В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера

Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости».

Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются.

Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали.

Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске.

В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими.