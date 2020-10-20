В Белоруссии признали экстремистским канал Nexta

Белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta в Белоруссии признали экстремистскими, соответствующее решение принял суд Центрального района Минска.

Суд вынес такое решение из-за содержания видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков, в них усмотрели признаки экстремистской деятельности, передает БелТА.

Министерству информации поручили включить Telegram-канал Nexta-Live и логотип канала в список экстремистских материалов, и принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования.

Дело было заведено по заявлению главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Сам Telegram-канал позже сообщил, что изменит визуальное оформление, поскольку соблюдает законодательство.

Ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что Telegram-канал Nexta призывал давать отпор силовикам, не платить налоги и счета за ЖКХ.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.