наказать Литву за нарушения прав мигрантов. Члены подкомитета Европарламента по правам человека заявляют, что «на восточных рубежах ЕС продолжается масштабный миграционный кризис, вызванный резким увеличением наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки». Правозащитники напоминают, что основной натиск мигрантов приняла на себя, среди прочих, Литва, которая продемонстрировала, дескать, полную неспособность обеспечить соответствующий нормам ЕС прием мигрантов.

Стройте забор за собственные гроши!

По словам правозащитников, в Литве прибывающих ожидают переполненные лагеря с нечеловеческими условиями, дефицит продовольствия, воды, одежды и средств гигиены, отсутствие какой-либо правовой поддержки и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Между тем среди мигрантов много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых и лиц с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем. Отсутствие безопасных и подобающих условий уже привело к летальным исходам среди находящихся в лагерях на территории Литвы беженцев – и, по мнению правозащитников, есть все основания полагать, что с приходом зимы ситуация лишь усугубится.

Кроме того, сообщается о постоянных нарушениях прав человека со стороны литовских пограничников. Были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, принудительной высылки и отказа в рассмотрении прошений о предоставлении убежища.

Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch обратились к ЕС с призывом жестко наказать Вильнюс за неподобающее отношение к беженцам – например, с помощью санкций. Они критикуют Брюссель за невнимание к проблемам беженцев – хотя европейское агентство Frontex, ответственное за координацию деятельности национальных пограничных служб, в своих отчетах неоднократно указывало на противоправные действия Литвы в отношении мигрантов.

«Зато европейские начальники не оставляют без внимания нарушения со стороны Польши, которая так же, как и Литва, отказывается соблюдать европейские обязательства по приему и размещению мигрантов.

Варшаву традиционно критикуют в ЕС за «неправильную» миграционную политику. Этот раз не стал исключением: на польское правительство посыпались обвинения в жестоком обращении с беженцами и несоблюдении норм европейского и международного права. Так почему к двум равнозначным членам Евросоюза в Брюсселе такое разное отношение? Услышат ли европейские парламентарии призывы правозащитников или продолжат следовать уже привычной для ЕС политике двойных стандартов? Покажет время», – пишет на портале medium.com публицист Энтони Эббот.

Беспристрастные наблюдатели отмечают, что белорусский президент Александр Лукашенко нашел-таки возможность расквитаться с литовцами и поляками, организовавшими в прошлом году попытку его свержения. «Лукашенко надо срочно открывать новые рейсы из Афганистана, Сомали и Эфиопии. А кто-то говорил, что стратегия Батьки не работает. Работает, еще как. Для противодействия и деньги вынуждены тратить, и терпеть истерики собственных правозащитников. Такое себе отложенное последствие неудачи со свержением Лукашенко. Стоит напомнить, что до попытки переворота в Белоруссии миграционная обстановка на границе Белоруссии с Польшей и Литвой была плюс-минус нормальной, так как Белоруссия соблюдала свои обязательства перед ЕС. Ну а так как ЕС после неудачного переворота отказывается признавать власть Белоруссии, то, конечно же, Белоруссия считает себя свободной от прежних обязательств, предоставляя «демократическим европейцам» недемократически разбираться с последствиями своей геополитической неудачи», – иронически отмечает российский публицист Борис Рожин.

И финальный штрих. Литва спешно возводит на своей границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Литовцы молят европейцев, чтобы те подкинули им деньжат на строительство этого забора – уверяя, что они стоят на страже всего ЕС, заслоняя сообщество от орд рвущихся туда варваров. Однако европейские лидеры, рассмотрев эту просьбу, в удовлетворении ее отказали. «Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС», – пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.