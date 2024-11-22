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Медведев заявил о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Медведев заявил о вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, отметив возможность его эскалации.
Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya отметил, что государства НАТО фактически полностью вовлечены в конфликт на Украине. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией, связанное с поддержкой США и их союзников.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.