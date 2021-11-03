Интересы «Боинга» защитят Белоруссию от санкций ЕС

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Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Населенный пункт украинцы захватили в рамках тактики так называемых жабьих прыжков, суть которой в том, чтобы по кусочку отщипывать у ЛДНР территорию. И то, что населенные пункты остаются в руках Украины, только стимулирует Киев продолжать такие действия. Подробности...
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    Интересы «Боинга» защитят Белоруссию от санкций ЕС

    Сейчас «Боинги» составляют около половины воздушного парка компании «Белавиа»
    		   3 ноября 2021, 22:00
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белоруссия может отказаться от «Боингов» и закупить самолеты в РФ. Такое решение Минск примет, если передача ему лайнеров в лизинг попадет под санкции ЕС. Европа еще летом закрыла свое небо для белорусов. А потому это заявление может быть шантажом, чтобы США заставили Европу пересмотреть санкционную политику по отношению к Минску в сфере авиации. Впрочем, и покупка лайнеров у Москвы сулит «Белавиа» сплошные выгоды.

    Если Запад запретит белорусской авиакомпании «Белавиа» выдавать в лизинг самолеты, то этот перевозчик может перейти на российские воздушные суда. Об этом сообщил в среду глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский. Он подчеркнул: санкционное давление на республику со стороны западных стран не прекращается «и приобретает более изощренные формы».

    Запрет выдачи самолетов в лизинг станет ударом не только для Белоруссии, но и для всего рынка лизинговых услуг, отметил Сикорский. И напомнил, что фирмы, которые оказывают такие услуги, зарегистрированы на территории Евросоюза, а именно в Ирландии. Представитель белорусского Минтранса подчеркнул, что Минск призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. При этом Сикорский подчеркнул: если у белорусского авиаперевозчика «не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализуются».

    По данным официального сайта «Белавиа», сейчас в распоряжении компании находятся американские авиалайнеры Boeing 737-300, 737-500, 737-800 и 737-8 – в общей сложности 14 воздушных судов, а также 15 бразильских самолетов Embraer моделей 175, 195 и 195E2.

    Антибелорусские санкции, которые упомянул Сикорский, были введены в конце мая – начале июня после инцидента с экстренной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Напомним, что 23 мая самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был принужден к посадке в белорусской столице после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями. Минтранс Белоруссии в лице того же Артема Сикорского назвал инцидент с самолетом Ryanair «провокацией Европы».

    В начале июня Евросоюз в ответ на действия Минска запретил авиаперевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. С начала действия западных санкций белорусская гражданская авиация ежемесячно несет убытки примерно в 10 млн долларов, констатировал в среду Сикорский. «Это связано и с облетом, и с потерей рынка», – указал чиновник белорусского Минтранса.

    Взятие в лизинг «Боингов» пока не подпадает под санкции. «Я пока не слышал, чтобы кто-то запрещал Белоруссии брать в лизинг самолеты или ограничивал их эксплуатацию или запчасти», – указал главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. По его мнению, бизнес-интересы американских компаний – в данном случае корпорации Boeing – превалируют над сугубо политическими задачами Белого дома и Госдепа по наказанию Белоруссии или России.

    «Показательно, что какие бы санкции ни вводились в отношении России, они никогда не затрагивают интересы Boeing в нашей стране. Если считать, что совокупный воздушный парк российских перевозчиков – около 600 самолетов, то едва ли не половина из них «Боинги», – отметил Гусаров. Средняя цена Boeing 737 – около 100 млн долларов, десять таких судов – 1 млрд долларов, добавил собеседник.

    «Логично, что Вашингтон учитывает интересы Boeing в России – ведь это интересы американской экономики, – подчеркнул Гусаров. – Позиция американцев прагматична, в отличие от европейцев, которые часто пилят сук, на котором сидят, в том числе и во взаимоотношениях с Россией, Белоруссией и Китаем». Аналогичная позиция за океаном и к Белоруссии, полагает он.

    «Но нельзя исключать, что вопрос о «Боинге» встанет на повестке дня», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. Он напомнил, что летом президент США Джо Байден подписал документ, который «предоставил возможность министру финансов и секретарю Госдепартамента США самим вносить в санкционный список некоторые субъекты хозяйствования, фамилии».

    «То есть санкционный список не закрыт. Эти санкции начинают действовать где-то с декабря. Даже исходя из того, что было опубликовано американцами в момент подписания указа американским президентом, мы не можем утверждать, что все позиции в списке известны. Нельзя исключить, что будут упомянуты и «Боинги» для «Белавиа», – полагает Карбалевич. Таким образом возможен конфликт коммерческих интересов корпорации Boeing и политической линии Вашингтона, допускает эксперт.

    Гусаров полагает, что «Белавиа» может отказаться от лизинга американских самолетов исключительно из-за принципиальности европейских партнеров США. «ЕС ограничил полеты, использовать эти самолеты «Белавиа» не может, эта история тянется. Европейцы ограничения не отменяют, соответственно, что останется белорусам? Только «сбросить» полученные в лизинг воздушные суда – обратно владельцу.

    Логика очень проста: мы берем у вас самолеты, а вы нам запрещаете на них летать. Значит мы не будем брать у вас самолеты».

    И скорее всего, Белоруссия сама откажется от самолетов, которые ей сейчас не нужны, заметил Гусаров. «Недавно проходила информация, что какое-то количество белорусских лайнеров Embraer были перенаправлены в Казахстан, но для чего – пока неизвестно. Самолет находится в лизинге и непонятно – дали их в аренду полетать или еще чего-то», – рассказал собеседник.

    Кроме того, после закрытия европейского воздушного пространства белорусский перевозчик волей-неволей стал активнее осваивать воздушное сообщение с Россией, отметил Карбалевич. «Отказ от «Боингов» не выгоден, в том числе коммерчески, потому что Boeing – это бренд, это надежность», – добавил белорусский эксперт. Но если «Белавиа» будет вынуждена отказаться от американских лайнеров, то выгоду из этого, безусловно, извлечет Россия, уверен Карбалевич.

    Пока больше похоже на то, что белорусская сторона пытается испугать западных партнеров, чтобы те со своей стороны надавили на свои правительства и сняли ограничения, рассуждает Гусаров. «Но если дело дойдет до отказа от «Боингов», то всё, чем мы можем на сегодняшний день поддержать белорусскую авиакомпанию – это дать в лизинг самолеты Sukhoi Superjet 100, – считает эксперт. – Но это не станет полноценной заменой того, что у нее есть, потому что «Белавиа» использовала самолеты в два раза более вместительные. Экономически это менее выгодно: меньше самолет – меньше продажа билетов».  

    С другой стороны, именно Superjet адекватен нынешней конъюнктуре.

    Из-за ковидных ограничений на многих направлениях нагрузка невысока, перевозчикам невыгодно гонять полупустые авиалайнеры, заметил эксперт.

    В любом случае для отечественного авиапрома и для «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) выгода очевидна, уверен Гусаров. «Это заказы на Superjet и это ежемесячные лизинговые платежи, на условиях не хуже чем для отечественных перевозчиков», – указал собеседник.

    Что касается более далекой перспективы, то надо учесть: в следующем году, возможно, начнутся поставки нового среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, отметил Гусаров. «Вполне возможно (несмотря на то, что очередь на получение таких судов расписана), можно договориться, чтобы среди стартовых эксплуататоров этого самолета была «Белавиа», – допускает собеседник. – При этом белорусская компания может получить определенные скидки, потому что стартовый заказчик всегда имеет льготы и скидки и по цене владения, и по техническому обслуживанию. Это новый самолет, он обкатывается, детские болезни вылезают, всегда стартовые заказчики имеют более льготные условия. Это всё – пока только теоретическое предположение».

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